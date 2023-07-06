經濟衰退狼來了 還是永遠等不到？

2023年上半年結束，華爾街 對2023年的重大預測也告落空：美股沒有下跌，經濟也沒有陷入衰退。

自去年以來，幾乎所有經濟學家和市場分析師都說，經濟衰退即將來臨，甚至有人說早已開始；但即使一切經濟數據都擺在桌面上，就是不見經濟衰退。

華爾街至少從2022年中，就開始討論經濟衰退的時機，大多數人都咬定經濟衰退一定會發生，但在預言遲未實現之後，就只能像是喊狼來了的放羊孩子，一再聲稱衰退「六個月內一定會出現」。

從宏觀角度來看，其實可以對經濟抱持樂觀態度，像是寬鬆的金融環境以及通膨下降提振消費能力，但是若以微觀角度，更能看出癥結所在；在Fed實施緊縮政策18個月之後，房市和車市這兩個領域，顯示改善，這兩塊市場都是大額支出，多數消費者都會申請融資。當經濟放緩或即將放緩時，這兩領域通常會率先反應。但如今情況卻是相反：新屋需求改善，住宅建商信心不斷加強，5月汽車銷量同比增加近20%，創兩年來最大增幅。

按照歷史軌跡，美國經濟應該就要陷入衰退，因為美債殖利率 曲線已倒掛數月，這種短期債券殖利率高於長期債券殖利率的倒掛現象，一直是非常可靠的指標，代表未來12-18個月經濟將陷入衰退。

但過去幾年的經濟活動不太正常，出現一連串意外，像是：疫情、量化寬鬆、歐洲的戰爭，以及現在的量化緊縮、財政刺激和短暫的地區銀行危機等。考量這些獨特性，美國是否可能避免已近在眼前的經濟衰退？財長葉倫認為很有可能，她相信美國經濟能夠避免衰退「軟著陸」，因為即使在這些不確定因素環繞下，美國經濟仍然保持強勁。

這包括了：勞動市場雖然放緩，但就業機會仍在繼續增加，5月創造了39.9萬個就業崗位，遠高於華爾街預期的19.5萬個，失業率僅3.7%；而消費者支出，5月零售額成長0.3%，與預期下降0.2%完全相反，顯示消費者支出仍具韌性，這也是第1季GDP大幅上修至2%的主因之一。

Fed大規模升息 ，將利率從幾乎為零提高到目前略高於5%，成功地降低了通膨，去年年中達到9%高點的消費者物價指數(CPI)，在5月回落至4%。不過，仍遠高於Fed的2%目標。

Fed仍然非常在乎通膨，在最近一次會議上預計，2023年下半年需再升息兩次。主席鮑爾在歐洲出席會議時釋出更鷹派的論調，強調未來會採取更多限制性作為連續升息，證明Fed其實同意葉倫的觀點：經濟強勁到足以承受繼續升息。

Fed升息被視為推動經濟衰退的主因，自2022年3月16日至今，利率急劇攀升至5%以上，在緊縮貨幣政策初期，美國國債殖利率急劇上升，導致房貸和信貸市場緊縮。然而，美債殖利率自去年9月之後就一直維持略低於4%水平至今。房貸利率亦趨於平穩，未給房市帶來進一步壓力。在此同時，美股史坦普500指數由2022年9月底至2023年6月14日期間上揚超過20%。雖然絕大多數是由少數科技股帶動，但已令整體金融環境變得更寬鬆。

同樣地，在疫情封鎖期間，家庭住戶儲蓄亦大幅增加。雖未能外出消費，但人們仍能在家工作獲取收入，因此儲蓄率遠高於正常水平。這些額外儲蓄在經濟重啓後有助支持消費，尤其有助應對通膨上升的大環境。因此，即使高通膨及實質收入下降，消費仍能維持強勁。

今年底前美國經濟的走勢還有待觀察。一方面，經濟目前看來的確強勁且極具韌性；另一方面，Fed升息的速度令人難以置信，需要一段時間才能感受其對經濟的影響，因此在當前這段潛伏期中，沒有人能確定升息效應會有多大。它雖確定可以降低通貨膨脹，但也可能讓經濟陷入衰退。

經濟衰退很少是會完全一樣的，過去兩三年的情況更是史上罕見，也許葉倫是對的，即使出現大量警告訊號，經濟最終還是能夠避免衰退，不過就像喊狼來了的放羊孩子，最後真的經濟衰退出現時，已經沒有人相信了。