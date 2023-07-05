最高法院裁決 為民主黨「助選」？

聯邦最高法院近日連續多項裁決，讓共和黨振奮，川普雀躍為自己表功，認為是重大勝利。詭異的是，這些裁決雖讓自由派失望，卻可能更有利2024年民主黨 在總統大選和國會選舉動員。就最高法院裁決哈佛和北卡大學不得再用「平權 措施」(Affirmative action)的族裔背景，決定錄取標準，讓許多華裔雀躍，卻未必真的有利今後華生進入頂尖名校，很多事可能會物極必反，種瓜得豆。

前總統川普任內提名三位保守派大法官 ，使聯邦最高法院保守派與自由派大法官呈6：3之比，判決常向保守派一方傾斜。譬如去年改變羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例，施行近半世紀的婦女墮胎權被推翻，將墮胎權下放各州，得罪許多婦女，被認為是2022年底期中選舉民主黨意外保住參院多數，眾院也僅以212：222小輸，共和黨「紅潮」未現的主因。

最高法院近期重要裁決，包括推翻大學以平權措施決定錄取學生名額、推翻拜登總統去年8月用行政命令豁免學生貸款償還，以及推翻北卡州最高法院所謂「獨立立法機關」(指州議會)有權決定選區重劃或推翻選舉結果的論點，影響兩黨競爭角力深遠。三項裁決比數都是6：3（其中平權措施案，教堂山北卡大學案投票結果為6：3；哈佛案投票結果為6：2，曾任哈佛監察委員會成員的大法官傑克森棄權），前兩案大法官立場涇渭分明，六人投票作出保守派想要的判決。

第三個裁決「摩爾訴哈波案」Moore v. Harper案則因保守派首席大法官羅伯茲和另兩位保守派大法官卡瓦諾、巴雷特，與三位自由派大法官聯手，形成6：3而否決北卡最高法院判決獨立立法機關有權司法覆核選舉結果的裁決，也賦與民眾對州議會重劃選區如有利特定政黨，有權向州法院提告抗爭的權利，都讓民主黨吃下定心丸。

因為裁決等於否定川普陣營鼓吹，各州議會或州法院有權推翻選舉結果的說法。2020年大選在亞利桑納、喬治亞等州都曾指控選舉舞弊而有類似官司。最高法院裁決有助選舉制度穩定，減少無謂紛爭，並消除川普2024年再選，如不服選舉結果可能再次發動選民或州議會干擾的機會。

平心而論，聯邦最高法院立場雖趨保守，但仍全力想扮演三權分立的穩定支柱，從憲法和各州權力防微杜漸，避免類似2021年暴民攻擊國會的暴動重演。三位保守派大法官未偏袒共和黨，用心良苦，但推翻平權招生措施、否決拜登豁免學貸的裁決，結果就見仁見智。

「平權措施」在大學招生、職場聘雇等方面保障婦女和少數族裔機會，對終止歧視和照顧弱勢族群發揮一定正面作用，有如某種「族裔比率分配」的善意潛規則，使亞裔、非裔或西裔等族群受益非淺。但也造成白人或華裔、韓裔等學業競爭力較強學生，被迫須以更高成績、更好課外活動和社區服務，還未必能受頂尖大學青睞，很多優秀華生被拒絕錄取，反而成績平庸的非裔、西裔拜平權之賜而進名校，造成華韓裔和白人不滿。

最高法院推翻平權，想還給所有人公平競爭機會。但對照近年常春藤名校如哈佛，華裔學生已從一成多至兩成，去年上升至29.9%；美國12所頂尖大學亞裔錄取率也逾20%，以亞裔人口只占美國6%，錄取比率已超過人口比率。華裔享受平權多年，如今反過來要求取消平權，如何避免給外人過河拆橋印象，而平權措施如全面取消，華裔在職場的權利保障，可能比大學招生影響更多家庭或個人，正是我們須權衡的因素。

各大學已表態會遵守最高法院裁決，但能否就此增加華生錄取率，難道各名校華生比率會達四、五成或更高？在招生屬各校自主權下，華裔不能一廂情願，過度樂觀。

拜登和民主黨反對前兩項判決，抨擊最高法院。最新民調卻顯示，52%民眾支持最高院終結平權、45%支持推翻豁免學貸決定。豁免學貸估計有4300萬人受益，但國庫須增加4000億至6000億元支出，將增加財政負擔和赤字，拜登被指在拉攏年輕選民，有如買票，民主黨贊同，共和黨反對。

兩黨對墮胎、擁槍、平權和豁免學貸等爭議，讓最高法院捲入政治漩渦，蓋洛普民調顯示，兩年來民眾對最高法院信任度降低近20%，只剩47%。民主黨必然利用這些判決，拉最高法院來幫民主黨「助選」，在2024年重演2022年期中選舉戲碼。川普自豪促成最高法院保守化，他的最重要政治遺產有如澳洲原住民的迴旋鏢(boomerang)，最後如果反噬川普的重返白宮之夢，將是他和共和黨始料未及。