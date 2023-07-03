太空商業競賽背後的國安考量

在金融危機爆發後，美國太空 總署(NASA )編列的預算愈來愈少，2010年結束「星座計畫」(Constellation program)、2011年結束太空梭(Space Shuttle)計畫後，一度公認NASA就此就要關門歇業了，但曾幾何時，新的太空競賽又爆發，而且不僅是國與國的競爭，更是企業與企業的競爭。

美國在之前的太空競賽，早把前蘇聯拋在後面，新的競爭者則是中國，NASA署長尼爾森日前表示，如果讓中國搶先抵達月球，恐怕會支配月球表面資源最豐富的區域，並把美國拒於門外。

而企業與企業的競爭，這兩年也開始，亞馬遜公司創辦人貝佐斯在2000年成立了「藍源」(Blue Origin)，而維珍集團創辦人布蘭森則是在2004年成立「維珍銀河」(Virgin Galatic)，兩家公司都在2021年7月，不約而同完成首次的商業太空任務。

但是最成功的還是馬斯克 的新創企業「SpaceX」，美國聯邦航空管理局於去年4月17日頒發效期長達五年的發射許可，允許SpaceX將其超重型運載火箭Starship送入軌道發射。

這些企業所競爭的正是現在熱門的「新太空」(new space)領域，這指的是，由過往政府與軍方主導的太空領域的發展、逐漸轉移到私部門，隨著企業技術進步與成本降低， 能自行研發生產衛星及火箭，並提供發射服務。

但是推動「新太空」的動力，畢竟還不是純粹商業邏輯，國家安全與軍事的考量，看起來愈來愈重要，其中重中之重是通訊產業。

本來國際網路流量的95%通過海底電纜，數十年來，是最經濟省錢的方式，但是考慮到地緣政治，為了不受對方挾制，美中現在將競爭，從海底延伸至太空。

最近兩年美國連結新加坡與法國的SeaMeWe-6海纜計畫，把中國業者踢出，中國三大電信業者則合資EMA計畫，以資對抗，出現類似供應鏈般的分庭抗禮，而各國擔心海底電纜遭到竊聽或破壞，也紛紛尋求替代方式。

最好的替代當然是直接從衛星提供訊號，但這個技術過去只有政府才能負擔的起，近年來私人企業大舉進軍，其中以「Space X」 雄心最大，透過大量小型低軌(low Earth orbit, LEO)衛星群，從太空直接發射訊號，連結地球上每一個可以接收訊號的裝置，形成能覆蓋全球的高速網路服務，這就是「星鏈」(Starlink)計畫，目前星鏈系統僅建置了1/3，已有3500顆衛星環繞行地球，2020年代中期前，將計畫在三個軌道上部署高達1萬2000顆小衛星。

烏戰爆發後，證明了星鏈的價值，俄羅斯砲火再猛烈，飛彈再精準，可是摧毀不了馬斯克的低軌道衛星，烏克蘭得以繼續其軍事通訊，澤倫斯基每日演講也不受干擾，星鏈一戰成名，聲名大噪。

有了這個活廣告，很多國家與星鏈聯絡，日本防衛省3月開始試用，將天線等通信器材發放陸上、海上與航空自衛隊部隊。除設置在日本境內的軍事基地及營區等約十處，部隊訓練時也加以實際運用，正檢驗其性能，預計明年要正式簽約。

面對中國的軍事威脅，台灣去年也開始接觸星鏈，可是隨著馬斯克在上海的特斯拉工廠擴大，其在中國的利益愈來 愈深；馬斯克去年曾說，若要解決台海爭端，可以讓台灣成為中國的「特別行政區」；他還表示，中國官方的政策就是想「統一」台灣，並稱此事無可避免；考慮到中國對馬斯克的影響力，星鏈系統對台灣，恐怕有相當的安全顧慮。

台灣此刻積極尋求星鏈的替代方案，而由於英國政府握有太空公司「OneWeb」戰略決策權，OneWeb是首選；但烏戰爆發後，西方對俄國制裁，導致OneWeb的衛星無法再使用俄國「聯盟號」(Soyuz)火箭發射，而需委由最大競爭對手「Space X」代為發射衛星，情況不利。不過台灣數位發展部部長唐鳳6月16日訪問英國時表示， OneWeb即將完成發射650顆衛星的計畫，可望今年底將覆蓋範圍擴及全台灣，屆時全台將會有700點測試點。

現在的太空競賽，與冷戰時美蘇競爭，有很大的不同，民間企業扮演了很重要的角色，這當然也是因為太空科技有相當程度的軍民兩用(dual use)性質，可是如果以為太空競賽將會完全私營化，未免就過於天真，國安考量還是其中最重要的部分。