上半年AI狂潮 下半年經濟軟著陸

美股6月30日結束上半年交易，三大指數半年來各有斬獲，道瓊指數小漲3.8%，史坦普500指數略漲15.9%，以科技股為主的那斯達克指數大漲31.7%，創下1983年以來最佳的半年。美國經濟上半年在高通膨和連續10次升息 的巨大壓力下，還加上3月爆發銀行風暴，抗壓力甚強，以致預測已久的經濟衰退一直沒有出現；剛於6月29日修正的今年第一季GDP增長率，從原來的1.3%上修為2%，上修幅度之大，讓專家也感到意外。

美國經濟和股市眼前好像進入一個轉折：上半年異軍突起的人工智慧(AI )狂潮，下半年能否續領市場風騷？一直未見蹤影的經濟衰退，會否在下半年終於現身？

美股上半年的表現，有一特殊現象，即：科技股一枝獨秀，大漲31.7%的那指和中漲15.9%的史指，不但大部分漲幅都來自科技股，而且是來自少數的科技股；實際上，上半年美股的大部分漲幅都來自與AI有關的科技公司，與AI無關的其他股票根本就沒有什麼表現。

史坦普的500家公司，共分11個行業(sectors)，科技股只是其中之一，史指大漲的漲幅其實只落在所謂的「科技七大」(Magnificent Seven)，包括蘋果(截至6月30日收市，市值3.05兆元)、微軟(2.53兆元)、谷歌(1.52兆元)、亞馬遜(1.33兆元)、輝達(1.04兆元)、特斯拉(8297億元)、以及臉書(7355億元)。其中，蘋果的市值，剛於6月30日升破3兆元，成為美國企業史上首家突破3兆元的公司；輝達則於5月30日破兆元，成為目前全美僅有的五家破兆公司之一。

七大之中，其中三家上半年的漲幅特大，排第一的是輝達，達196%；臉書其次，162%；特斯拉再次，141%。蘋果也漲了55%，漲幅卻遠遜於前三家；亞馬遜則漲了52%，微軟42%，谷歌33%。七家平均漲幅達97%，勢頭驚人，也反映出上半年的漲勢和所增市值，大部分落在這七家公司手中。

七大股價大漲，是乘著AI 狂潮而來。這股浪潮由去年11月OpenAI發布聊天機器人ChatGPT而興起，至今仍方興未艾，七大的業務和產品，直接或間接與AI潮流有關，股價因此乘勢而起。其中又以輝達成為這股浪潮的最大得益者，因為它的晶片，占了ChatGPT和同類AI大型語言模型市場的80%以上，美股因此下半年的走勢，很大程度要看AI浪潮的發展；如果AI浪潮持續，繼續擴大，則科技股就仍然大有所為。

當然，美股下半年能否維持漲勢，還要看經濟走勢。亞特蘭大聯準會 6月30日的GDP追蹤顯示，今年第二季的GDP增長為2.2%。另外，商業部6月29日公布，今年第一季的增長率，從原來的1.3%上修為2.0%。兩者顯示上半年兩季的增長保持穩定，一直預測的經濟衰退並沒有出現。

美國就業保持強勁，是維持經濟穩定擴張的主要力量。6月的就業數據還沒公布，5月新增工作33萬9000份，失業率3.7%；4月新增工作25萬3000份，公開招工總數達1010萬個職位，顯示企業招聘困難，由於招不到工人，所以工資持續上升。

消費者的信心和支出，上半年也保持強勁，成為經濟穩定的重要因素；6月29日公布的個人消費支出指數(PCE)顯示，5月只上升了0.3%。一些經濟學者指出，消費者信心和支出並未因通膨和升息而下降，可能是經濟衰退沒有出現的最主要原因。

聯準會的升息政策是影響經濟走勢的另一因素。6月14日聯準會決定暫停升息，將聯邦基金利率維持在5%至5.25%之間，聯準會主席鮑爾當時還說，通膨仍高，緊縮貨幣政策仍有很長的路要走，暗示今年底前可能再升息。如果真的再升息兩次，經濟被推入衰退的可能性就會大增。事實上，大部分華爾街銀行都預測，今年第四季和明年第一季，經濟可能陷入衰退。

不過，聯準會主席鮑爾表示，經濟仍有可能軟著陸。事實上，上半年的股市，扭轉了去年的跌勢，主要是市場一直預期，在聯準會連續升息10次(由去年3月至今年5月)後，通膨將會回落，升息將會停止，然後在今年底前開始降息。

股市對通膨、升息和降息的期待，其實就是期望經濟最終會軟著陸。只要AI浪潮不退、就業和消費信心保持強勁，經濟軟著陸就仍有可能。當然，如果AI、就業、消費信心和聯準會政策其中一環失控，股市就可能出現大動盪，經濟衰退的機會就會增加。