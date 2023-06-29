舊金山成「鬼城」 美國治理的縮影

繼費城肯辛頓大街(Kensington Ave)毒品 泛濫，成惡名昭彰的「喪屍城」後，加州舊金山 近期屢被美內外媒體稱為失落的「鬼城」，著名的矽谷創業者在街頭被砍殺，希爾頓連鎖飯店、Nordstrom百貨、Westfield購物中心、Walgreen藥妝店等相繼退出舊金山，大樓空置率逾三成，滿街遊民 和毒癮患者，到處是惡臭的遊民大小便，觀光客掩鼻走避；歹徒隨意搶劫，逼許多小商家關門，這座世界知名的美麗觀光勝地如今荒誕莫名，官民束手無策。

有人懷疑，難道這就是美國未來的縮影？抑或只是自由派執政開放進步意識形態下，自作自受嘗苦果？費城、舊金山都是民主黨票倉、自由派大本營，如今遊民、毒品和犯罪猖獗三大病灶，與政策寬鬆容忍，政府無能難脫干係。而民風開放，坐視城市沉淪，住民和商家一起受創，看不到解決希望，可能比60年代的反戰、嬉皮風潮後果糟糕十百倍。

費城(Philadelphia)是美國第六大城市，也是歷史名城，美國獨立宣言與憲法，都在這裡起草簽署，舊金山人口約90萬，獨特的風情和氣候，吸引全美最多億萬富豪入住，輻射周邊矽谷各城市，成全球科技和創新重鎮，有人稱它為「世界第一的旅遊之都」。

但如今相繼翻車了。舊金山近年淪落，科技創新導致貧富分化，灣區房價全美最高，中間房價近150萬元或更高，無產上班族租房每月動輒四、五千元；官方數據，年薪六位數屬「低收入窮人」，高房價、高物價，美國夢在灣區已成白日夢，更嚴峻的挑戰在後頭。

一，遊民充斥。加州氣候溫和，政府對遊民友善，吸引全美近三分之一遊民，官方統計加州有17萬遊民，可能還低估了。如今洛杉磯、聖地牙哥或舊金山，很多街道被遊民帳篷占據，隨地便溺、污物遍地，影響市容、居住品質和房價，政府任其蔓延，形成城市之瘤。自由派認為這是人權，疫情期間政府還動用公帑租借旅館安置，問題愈來愈尾大不掉。

二，伴隨遊民的常是毒品。自由派治下的政府，動用公帑提供遊民免費針筒等注射毒品，他們說，這樣可避免重複使用針筒，預防愛滋病蔓延，但慷納稅人之慨、吸毒除罪化，無異鼓勵吸毒。

舊金山過去三個月有200人死於用毒過量，與去年同期死亡142人相比，「成長」41%。更嚴重問題是迷幻藥、快克古柯鹼或海洛因等已不過癮，現在流行止痛劑芬太尼(Fentanyl)。這種類鴉片毒品藥效是海洛因50倍，只要兩微克就可能導致死亡。

從中國大量進口的芬太尼原料，在美國中西部製成毒品後分銷全美，如今美國80%服藥過量死亡都與芬太尼有關。2022年，加州有6843人死於鴉片類毒品使用過量，與芬太尼有關死亡數達5722人，聯邦和地方政府束手無策。

今年前三個月，舊金山市警局查獲芬太尼毒品，比去年同期增長450%。這種強烈毒品進人體後，人會像電影中的喪屍一樣，行動遲緩、表情呆滯，儼如殭屍，費城和舊金山這類喪屍到處可見。

三，疫情三年，遊民更湧向加州，舊金山市中心許多辦公大樓因遠距辦公或企業倒閉而閒置，行人進出市中心常須跨過被棄置的針頭、忍受糞便尿騷味，或躺在人行道及豪華旅館、名店旁的遊民。日常購物更須擔心遇「零元購」搶劫：加州法規搶劫950美元以下財物，只要不涉暴力就屬輕罪，不必坐牢，導致蘋果專賣店、各連鎖藥妝店或超市、商家常遇歹徒大搖大擺搬搶商品，警察執法怠慢，造成大規模店鋪關門。

四，遊民、毒品、搶劫和法律寬鬆，導致治安惡化。行動支付服務Cash App創辦人鮑勃‧李(Bob Lee)月前在街頭遭砍身亡，加州集體搶劫已成常態，連洛杉磯的貨運火車都被搶走整車廂包裹，「黃金之州」墮落，造成部分民居出走，民主黨地方首長卻還振振有詞辯護。

加州高稅負和上述因素，使許多城市中心黃金地段快速萎縮。特斯拉創辦人馬斯克推文感嘆，舊金山正陷入難以掙脫的「死亡螺旋」；CNN質疑這是座失敗的城市。自由派氣氛濃重的美國各州或城市，相繼遭遇類似難題。有人擔憂，它是否預示美國的未來？更多人擔心，誰來挽救美國，把國家拉回常軌呢？