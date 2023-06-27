俄兵變失敗 普亭威信掃地 中共心驚

俄羅斯24日發生兵變，震驚世界。傭兵集團瓦格納 首領普里格津指控俄軍襲擊其兵營，造成重大傷亡，率兵進入俄國城市羅斯托夫，占領俄軍南方軍區司令部，聲稱擊落俄軍六至八架直升機或戰機，進軍莫斯科至僅200公里，普亭 被逼躲藏在祕密地點。但在白俄總統盧卡申科介入協商下，24小時內普里格津戲劇性下令部隊掉頭，他出走白俄羅斯 ；普亭也宣布不追究普里格津和叛軍責任，部分瓦格納軍隊可能編入俄軍，一場來得急、去得快的「叛變鬧劇」結束。

事件對俄烏戰局、普亭日趨惡劣的國際和國內聲譽，都造成重大影響，顯露普亭對國內局勢控制能力衰弱。瓦格納叛軍如入無人之境，俄國國防軍未抵抗，甚至謠傳部分俄軍倒戈；瓦格納在路上遇民眾送飲水食物，「簞食壺漿迎王師」顯露普亭已失民心。而兵變雖未成功，確實可能成「結局的開端」，影響俄羅斯、俄烏戰爭和世界情勢。

兵變發生後，立即成中國微博熱搜第一名。有網友說，俄羅斯內亂，最能打的部隊叛亂，俄羅斯垮了，中國可收復歷史上失去的領土；也有網友說，普亭不能倒，俄羅斯倒了，下一個就是中國！普里格津劍指俄國國防部長蕭依古、俄軍總參謀長格拉西莫夫，「清君側」之說，也成中共網上摒蔽詞彙。

北京當局初始沉默，直到兵變結束，確定普亭地位無損，十餘小時後到25日晚才發表評論，支持俄羅斯維護國家穩定，使習近平和普亭的「友誼無上限、合作不封頂」面臨另一次艱險考驗；大陸學者也批評北京未果斷站在歷史正確的一方表態，使中國更遠離西方而陷入孤立。

對瓦格納兵變，美國互聯網傳訊息，中情局(CIA)連夜加班，蘭利(Langley，中情局總部所在)外訂披薩數量劇增，外界猜測兵變和CIA有多少關聯、拜登是否在下一盤大棋等。對照美軍數月來部署更多軍隊和戰略轟炸機在東歐，美國想靠兵變漁翁得利，但也提防核武失控，內幕顯然不簡單，而西方如寄望普里格津推翻普亭，取代普亭領導也屬荒謬。瓦格納聲名狼藉，普亭只是家奴造反，事件卻揭露許多真相。

首先是，私人武裝傭軍走入死胡同。美國1997年始創黑水國際(Blackwater Worldwide)，現改稱Academi，是全球最強大私人軍事、顧問公司。2001年九一一恐襲後，它承包政府和外國合同營業額猛漲600倍，保衛美駐外使領館、介入政府無法做的髒活等。

瓦格納是普亭的廚師普里格津2014年創辦，在非洲、敘利亞和烏克蘭從事見不得人的勾當，保護普亭私人利益。有報導指它和普亭的合約逾30億美元，吸收罪犯從軍、手段殘酷，常有誇張的殘暴行動。它在烏克蘭戰果超越俄軍，普里格津頻向普亭喊話，大罵防長蕭依古無能、掣肘彈藥提供等，自認功高震主，想兵諫普亭撤換蕭依古，卻未得逞，謠傳普亭綁架了普里格津家人，最終逼他就範。

瓦格納僅2.5萬兵員，部分軍隊還留烏克蘭，如何和俄國聯邦警衛軍匹敵？政變不到24小時即結束，普里格津選擇流亡白俄羅斯，如同宣布瓦格納瓦解，為獨裁寡頭賣命，最終卻面臨普亭如此下場。缺乏體制監督的專制國家沒有底線，內部矛盾爆發，動搖普亭地位，國內情勢詭譎。

兵變之初，普亭鐵桿盟友中亞五國都作壁上觀。瓦格納少量軍隊卻長驅直入，逼近莫斯科200公里內，顯露俄國防務鬆弛。白俄總統盧卡申科介入協商成最大贏家，有人認為蘇聯瓦解2.0版已啟動，普亭地位被削弱，可能加快戰爭結束和俄國變局到來。

普里格津與普亭對嗆，指烏克蘭戰爭充滿謊言、違背正義、帶來邪惡，俄軍在烏克蘭死傷是俄方公布數字三、四倍，每天傷亡逾1000人，都戳穿普亭的謊言和戰果，或將刺激俄羅斯人民反戰；澤倫斯基和烏軍士氣大振，影響應屬正面。

專制體制再度展現脆弱性，表面吹噓強大，好像控制一切，實則脆弱，極易因小事而星火燎原。兵變後俄軍旁觀、普亭一度行蹤成謎，掌權20多年，向以鐵漢強人自居的普亭，國王的新衣被普里格津徹底扒光了。同屬專制的中共，一年半來已更換第四位戍守北京的中部戰區司令，武警頻換領導，習高度集權後，在國內外反而極度缺乏安全感，普亭也提供了另一面鏡子。