印度外交獨立 不願與美國結盟

印度 總理莫迪這次訪美，獲拜登政府以國宴款待，還到國會演說，並與美國企業達成數十項投資 和合作協議，此行被視為科技和國防的大豐收。美國前駐印大使威斯納(Frank Wisner)說，新德里認為莫迪獲皇室般的款待，美印關係從此進入新時代。但是莫迪此行沒有與美簽訂「自由貿易協議 」，也沒有與美建立「戰略夥伴」關係，更沒有成為美國的「盟國」。人們不得不問，莫迪此行到底把美印關係強化到什麼程度？兩國為什麼不結盟，甚至不簽自由貿易協議？

首先，莫迪此行被視為科技大豐收，不是沒有原因的，兩國在22日簽訂20多項科技合作和投資的協議，觸及人工智慧和半導體兩個重要而敏感的領域，包括剛於上月底被中國禁售晶片的美光（Micron）公司、矽谷重要半導體設備公司Lam Research和Applied Materials都將投資在印度設晶片組裝廠。

美國的科技巨頭更紛紛出席22日在白宮舉行的「國宴」，以及參加23日在白宮舉行、由拜登和莫迪主持的科技峰會，出席的CEO包括蘋果的庫克、微軟的納德拉、谷歌的皮柴、和炙手可熱的OpenAI的奧特曼，陣容之龐大，遠超過去兩三個月前往北京的科技巨頭。

莫迪這次訪美的科技主題，有兩個重點，一是半導體透過投資技術轉移，二是科技供應鍊的多元化，即去中國化和去風險(de-risking)，經三年疫情被封的慘痛教訓，美國公司有意將生產線移出中國，轉到印度和其他地方；美國將中國視為21世紀的競爭對手，科技轉移和供應鏈多元化，正是美國全力推行的政策。

至於國防合作方面，美國的奇異公司(GE)與印度的公司合製發動機，供印度開發新型戰機之用，美國公司也計畫出售無人機給印度，專家估計，美印的國防合作項目，日後還會增加。莫迪在國會演說中提到，這次美印的安全合作，是印度國防政策的一大轉變。合作的背景在於中國崛起，在亞太地區的影響力日大，印度感到威脅，因此有與美國合作的需要；另一方面，美國也需要在印太地區扶植一強大力量，與中國抗衡。

那麼，既然印度需要美國科技和安全協防，而美國也對印度有所需求，為什麼雙方不往結盟和自由貿易協定的方向發展？

以貿易而言，美印2022年的雙邊貿易總額達1910億美元，是2000年的10倍，但這次莫迪高調訪問，卻沒有尋求自由貿易協議，或許這與拜登政府不願意締結新的自由貿易協議有關，但是美印之間，連結盟都沒有，實在令人疑惑。

讉責俄國侵略烏克蘭，是美國盟國的基本立場，可是印度卻不願讉責；印度與中國有長久不能化解的邊界衝突，卻繼續與中國維持貿易關係，還拒絕支持美國的對中去風險政策(實質是對中脫鈎)。更令人摸不著頭腦的是，印度一面參加由美國發起的「四方安全對話」(美日澳印)，卻又參加以中國為首的「金磚五國」(中俄印巴西南非)，在兩個集團中各自安身立命，並沒有因兩集團的對立，而坐立不安。

關鍵是印度長期奉行的外交獨立路線。印度在1947年獨立，被視為「現代印度設計師」的首位總理尼赫魯(1947-1964)，外交獨立路線由他建立，至今未變。他1951年曾說，印度不投靠任何強權，因為一旦投靠，自己的政策就會被強權所取代；1963年他反省外交獨立政策時說，這項政策推行了12年，一切都很好，獨立代表自由，有自由才有自己。

自尼赫魯至今，印度不知換了多少政府，但基本上一直維持這個路線；1989年冷戰結束後，印度開始與美國改善關係，但依然保持外交獨立。今年72歲的莫迪，2014年上任，2019年連任，任內雖被視為右傾，走向威權政府，但外交基本上保持獨立。

中國崛起，在亞洲的影響力日增，與美國形成「雙極」；不少研究指出，印度經濟將在2030年代後期成為全球第三大經濟體，僅次於美中；印度也以此為目標，將自己發展成為全球「多極新秩序」中的其中一極，為「全球南方」(Global South)發聲。

莫迪政府，將於今年9月主辦G20峰會，主題已訂為「一個地球，一個家庭，一個未來」，既然各國同住一個地球，印度要與所有強國建立邦交，與所有強國保持關係；所以不讉責俄國，也與愈來愈對立的美國和中國，保持距離，不與美國結盟，正是此政策下的產物。