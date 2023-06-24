點名獨裁者與美印結盟不封頂

國務卿布林肯 前腳才離開中國，印度 總理莫迪就對美國進行國事訪問，白宮以最高規格接待曾經被美國拒絕入境的莫迪，美國支持印度做為世界最大民主國家的「大國崛起」，兩國結合實力「上不封頂」，對照於拜登 總統在此時，以「獨裁者」稱呼中共領導人，說明亞太戰略整合已經到位，布局完成。

莫迪2005年處理激進印度教派與穆斯林間衝突偏頗，美國政府下令禁止莫迪入境，直到2014年當選總理，歐巴馬總統取消禁令，邀請他以總理之尊到國會講演；但莫迪持續被指控打壓異議反對人士，人權組織批評拜登對此視而不見，足可說明拜登為拉攏印度，不計一切。

印度將在未來幾十年成為美國關鍵戰略夥伴，兩國還將提升為「戰略科技夥伴關係」，加強包括太空、清潔能源、半導體、人工智慧AI等新興科技的合作，尤其在軍事上緊密合作，最具突破性。

眾所周知，印度軍備一直是俄國供給，這次雙方達成多項軍事採購交易，美式軍備進入印度，也給中方警告，意味著印度洋、南海、台海到太平洋的通路打開。

莫迪對國會參眾議員聯席會議演講時說「在本世紀初時，美印兩國在合作方面還是陌生人，但現在美國已成為我們最重要國防夥伴之一」，「我們的合作範圍是無止境的，我們協同作用的潛力是無限的」，脅迫和對抗的烏雲，正在印太地區投下陰影，而「美日印澳四方安全合作機制，已成為該地區一支向善的主要力量」。

他沒有指名哪個國家造成地區不安，但「印太地的穩定已為我們夥伴關係的核心關切之一」。他更明確表示，「這次是關鍵的訪問，兩國將共同證明，民主很重要，民主的確帶來成果」。民主對抗專制，正是「拜登主義」的最高外交指導原則。

莫迪5月初出席日本G7峰會，接著到澳洲訪問，最後來到美國，完成美日印澳串連的革命性外交，這些國家的共同點就是民主體制，加上之前4月韓國尹錫悅訪美，莫迪的來到，讓拜登設計的聯合抗中行動，進入完成階段。

華郵外交國安專欄作家伊格納西斯引用國務院官員的話指出，美印將是21世紀未來最重要的雙邊關係，隨著人口紅利等因素移轉，美國戰略界十年前的「G2」(兩大國) ，已重新布局，中國已被印度取代。

國務卿布林肯此次訪中，是美中關係是否能轉圜的最後機會，從布林肯離開中國後的拜登講話，包括與莫迪總理的記者會上的答問，可以看出拜登正在對中共全面攤牌。拜登總統在幾天內重複稱中國領導人為「獨裁者」，即使在中方照會駐北京大使伯恩斯表達抗議後，仍未停止，在與莫迪總理的聯合記者會上，拜登回應他稱習近平是獨裁者，說「我不會有太多改變對事實的看法」。

拜登說他認為美中關係與美印關係，狀態不同，根本原因是「我們(美印)都是民主國家，有著民主國家的DNA特徵，所以我們彼此之間存在著極大的尊重」，而美方就是無法對「獨裁者」給予足夠的尊重。

布林肯19日離開北京，拜登緊接20日在加州對130位重量級民主黨金主的連任募款餐會上說明，他最近一直在思考的中國(事務)，他說「不要擔心中國，我的意思是，擔心中國，但不要擔心中國」(Don't worry about China. I mean, worry about China but don't worry about China)。

拜登意指不要擔心美中關係，但是要擔心中國(經濟困難)。拜登在布林肯行前也曾提到「中國有些美國沒有關連的真正困難」，拜登連續兩次指出習近平正在面臨極大困難。到底是什麼問題，不得而知，但是連拜登都替習近平擔心，可見問題嚴重。

拜登還指出，「他(習)真正不高興的是，我堅持要重新組建四方安全對話」，「他打電話給我，告訴我不要那樣做，因為這會讓他陷入困境」拜登說「我們所做一切，不是想包圍你，我們只是想確保空中和海上航線的國際規則保持暢通；而且我們不會讓步」。

布林肯此行已經把美方的話帶到，莫迪也正式倒向美國，亞太戰略部署完成，從此後都是個別戰術的推動與談判協商，美國會以「曾經與蘇聯打交道」的經驗，維持與從事在經濟與科技領域的新冷戰，不向熱戰延伸，這才是「和解」的真相貌。