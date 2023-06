點名獨裁者與美印結盟不封頂

國務卿布林肯 前腳才離開中國,印度 總理莫迪就對美國進行國事訪問,白宮以最高規格接待曾經被美國拒絕入境的莫迪,美國支持印度做為世界最大民主國家的「大國崛起」,兩國結合實力「上不封頂」,對照於拜登 總統在此時,以「獨裁者」稱呼中共領導人,說明亞太戰略整合已經到位,布局完成。

莫迪2005年處理激進印度教派與穆斯林間衝突偏頗,美國政府下令禁止莫迪入境,直到2014年當選總理,歐巴馬總統取消禁令,邀請他以總理之尊到國會講演;但莫迪持續被指控打壓異議反對人士,人權組織批評拜登對此視而不見,足可說明拜登為拉攏印度,不計一切。

印度將在未來幾十年成為美國關鍵戰略夥伴,兩國還將提升為「戰略科技夥伴關係」,加強包括太空、清潔能源、半導體、人工智慧AI等新興科技的合作,尤其在軍事上緊密合作,最具突破性。

眾所周知,印度軍備一直是俄國供給,這次雙方達成多項軍事採購交易,美式軍備進入印度,也給中方警告,意味著印度洋、南海、台海到太平洋的通路打開。

莫迪對國會參眾議員聯席會議演講時說「在本世紀初時,美印兩國在合作方面還是陌生人,但現在美國已成為我們最重要國防夥伴之一」,「我們的合作範圍是無止境的,我們協同作用的潛力是無限的」,脅迫和對抗的烏雲,正在印太地區投下陰影,而「美日印澳四方安全合作機制,已成為該地區一支向善的主要力量」。

他沒有指名哪個國家造成地區不安,但「印太地的穩定已為我們夥伴關係的核心關切之一」。他更明確表示,「這次是關鍵的訪問,兩國將共同證明,民主很重要,民主的確帶來成果」。民主對抗專制,正是「拜登主義」的最高外交指導原則。

莫迪5月初出席日本G7峰會,接著到澳洲訪問,最後來到美國,完成美日印澳串連的革命性外交,這些國家的共同點就是民主體制,加上之前4月韓國尹錫悅訪美,莫迪的來到,讓拜登設計的聯合抗中行動,進入完成階段。

華郵外交國安專欄作家伊格納西斯引用國務院官員的話指出,美印將是21世紀未來最重要的雙邊關係,隨著人口紅利等因素移轉,美國戰略界十年前的「G2」(兩大國) ,已重新布局,中國已被印度取代。

國務卿布林肯此次訪中,是美中關係是否能轉圜的最後機會,從布林肯離開中國後的拜登講話,包括與莫迪總理的記者會上的答問,可以看出拜登正在對中共全面攤牌。拜登總統在幾天內重複稱中國領導人為「獨裁者」,即使在中方照會駐北京大使伯恩斯表達抗議後,仍未停止,在與莫迪總理的聯合記者會上,拜登回應他稱習近平是獨裁者,說「我不會有太多改變對事實的看法」。

拜登說他認為美中關係與美印關係,狀態不同,根本原因是「我們(美印)都是民主國家,有著民主國家的DNA特徵,所以我們彼此之間存在著極大的尊重」,而美方就是無法對「獨裁者」給予足夠的尊重。

布林肯19日離開北京,拜登緊接20日在加州對130位重量級民主黨金主的連任募款餐會上說明,他最近一直在思考的中國(事務),他說「不要擔心中國,我的意思是,擔心中國,但不要擔心中國」(Don't worry about China. I mean, worry about China but don't worry about China)。

拜登意指不要擔心美中關係,但是要擔心中國(經濟困難)。拜登在布林肯行前也曾提到「中國有些美國沒有關連的真正困難」,拜登連續兩次指出習近平正在面臨極大困難。到底是什麼問題,不得而知,但是連拜登都替習近平擔心,可見問題嚴重。

拜登還指出,「他(習)真正不高興的是,我堅持要重新組建四方安全對話」,「他打電話給我,告訴我不要那樣做,因為這會讓他陷入困境」拜登說「我們所做一切,不是想包圍你,我們只是想確保空中和海上航線的國際規則保持暢通;而且我們不會讓步」。

布林肯此行已經把美方的話帶到,莫迪也正式倒向美國,亞太戰略部署完成,從此後都是個別戰術的推動與談判協商,美國會以「曾經與蘇聯打交道」的經驗,維持與從事在經濟與科技領域的新冷戰,不向熱戰延伸,這才是「和解」的真相貌。