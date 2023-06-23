拜登應會期待經濟先衰退後反彈

如果大多數經濟學家的預期成真，美國經濟在未來12個月內出現衰退，那麼拜登 總統應該非常開心，希望它來得愈早愈好，等到短暫的衰退及早開始、及早結束，那麼就能提供經濟在2024年選舉日前反彈的機會，讓選民忘卻疫情和俄烏戰爭所帶來的高通膨，以及經濟萎縮的不愉快回憶。

換句話說，2023年下半年出現經濟衰退，對拜登連任前景的傷害，絕對要比2024年上半年出現要來得小，但是經濟走向不是拜登所能決定的。

回顧美國歷史，自小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）之後，再也沒有任何一位民主黨籍總統，能在任內出現經濟衰退後，依然競選連任的；民主黨籍總統杜魯門（Harry Truman）任內的1949年經濟衰退1.7%，讓共和黨人艾森豪（Dwight D. Eisenhower）贏得1952年的總統大選，在卡特（Jimmy Carter）領導下，美國經濟於1980年1月起衰退6個月，之後雷根以壓倒性優勢贏得1980年總統大選。

反觀共和黨總統，在帶領美國度過經濟衰退方面比較成功；1953年雖GDP萎縮2.6%，但艾森豪仍執政有成，在1956年獲得連任。尼克森（Richard Nixon）經歷過1969-70年相對溫和的衰退後，於1972年連任；雷根雖經歷1981-1982年的衰退，GDP下跌2.7%，但隨後贏得1984年總統大選。

能否連任與經濟衰退之間最大的關聯性在於時機；能連任兩屆的總統通常能很快就擺脫經濟衰退，而只擔任一屆的總統通常都因為直到選民投票 時，還沒辦法擺脫經濟方面的糟糕局面。

目前經濟學家普遍預計未來12個月經濟衰退的可能性為65%，高於一年前的31%。但也預計明年實質GDP將恢復溫和成長，增速接近2%。從歷史角度來看，經濟走勢平平，對民主黨人來說，這可能會是最好的發展軌跡，因為重點不在絕對水平，而是影響投票的選前六個月的經濟方向。

雖然兩黨經常在社會和文化問題上相互指責，但2024年共和黨志在參選總統的候選人如潘斯和川普，對拜登的真正攻擊點大多集中在經濟，指責拜登造成2022年9.1%的通膨率，創下40年來最高點，可是最新數據顯示，通膨率已回落至4%。

不過，每次經濟衰退的型態都不盡相同，因此很難確定即將到來的衰退將會如何；再者，衰退的時機和深度固然重要，但選民往往傾向於認為在任的總統應對此負責。最近三位未連任的總統：卡特、老布希和川普，他們的連任希望，都因經濟衰退而化為泡影。

學者普遍認為，今年第三季末將出現溫和且相對較短的衰退，GDP可能會在下半年收縮，主要是商業投資收縮，但家庭支出仍略有增加。2024年的復甦將不溫不火，因為居高不下的通膨，將使Fed無法像過去經濟衰退時那樣大幅降息。

分析師認為，到2024年11月大選投票日，結合失業率和通膨率的痛苦指數可能會下降：雖通膨高得讓人無法忍受，但失業率卻低到谷底；而且無論專家最終如何定義，對選民而言感覺都很糟糕。

選民往往在期中選舉後，就會開始關注現任總統如何處理經濟，這實際上給了現任總統兩年的時間來處理前任總統遺留下來的經濟問題。如果真是如此，拜登的連任希望可能已經處於危險邊緣了。因為選民總是十分短視，他們著重的是，回顧過去兩年的生活感受。

再者，兩黨達成提高債務上限協議雖然可能在2024年引發或加劇經濟衰退，但這些支出上限很可能會在2024年總統大選後的某個時間取消，反而促進強勁的經濟復甦，對屆時在位的總統來說，都是最大的利多。因此無論誰贏得2024年總統大選，都可能在之後的任期中享有強勁的經濟復甦。

平均而言，經濟衰退時間通常會持續十個月左右，因此，提早的衰退、短暫的衰退和輕微的衰退，將給拜登重新站穩經濟腳跟的時間。而一場遲來、長期且深度的經濟衰退，則可能會讓拜登成為美國歷史上，另一個因任期內出現衰退而無法連任的總統。