中東力求自主 美國影響力式微

隨著中國日益積極介入中東事務，美國愈來愈擔心自己將被擠出去，但真正重要的，還是中東國家愈來愈自主，愈來愈不希望霸權國家主宰自己的命運，對美國如此，對中國亦然。

2023年5月19日舉行的阿拉伯聯盟峰會，對阿拉伯人來說是一個分水嶺，這次會議是在區域和全球經歷重大變化的背景下召開的，主持峰會的沙烏地王儲穆罕默德‧沙爾曼在開幕詞中明確宣布，阿拉伯人「正朝著美好、和平、合作與發展的方向前進」。

他所指的是，中東地區的動盪與衝突，正在結束；沙烏地與伊朗 恢復邦交，進而讓兩國所支持的葉門代理人戰爭，逐步停火和談；而阿拉伯聯盟公開歡迎敘利亞重新加入，結束了過去20年中東地區最殘暴的內戰。

但更重要的意義在於，阿拉伯國家、甚至周邊的中東國家，都有共識，要停止外國強權對中東的干預，就像我們看到其他「全球南方」的區域一樣，無論是非洲、拉丁美洲，都要走自己的路。

沙烏地王儲特別代表阿拉伯聯盟表示，阿拉伯人「不會允許本地區成為大國競爭的戰場」，並公開宣布阿拉伯世界，將在全球局勢中保持中立，尤其阿拉伯國家決定，在此刻的烏克蘭戰爭，維持中立。

更讓外界嚇一跳的是，伊朗海軍司令日前明確表態，伊朗、沙烏地以及其他三個海灣國家：阿聯酋、卡達和巴林，將組建一個海軍聯盟，該聯盟還將包括伊拉克、印度和巴基斯坦，維持此海域的安全。

外界紛紛在問，這怎麼可能？伊朗與沙烏地是教派世仇，雖然恢復了外交關係，但是共組聯軍，這是聞所未聞，更是違背過去中東的戰略邏輯的，如果沙伊都可以在軍事上合作了，試問美國未來介入的空間在哪裡？第三艦隊又要如何在紅海執行護航任務？

更重要的是，過去中東的強權：埃及、伊拉克，敘利亞，已經不再扮演領導角色，轉換成波灣國家，成為主導力量，沙烏地、阿聯酋、卡達和巴林等四個波灣國家的主權基金，在過去兩年增加了3兆美元，總量增加了42%之多。

有這麼多錢，當然好辦事，增加軍備、援助外交，自不在話下，其中又以沙烏地獨領風騷，其支持的LIV高爾夫聯盟近日與美國職業高爾夫(PGA)建立合作夥伴關係，有人擔心這是要賣給沙烏地的第一步，最近波灣國家也在討論要以200億美元購買一級方程式賽車的擁有權，沙烏地足球隊更開出天價，網羅C羅與其他一流足球選手。

讓美國特別憂心的是，這些波灣國家都與中國貿易額急增，引進北京的影響力，中國甚至幫忙調停沙烏地與伊朗建交；日前沙烏地與中國聯合舉行規模前所未有的「中阿合作論壇」中，部分受邀的中國公司，是因為提供對中國少數民族的監視科技，而被美國政府列入黑名單，導致它們無法與美國公司做生意，可是他們現在出現在沙烏地，尋求經濟合作機會。

美國當然不肯這麼容易放棄對中東的影響力，國務卿布林肯 在6月初，就急忙安排了兩天沙烏地的訪問，以表示美國仍然重視中東，並且間接警告：不要以為中國人在這裡，就以為我們要離開了。

外交沒有巧合，布林肯的訪問恰恰趕在「中阿合作論壇」之前，意味著美國人注意到中國與阿拉伯國家所發展的關係；事實上，上個月，國安顧問蘇利文也才匆匆到訪，提出新的計畫，要與「一帶一路」競爭。

華盛頓其實是被中國撮合沙伊復交所警醒，現在美國急著安排與伊朗的臨時性核協議，美方同意解凍25億歐元，用以換取伊朗釋放被關押的美國國民，並自我設限濃縮鈾。而美國也積極在爭取沙烏地，手中最大的籌碼就是，以美國對以色列的影響力，促成阿拉伯與以色列建交，但是無奈的是，拜登 對內唐亞胡的影響力，也不如川普。

只是沙烏地早已決定不再配合美國，就在布林肯到訪的前一天，逕自宣布從下個月開始，每日減產100萬桶原油，拜登政府向來反對OPEC減產，將油價抬高，沙烏地非常不給美國面子。這是否代表美國和西方在阿拉伯世界的主導地位，已經結束？

我們認為，現在美國面臨的是新形勢，美國當然仍有影響力，但是正在式微中，除了中國介入，更重要的是中東國家力求自主，美國往後要更努力，在與中國競爭之下，才能維持自己的影響力不墜。