中國電動車成世界第一 是真是假？

福特汽車 CEO小福特(Bill Ford Jr.)18日說，美國電動車 生產落後中國，美國尚未準備好與中國在電動車領域競爭，中國電動車業發展太快，已具規模經濟優勢，可能很快出口電動車到美國。運輸部長布塔朱吉回應說，美國須有各種因應措施全力發展電動車電池，以迎擊中國的科技優勢。

對照特斯拉 創辦人兼CEO馬斯克去年說，「中國可再生能源發電和電動車領域處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實」，讓中國愛國粉紅雀躍，但也有不少中國企業名人認為，中國人必須清醒，慎防美國「捧殺」，別被馬斯克的「彩虹屁」(指拍馬屁說好話)忽悠了。

譬如小鵬汽車CEO何小鵬發微博說，中國電動汽車領域只是站在世界前列，要領先世界除了技術和產品，更重要的是在全球市場領先和商業上多贏，起碼還需十年的努力。十幾年前，中國在移動互聯網曾有類似感覺，但一旦真正科技戰爭開始，中國移動互聯網的全球領先就不足了。

中國70%石油依靠進口，其中70%經麻六甲海峽輸入，70%石油用在汽車上，比亞廸CEO王傳福說，這三個70%會死死卡住中國脖子，易被外人切斷。情況使中國政府2012年至2022年補貼新能源汽車產業，民眾購買電動車視續航力不同，可獲6萬至3.5萬元人民幣補貼，造成詐騙補貼猖獗。如今數十家電動車企倒閉，騙補貼得逞後未賣出的數十萬輛電動車，形成汽車大墳場。

不可否認，美國政府政策眼光落後中國，拜登上任後主打綠能產業，以抵稅補貼等全力推動電動車。目前民眾購電動車每輛可獲聯邦7500元抵稅，美中電動車產業也成為晶片之外的最大競爭領域。

但中國電動車真的領先世界嗎？或可從各方面解讀。一，科技方面，電動車降低汽車製造門檻，使美、日、德、義等傳統燃油車的優勢歸零，中國異軍突起。而新能源汽車分電動、氫能兩大板塊，目前孰優孰劣，還在爭議拉鋸，電動車電池技術、充電和續航力，還有全自動駕駛(FSD)成為主要競爭領域。

中國掌握電池製造鋰原料，寧德時代、比亞廸等領先全球，車用電池市占率超過世界一半。福特投資35億元在密西根州建電池廠，使用寧德的技術，可見美國這方面輸給中國了。除非美日歐電池科技獲突破，捨棄鋰電池，改用鈉離子或石墨等新電池科技，否則中國已占上風。

二，中國電動車產量居世界第一已多年，2022年成長率達54.4%，2022年出口311萬輛汽車，遠超德國的265萬輛，居世界第二。中國電動車銷量占世界50%，主力在國內內銷市場，它靠低價競爭取勝。但如只靠數量和低價，品牌形象、信賴度等遠不及美日歐車廠，就難算成功。尤其美國高端晶片禁運，中國電動車自動駕駛等智能提升受限；特斯拉生產技術、成本控制或AI自動駕駛等領先中國，成為中國競爭的短板。

三，中國自己的評論說，中國電動車技術和成本好像輾壓歐美，現實卻是在歐洲賣不動。2023年上半年，歐洲電動車銷量排行榜，中國電動車擠不進前20名。一些西方評論說，中國電動車價格太高，加上關稅後與特斯拉競爭並無優勢，連高收入國家民眾都覺得太貴。何況中國缺乏營銷，品牌價值難被歐美人認同，加上中歐關係不佳，西方人對中國有偏見，文化認同或品牌信譽，中國電動車在歐美毫無優勢，競爭上落後特斯拉。

四，中國和瑞典Volvo合資的電動車品牌Polestar，去年底開始在美銷售，宣傳卻避免中國元素，因為美國人寧選特斯拉，不會選中國品牌。何況電動車銷售包含充電、售後服務、保養和二手車銷售等，「中國製造」的其他產品在美國有市場，但電動車可能例外，試問在美華人：多少人會買中國電動車？

有些負面評論認為，中國發展電動車業一窩蜂，擅長價格戰，可能像「大煉芯」一樣，失去政府補貼後出現大面積坍塌，光靠低價難與歐美日競爭。中國各品牌摩托車前幾年在越南與日本摩托車殺價競爭市場，一度高達九成市占率，如今卻賣不出去了，就是教訓。

美國人不吝批評自己，寧滅自己威風，刺激大家努力超趕。而中國擅長應用創新，中國手機、互聯網、移動支付、共乘單車等都複刻西方經驗，如今智能電動車也想複製同樣的市場逆襲，但能否像小米手機一樣，攻占美歐以外的世界市場，將是一項大考驗。