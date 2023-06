布林肯訪北京受「屈辱」 到底為什麼？

國務卿布林肯 18日抵北京 訪問,受到中國「降格」接待。北京未依國際慣例由外交部長或副部長迎接,只派北美大洋洲司司長楊濤接機,故意冷淡。福斯新聞(Fox News)直接用「中國對美國的臉外交吐痰」(China have already done a diplomatic spit in the face to US),形容布林肯受到屈辱。很多人不解,拜登 政府對中國總體策略到底是什麼,為何自取其辱?

19日下午,習近平接見布林肯,不尋常地獨坐主席高位,讓中美雙方官員分坐長桌兩側,不對等座位安排似在強調「中尊美卑」,以回敬副總理劉鶴2019年訪美,被川普擺在眾多美國官員間站立川普辦公桌前,後來才搬椅子讓劉鶴坐川普辦公桌邊,頗有羞辱或暗喻「美尊中卑」意味。中美一報還一報,外交交火競爭,布林肯最後還是見到習近平了,只是雙方各說各話,難有具體共識。

在中國氣球入侵美國領空被擊落,美軍偵察機、戰艦相繼遭遇中方戰機、軍艦攔截,美、日、加、法四國正在東海聯合軍演之際,布林肯訪問中國被懸宕數月,直到18日才獲北京同意成行。美國對布林肯此行成果評估不斷調降,美中關係遇建交44年來最低谷時刻,這樣勉強的訪問行程,共和黨質疑拜登政府到底想幹什麼?

布林肯多次強調,美中互訪目的是建立或恢復對話機制,避免彼此誤會或誤判。對照拜登數月來要求與習近平通電話被拒絕;美國給外界「苦苦哀求」中方印象,與兩黨有志一同在經貿、科技、軍事等方面聯手盟邦遏制中國似有牴觸。拜登政府寧遭屈辱,也急於恢復與北京互訪溝通,應包含多方面原因。

一,網上指稱拜登在副總統任內,疑涉與中國有關的遊說賄賂交易傳聞。共和黨認為,拜登有把柄落中國手中,才急於建立溝通管道,避免失控。共和黨參議員葛拉斯理、眾院監督問責委員會主席柯默5月初聯手要求司法部和聯調局,交出拜登與其子杭特涉嫌「與外國有關的遊說犯罪密謀」檔案。

共和黨欲報民主黨彈劾川普的一箭之仇,想在眾院調查彈劾拜登,涉黨派之爭,但美國對中國手握眾多籌碼,有求於美國的是中方,拜登卻千方百計降低身段,寧讓美國受外交屈辱,較難讓外界理解。北京也提防美國加碼制裁的兩手策略,習接見布林肯給人既表達不滿,又不想得罪美方,希望美國解禁挽救中國經濟的意味。

二,拜登多次公開表態,美國無意改變中共政權統治,暗示不謀求在中國推動顏色革命或推翻習近平,想換取中共安心。但對照美國朝野對中國覺醒,兩黨都贊成經貿科技封鎖、結合盟邦圍堵中國,中國經濟遇改革開放40多年來最嚴峻情勢,同樣在動搖中共統治的正當性和維穩,美方定位「美中競爭而不敵對」,中南海無法理解信任,或為布林肯遭冷遇的主因。

三,布林肯記者會重申一中政策,關切中國在台海挑釁,強調美國「並未支持台灣獨立」,美國想維持現狀,台海衝突將引發世界經濟危機等說法,都屬警告中共不能動武,否則美國不坐視的外交措詞。這種表述弱於美方曾強調的「反對台灣獨立」,訴求責任方也在北京。中共機艦持續騷擾台灣,美國軍售台灣力度增強,美台軍事合作不斷提升,北京質疑美國暗挺台獨,使美中台三方更難建立互信。

四,布林肯此行可能傳達美國不希望中國經濟崩潰,因為不利美國和世界經濟。但中方期望美國再開放科技、提供貿易和關稅優惠等同樣不切實際。耐吉(Nike)退出中國、蘋果要求富士康等移出中國,但微軟蓋茲、特斯拉馬斯克、摩根大通執行長戴蒙等人剛訪中歸來,美國官民不同調,想將中國定位為依附美國的下游分工經濟體,也成美中歧異難解的死結。

五,烏克蘭展開大反攻,戰局不利俄羅斯,北約介入愈來愈明顯。一旦俄軍戰敗,如何防止普亭狗急跳牆、動用核武等,可能也是拜登急於與北京恢復溝通管道的原因。「聯中制俄」不可能,至少讓北京不加大對莫斯科奧援,削減北約後顧之憂,但檯面上並未見討論這個議題。

國安顧問蘇利文日前才在維也納和王毅會談兩天,美中並不缺乏溝通管道,布林肯勉力訪中遭遇屈辱,實效有限,反映當前美中關係冰冷難破。北京冷待布林肯可能讓拜登外交策略被質疑而失分,自然也會成共和黨和川普攻擊的口實。