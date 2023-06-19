從音樂到電話 AI正騙取你的聽覺

人工智慧（AI ）的衝擊正逐漸擴散至生活各個層面。它不但已取代一大部分人的工作，現在更神奇了：它能用你的原聲，說出你從未說過的話。

本周樂壇的熱門新聞是，約翰藍儂將原音重現：披頭四樂團成員保羅麥卡尼說，在使用AI工具，針對1980年去世前製作的工作母帶，分離樂音和人聲後，已「純化」出藍儂的聲音，讓AI藍儂唱出從未發表的一首歌曲，完成全新錄音專輯，將在今年發行。

在華語樂壇，5月網路上出現大量AI版的孫燕姿翻唱歌曲。身為聲音主人的孫燕姿，顯然不知道該如何與AI潮流抗衡，只能自嘲表示：「該怎麽跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的『人』比呢？」

事實上，AI語音的發展早已不限於人聲抽取，谷歌在5月初開放AI音樂生成器MusicLM註冊使用。若MusicLM的功力真如谷歌所言，只要輸入圖像及文字的提示詞，即可生成音軌，很可能根本上改變人與音樂之間最古老的創作關係。

用AI創作的歌曲在TikTok和Spotify 上風靡一時，蕾哈娜「翻唱」碧昂絲，歌手Grimes公然出租自己的聲音，只要有原聲，AI就能用各種方式「唱」出來。

壞消息是：以後可能再也沒有新歌和新歌手了；好消息是：老歌手可以一直以最好的音色唱下去了。AI歌手的火爆，某種程度上意味著歌手的音色獲得了永生，這對黃家駒、張國榮、張雨生等已故歌手來說，何嘗不是一種音樂生命的延續？哪怕只是模仿音色，也足夠讓人興奮了。

每個人的記憶深處，總是為年輕時最愛聽的聲音，預留一個特殊位置，不出現則已，一旦重現馬上就觸動神經。孫燕姿在2000年出道，但2023年社媒上最暴紅的歌聲也是AI孫燕姿，孫燕姿的最大對手可能是23年前自己的嗓音。

網路演算法其實是一切的原罪。用戶的每一次按讚、評論或反覆播放，就提高了該則內容的熱門度。當大多數Spotify用戶一再想聽一些讓自己愉快順耳的聲音時，不只是復刻過去的歌喉，生成式AI配合演算法，可以更快也更順暢地產出大多數人最喜愛的作品。只要旋律和歌詞都簡單無腦，對學習能力超強的AI來說，生產出客製化音樂更是小菜一碟。

由此衍生的爭議在於，AI仿聲歌曲遠比過去面對的盜版難纏。法律界人士認為，創作者不可能針對特定曲風、樂調聲請版權保護，AI生成的歌曲必須直接包含該歌手過往歌曲的片段，或者旋律、和弦以及歌詞，抄襲極為相似，才能被法院裁定侵權。如果只是調性、歌聲相似，很難被判定違法。

這種擔憂並非無的放矢，Spotify 等串流媒體平台上就有許多不尊重版權的「音樂騙子」。他們針對流行歌曲製作微調後的模仿版，或是故意將自創歌曲套用知名藝術家之名，從而賺取流量或廣告，占比可達整個數位音樂平台的 10%。

當更多來路不明的音樂充斥於串流媒體，創作者的收入分成會更不健康，好不容易穩定下來的音樂市場結構，再度面臨崩解重組；串流媒體的興起為唱片CD時代寫下墓誌銘，如今AI 時代又將改寫串流媒體時代。

AI語音對樂壇的顛覆性，也投射在日常生活中。繼「深偽」（Deepfake）後，生成式AI讓網路犯罪者，更輕易複製他人聲音進行欺詐。這種技術正迅速變得更先進、更容易取得，以及廣泛使用。任何擁有電話、電腦或類似科技設備的人，都可以在市場上找到軟體，進行語音複製。網路犯罪分子只需取得3秒鐘某人的說話聲音，就能成功複製它並用於電話詐騙。

然而在負面影響之外，它仍具正面意義，不可能完全禁止使用。使用AI複製聲音有助於提高某些工作的效率，幫助有語言障礙的人交流，或協助作者錄製他們書籍的有聲版本。

在去年賣座電影 「捍衛戰士：獨行俠」中飾演「冰人」角色的演員方基墨（Val Kilmer），就靠工作人員以AI技術分析他過去40多部電影演出的聲線，讓這位實際生活中因喉癌而無法發聲的他，在影片中重新念出台詞。這也是AI語音最正面的代表作。

AI語音未來的使用，一念為善，一念為惡。它有能力進行欺騙，用另一個人替換一個歌手的聲音；但也有能力造福人類，為先天或後天不幸的人們，提供最佳的替身方案。一如保羅麥卡尼對它的形容：「所有這一切都有些可怕，但又令人興奮，因為這就是未來。」