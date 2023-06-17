布林肯訪中 是雙方轉圜最後機會？

國務卿布林肯 終於啟程，於18、19日訪問中國，行程極短，國際矚目。外界多認為此次訪問，極為勉強，象徵意義重於實質，如果布林肯此行無突破，頂多就是為拜登 總統與習近平 主席的舊金山11月亞太經合會峰會鋪路，美中關係是否另有發展，要等2024美國大選以後。

美國國務卿自2018年來，首次訪問中國，撇開疫情三年不談，美中外交首長遲無互訪，自是不正常。但去年11月印尼拜習會，好不容易等來的布林肯訪中行，卻因中國偵察氣球闖入美國領空，延遲至今。美方對氣球事件調查報告的公布，一延再延，期使布林肯能夠成行，但中方始終對美國的意圖，冷嘲熱諷。

從美中對此事的宣布與事先預期來看，雙方都不抱任何突破期望，在此之前，外長秦剛與布林肯國務卿通電話，中方公布的紀錄顯示，秦剛指責：「今年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的」，強調「美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益」；在布林肯出發前，秦剛通話怒氣衝天，顯然雙方沒有交集。

美方自2月中國氣球事件後，就一直敦促見面，全世界都知道美方迫不急待，好像真的有甚麼世界末日之事非談不可；但到最後秦剛布林肯電話，才讓美方確信，中方根本就覺得沒啥好談，自己是一廂情願。就在確認中方不會變卦後，美方國務院也反應指出，布林肯此行有三目標，一是保持開放溝通管道，二是提出美國關切議題，確保美國利益，三是跨國合作事項。明擺著，這還是拜登政府的中國政策「對抗-競爭-合作」三套路。

拜登政府提出此三分政策，讓中方高度警覺。現任駐美大使謝鋒在2021年7月以中國外交部副部長身分，在天津當面反駁美國副國務卿薛曼，「這是打壓中國的障眼法」：對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。他說「有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脫鉤斷供封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處占盡，天下哪有這樣的道理！」

習近平今年3月批美稱：「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」 習近平就是不願依拜登的模式，構建中美關係，即使新冷戰的「建構護欄」也不可能。習近平提出「極端思維」之說，就是看到未來將被「全方位的遏制、圍堵、打壓」，雙方關係發展是不折不扣死胡同。

雙方既談不出任何實質，為何讓布林肯來訪？說白了，這是中方給自己下台階，一方面是為今年舊金山11月亞太經合會議峰會與G20峰會鋪路，但另一方面則是因為，若布林肯遲不能成行，財長葉倫與商務部長雷蒙多就無法接著訪中，經貿關稅、晶片與AI科技，無法推動協商。更何況當今中國經濟陷入空前困境，再不改善，就會威脅到中共統治正當性。中共急於重新啟動與美方經貿接觸，這也說明為何習近平要高調接見微軟的比爾蓋茲，展示中共對外資的友善，安撫外企，重啟中國經濟復甦。

在此情勢下，美中關係到底如何往前走，中方不急，美方急。最新傳出的訊息是華府智庫布魯金斯學會與戰略與國際研究中心正在集思廣議，研究如何在競爭中，美中保持合作的可能性。類似這種補牆式的措施，可以降低緊張情勢，但無法改變拜登政府的中國政策。有些人擔心，若依照美中目前關係情況走下去，雙方必將衝突。前國務卿季辛吉接受彭博訪問時就稱，要改變美中走勢，否則終有一戰。

拜登政府時歷時兩年制定的中國政策，進入實施階段，一出手就是按部就班，照表行事。美方圍堵戰略不但已形成，也已放手實行，即使拜登未連任，這個戰略也是兩黨共識。

布林肯此行若能獲習近平接見，就算成功，但各界並不期待，當前兩黨國會抗中共識超強，何況拜登政府全力壓下中共在古巴監控站消息，好讓布林肯成行。美國政治選舉大戰議程，已進入倒數，布林肯訪中，應是北京設想美中關係「重回穩定發展軌道」的最後一次機會。