袁世凱的陰影 至今籠罩朝鮮半島？

最近中韓外交關係緊張，主要因為中國駐南韓 大使邢海明的發言，引發爭議，甚至連南韓總統尹錫悅都批評：「讓韓國國民感到不快，他的行為會讓人想起20幾歲時的袁世凱」。

究竟邢海明是怎麼說的？他在8日會見反對黨共同民主黨黨魁李在明時稱：「美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢；現在賭中國輸的人一定會後悔」。

韓國朝野鬥爭激烈，已到了你死我活的地步，邢海明的發言指點政局，好像清朝駐蹕漢城的袁世凱，或是殖民時代的日本 總督，讓南韓執政當局難以接受，認為他見反對黨黨魁，語帶挑撥，甚至威脅，相當於「干涉內政」，違背《維也納外交關係公約》第41條的規定，外交官應遵守駐在國的法律法規，南韓外交部9日召見邢海明，譴責他「違背外交慣例且缺乏常識的挑釁言行」。

中國外交部也隨即在深夜約見南韓駐華大使鄭在浩，對韓方的「不當反應」表明嚴重關切與不滿，中方表示邢海明大使同各階層人士進行廣泛接觸和交流是其職責所在，目的是維護和推動中韓關係發展。

甚至有中方評論認為，尹錫悅政府上臺後，對華政策與之前文在寅政府截然不同，一昧討好美國，背離中韓長期友好合作，並且煽動南韓反華輿論，這固然出自於美國的戰略壓力，也是基於南韓機會主義外交，邢海明講的沒有錯，也沒有指名，是尹錫悅自己心虛，所以才會對號入座，感覺受了冒犯。

現在看起來，情勢正升高中，尹錫悅當局似乎想把邢海明列為「不受歡迎人物」（persona non grata），逼北京 撤回駐首爾大使，畢竟在法國已有先例，中國把屢次發言不遜盧沙野大使，調回國擔任對外人民友好協會會長，以求改善對法關係。

在12日下午，在國會回應執政黨議員「應該驅逐邢海明大使」的質詢時，韓國國務總理韓悳洙表示：「中國駐韓國大使的行為非常不妥」，而外交部長朴振也表示：「已經明確警告，一切後果都將由大使本人承擔」。

甚至連南韓總統室都公開表示：「大使一職應當起到連接本國和駐在國的橋梁作用，如果發揮不好橋梁作用，將損害本國和駐在國的國家利益」，總統辦公室親自出面譴責特定國家大使，實屬罕見，尹錫悅也透過媒體，把邢海明比成了袁世凱。

事實上，當時朝鮮是中國藩屬，北京有保護的義務，形同今日的美韓共同防衛條約，那時朝鮮「壬午兵變」，清朝派出遠征軍，是應朝鮮王朝之邀才出兵平亂，並不是任意入侵朝鮮。

袁世凱年少隨軍到了朝鮮，率軍接連鎮壓了兩次政變，幫助朝鮮訓練新軍，周旋於俄、美、日多國之間，在李鴻章保薦下，1885年被清廷任命為「駐紮朝鮮總理交涉通商事宜」全權代表，一舉成為清廷在朝鮮的「監國」大員，這一年，袁世凱年僅26歲。

當時袁世凱的行為也許傲慢不遜、甚至干涉內政，引起朝鮮王室的側目，但是與後來的日本殖民當局，甚至駐韓美軍，並無不同，當時清朝駐軍地點，與後來日本皇軍、駐韓美軍的營地，都是現在的龍山基地，尹錫悅如今專挑袁世凱來批評，未免有雙重標準之嫌。

當然隨著南韓年輕世代反中情緒激增，尹錫悅希望拋棄文在寅的對中「低姿態外交」，但是南韓國內也批評他錯估情勢，以「美中對峙升高」的前提，硬要對抗中國，卻忽視了美中間的變動，譬如本周末布林肯國務卿即將訪問北京「破冰」。

不過，從南韓政府目前立場看來，這次外交究責對象，仍僅限在邢海明個人身上，現在球回到中方這邊，目前有兩種看法；一是，中國不必太在乎，保持對韓外交的平常心就好，無需搭理首爾，這似乎是中方現行方針，外交部發言人表示：「看到了一些媒體針對邢海明個人進行了不符合事實的，甚至是人身攻擊性的報導，我們對此感到遺憾」，實際上是拒絕處理的。

但若中方堅持不予回應，南韓加壓，雙方關係很有可能惡化，已經有第二種看法主張，要強烈對應，給南韓一個教訓，就像是之前薩德時的「禁韓令」一樣，給予經濟制裁，才能讓南韓聽話，「中國不應慣壞他們」。

袁世凱在朝鮮，雖然已經是140年之前的事，但是南韓仍在意中國介入，就如同一個陰影，久久在南韓人民心中不散。