川普當選後 要在24小時內結束烏戰

前總統川普 13日現身邁阿密法院，就機密檔案一案出庭，如果是一般的總統候選人，老早就宣布退選，但根據路透與益普索(Ipsos)12日公布的民調結果，川普在共和黨內的總統候選人提名中，以43%繼續遙遙領先他的競爭對手，排名居次的佛州州長德桑提斯只有22%；而共和黨支持者中有81%認為川普被控，是出於政治動機。

與此同時，烏克蘭 戰爭正處於關鍵時刻：澤倫斯基總統正在推動大反攻計畫，而美歐也積極援助，雖然看起來情勢大好，可是在他們的頭上始終籠罩著陰影：一年半以後，如果烏克蘭戰爭還沒有結束，而川普當選了美國總統的話，他聲稱在24小時內就會與烏俄總統澤倫斯基、普亭 達成停戰協議。

川普是在今年3月底接受訪問時，首先神祕兮兮地透露自己有錦囊妙計，他批評拜登束手無策，未來戰場情況會惡化，甚至把美國拖入第三次世界大戰，「而且是核戰」。

川普葫蘆裡賣什麼膏藥沒有人知道，但他一再提到自己的調停本領，並說如果他在2020年連任的話，俄羅斯不可能會入侵烏克蘭，而如果2024年當選，他有能力一天中，促成停戰協議。

8日聯邦宣布起訴他，兩天之後，川普在北卡羅萊納州演說，開列15項承諾清單，其中的第一項便是「當選便立刻調停結束俄烏戰爭」，儼然成為首要政見。

在被逼問怎麼做時，他說：「我會把他們放在同一個房間，然後告訴一方，如果你談不成協議，什麼也得不到，並且告訴另一方，除非你談成協議，否則得不到太多」，外界猜測，他的手法是要逼烏克蘭接受現況，讓俄羅斯保留占領的烏國領土，否則烏克蘭恐怕會發現，美國會讓俄羅斯得到的更多。

川普手中最大的本錢，就是普亭，他一直拒絕點名稱普亭是戰犯，而反覆強調他與普亭的交情，「如果你稱他是戰犯，他會堅持打下去，就很難要他和談」，他稱普亭是個「聰明的傢伙，但犯了一個大錯」。

當澤倫斯基被問到川普「24小時停戰」論，他小心翼翼地不直接批評，強調目前的反攻，會在2024年年底前取得勝利，不會受美國總統選舉可能變天的影響，澤倫斯基還客氣地表示，也許川普在當總統的時候能夠斡旋，但是那時並沒有發生入侵。

其實川普是完全基於美國本位立場，來看烏克蘭戰爭的，美國自從戰爭爆發，已經支援烏克蘭369億美元的軍援，川普擺明了不承諾繼續支援烏克蘭，「我們已經給他們太多裝備，我們自己的彈藥現在都不夠了」。

即使國會繼續撥款援助，可是川普若當上總統，他有權阻擋，就像之前他就曾扣住援助來要脅澤倫斯基，要他交出拜登父子「非法遊說」的證據。

如果只是川普一個人的看法，也就罷了，但是根據丕優5月初的民調，有55%的美國人認為應該更注意國內問題，而不要太注意海外事務，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，有50%是這樣想，現在戰爭開打，民調不降反升，可見美國人不認為烏克蘭戰爭是自己的戰爭。

這其實是拜登與民主黨所最擔心的，如果越來越多的選民認為川普說的對，就會支持優先削減對烏克蘭的援助而保留美國的福利預算，這些選民在一年半後投票時，會傾向支持川普。

川普同時強調，烏克蘭對抗俄羅斯，並不是美國的重要戰略利益，而是歐洲的戰略利益，所以歐洲國家應該比美國付出的要更多，而不是美國替歐洲來打這場仗。

歐洲國家表面上不做任何評論，認為川普毎每好發議論，已是在野之身，無須重視，但是私下各國官員卻非常緊張，大家都擔心川普如果再選上，會壓迫歐洲國家再提高國防預算，甚至不遵守北約條約義務，甩手不管，美國回到孤立主義。

川普的「24小時停戰」論，其實不用等一年半後才發生作用，現在已經實際影響戰情；對俄羅斯來說，這是救命稻草，當初普亭入侵烏克蘭時，並沒有替代計畫，導致一敗塗地，現在看到川普可能上台，普亭可能已有替代計畫，除敗退之外，就是苦撐下去，等川普上台。

而對烏克蘭來說，這次反攻卻成了只能成功、不能失敗的唯一機會，如果這次沒有辦法一舉把俄羅斯趕出被占領的領土，隨著美國大選的接近，下次要等到美國與歐洲各國援助，就已經不可能了。