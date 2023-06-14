美認定不是開發中國家 北京怒懟

國會眾院3月底以415：0比數，通過「中國不是開發中國家法」(PRC Is Not a Developing Country)後，參院外交委員會本月8日也無異議通過「終止中國開發中國家地位法案」(Ending China's Developing Nation Status Act)，送參院全會審議。美國「提拔」中國進發達國家行列，北京 外交部發言人汪文斌反擊，指美國把發達國家帽子強加給中國，是「醉翁之意不在酒」，中國是不是開發中國家，不是美國說了算，美中矛盾再添新篇章。

中國是不是發達國家，中共 內外表述不同，涉及國家形象和實質利益。中共為宣傳政績，對內外都強調中國崛起，已躋身世界第二，僅次於美國，無論GDP總量、軍事和綜合國力等都排世界第二，很快會取代美國，暗喻東升西降、美國走衰，黨媒和愛國粉紅更常嘲笑美國基建落後中國太多。

但在許多國際組織，中國自認是開發中國家，享受各種優惠，因此使中共宣傳口徑顯得內外矛盾。美國抓住這個把柄；國務卿布林肯即將訪北京，這個新矛盾加劇雙方分歧，可能讓布林肯鎩羽而歸。

美國質疑中國是發展中國家早已有之，川普政府貿易代表署2020年2月就把中國、香港從美國認定的開發中國家除名，國會立法取消中國開發中國家地位，意義和影響可能比過去大，北京激烈反彈。

實際上，聯合國、世貿組織(WTO)或世界銀行對已開發國家(developed country)或開發中國家(developing country)並無統一的定義標準，也沒有系統量化評價指標，有人認為是約定俗成。聯合國開發總署1990年曾創立人類發展指數(HDI)，以預期壽命、教育水準和生活品質三個變量，得出綜合指標。依這個標準，中國仍是開發中國家。

美國會立法認定，當然是政治姿態，政學界、商界人士普遍認為，中國自稱是開發中國家，自2001年進入WTO後，占盡許多便宜，西方不能再當傻瓜。開發中國家可享受對外國貨徵收14%進口關稅，已開發國家進口稅最高僅7%；開發中國家享受更寬鬆貿易補貼，中國大量補貼出口，使太陽能板等產品壟斷全球市場，還能接受發達國家技術援助。

全球氣候議題，中國以開發中國家身分可生產氫氟碳化物(HFCs，屬溫室氣體的冷凍劑，有害地球)，不公平優勢要2040年才被削弱。美國硬將中國「提拔」為已開發國家，使中國失去各種優惠和市場優勢，再度削弱中國經貿競爭力。

這種手段是否光明正大？見仁見智。許多評論認定，中國藉一帶一路等計畫在全球大撒幣，表現比大多數發達國家闊綽，藉此擴張國際影響力，強化「富國強兵，耀武揚威」形象，中國卻還藉開發中國家地位，續享受國際組織鉅額低利甚至無息貸款 。

美國之音報導，世界銀行旗下的國際復興開發銀行，1999年到2011年優惠貸款398億美元給中國；其他的政府補貼、關稅和不公平競爭更難以金額衡量，「中共卻利用開發中國家特權享受資源，風光擺闊」。智庫全球發展中心的報告顯示，中國藉逾660億美元資本，超越日本成國際開發銀行第二大貢獻國，自己卻從世銀、聯合國等取得優惠貸款等援助，顯得矛盾而荒謬。

中國駐WTO大使張向晨重申，中國不會放棄開發中國家地位。被稱為戰狼外交領導人的王毅訪歐洲，一反戰狼姿態示弱，表示儘管中國GDP已達世界第二，但人均GDP僅為美國六分之一、歐盟四分之一，人類發展指數排名世界80位後，科技教育水平、發展不平衡和工業化進程，都與發達國家有很大差距，要求剛發展幾十年的中國和發展幾百年的國家對等，本身就不對等。

這些說詞無法改變美國反制，從經貿、科技、金融、地緣政治等領域遏制中國，國際間如跟進，中國難再從國際組織獲利，還須負擔更多會費和責任。美國國務院國際開發總署(USAID)迄今每年仍援助中國農業，今後不會再給了。中國以開發中國家身分享受優惠，對外卻花上兆美元大撒幣，處處要與美國抗衡，反而刺激美國覺醒。不少評論認為，這是習近平「總加速師」政策的後果，美中關係想鬥而不破不易，想再回到從前更不可能了。