川普扣留機密文件被起訴的爭議

聯邦司法部9日公布對川普 的49頁起訴書，罪名包括扣留機密文件、阻撓政府索回、共謀、虛假陳述和妨礙司法等37項罪嫌。川普成200多年來首位卸任後被起訴的總統，如果全部罪名成立，最高恐被判刑536年。但起訴川普，使政治、法律問題糾纏，到底誰利用它作政治武器，兩黨互責；選民用選票無法取代司法判決，川普如被判有罪，即使當選總統能否特赦自己，存有爭議。

特別檢察官起訴川普握充分證據，除了FBI搜查紀錄，2021年7月川普錄音承認握有高度機密文件，證實他知情且在炫耀。他扣留的文件包括中情局、國安局和國家偵察局間諜衛星搜集的絕密情資，以及與某國交戰時的進攻計畫，高層情報官員須在特定辦公室、不攜手機等電子設備才能閱覽，川普卻私人扣留拒不交還，還出示給一名作家或其他人。

紐約時報報導，川普任內曾把敏感的伊朗衛星圖像貼上網，頻繁使用未加密手機，可能被俄、中監聽；他也把看完的文件撕碎扔地上，無視法律要求，文件需編目保存，助理們須跟在後面，收集碎片拚貼還原再保存，可見川普誤認總統權力凌駕法律，可任意處理機密文件，卸任後亦然。這樣的風險可知，但擁有草根支持的川普根本不把扣留文件當回事，直指起訴是政治迫害。

歸納本案爭議：一，到底誰利用「機密門」作政治武器？川普8日晚率先公布他被起訴，一小時內啟動募款；預錄視頻稱國家正走向衰落，起訴他就是最新證明，民主黨打壓他。眾院議長麥卡錫、參議員葛理漢等人指控拜登 政府將司法權力武器化；眾院司法委員會主席喬丹指「這是美國悲傷的一天，天佑川普總統」，整個黨猶如被川普綁架，扭曲或簡化法律事件成政治問題。

拜登政府任命特檢官調查機密案，可能意圖阻止川普參選，但川普豈能有法律不能追究他的豁免權？而川普與共和黨 的反擊，不也在利用起訴作政治工具，傷害司法威信。美國走上落後民主國家動輒指控司法是政治迫害的老路，無視川普扣留文件的事實，是自甘墮落、開法治和民主倒車，忽略法律之前、人人平等，總統和卸任總統都沒有違法濫權的無上權力。

二，川普與共和黨訴諸人民，誤認選票高於法律，是在褻瀆法治精神。民主體制是人民選舉議員們立法，總統也須遵守法律。動機論讓民主黨難逃瓜田李下，但落實民主法治，檢察官、陪審團和法官都須超越黨派、就事論法，有犯罪事實就起訴、定罪；否則還川普清白。憲法雖未限制川普參選，但他如被判罪，如何再領導國家？除了機密文件案，還有國會暴動案誰該負責？川普與共和黨攪亂法治和選舉的關係，兩者混淆，破壞美國法治和民主。

三，起訴對川普競選是加持或打擊？紐約曼哈頓檢方月前起訴封口費案後，不但沒傷到川普，反而提高其民意支持率，川普24小時內募得400萬元，兩周後募款1500多萬元，大金主跑了，草根小額捐款未斷。機密門案被起訴的效應可能一樣，但也嚇跑更多中間立場能明辨真相的選民；除非將來兩個陪審團都判川普無罪，他的競選將如虎添翼。

四，川普鼓動選民應把希拉蕊‧柯林頓涉「電郵門」案「關起來」，拜登和潘斯都扣留機密文件，現在只起訴川普，因此質疑司法不公、雙重標準。但川普的司法部長巴維理說，本案中把川普描述成政治獵巫的受害人很荒謬，是持平之論。可是拜登未被起訴，當局不拿出有說服力理由，民眾對司法的信任度將雪上加霜。

五，三分之二選民認為，扣留機密文件是嚴重違法行為；逾半數認為川普須對國會暴動負責，2024年大選可能像白宮前代理幕僚長穆瓦尼說的「川普贏得黨內初選，但輸掉大選」。這兩大官司如被判有罪，川普如當選上任後能否特赦自己，憲法雖未明文禁止，卻存在極大道德倫理爭議，美國必然再度滿城風雨。

決定角逐共和黨提名的前新澤西州州長克利斯蒂說，「川普只是個電視明星，僅此而已，如果你們把他送回白宮，他復出只會比他的首秀更糟糕」，一針見血道出川普的本性和處境。川普與共和黨利用機密文件案，想把半數選民引入歧途，短視的政治操作破壞法治威信，無法拯救川普，反而讓共和黨流失中間溫和派選民的支持。