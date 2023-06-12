MeToo風暴衝擊不反省 就要付出代價

原本只是一篇民進黨 前黨工控訴主管性騷吃案的臉書貼文，非但對民進黨造成衝擊，還掀起了一波台北#MeToo風暴 。曾經受到性騷擾 經驗的男女都產生共鳴，紛紛透過社群媒體分享隱忍幾十年的痛苦經驗，從學校、媒體、名嘴、文化界到體育界、政界，每天都有駭人的案例被揭露，上從總統府資政，乃至到基層警局主管，都有人被這風暴波及而辭職道歉，整個社會為之沸騰，也直接衝擊到總統選舉走勢。

這波風暴的原動力，來自號稱「台灣第一部政黨職人劇」Netflix原創影集《人選之人》，以民進黨為原型，闡述青年政治工作者實踐理想，同時對抗職場性騷擾霸凌故事。這部影集紅到連民進黨主席賴清德都要模仿劇照宣傳，強調民進黨是有理念的「造浪者」。不料現實比戲劇更有衝擊性，一個個前黨工站出來揭發黨中央的陰暗面，從婦女部、青年部到組織部，結果多年來都有性騷醜聞和權勢霸凌吃案現象，讓民進黨過去經營的重視婦女，照顧青年形象一夕崩垮，也對原本青年票支持率不高的賴清德，雪上加霜。

對這波風暴來襲，民進黨第一時間的反應是「天下烏鴉一般黑」，拚命找在野黨類似案例，想藉以轉移焦點，但網路側翼的操作非但惹起反感，更因民進黨自家人爆料愈來愈多，從黨中央到民進黨小英之友會，甚至智庫、親綠學界全有人遭殃，逼得蔡英文、賴清德幾度道歉猶難息怒火，非要賴清德親令，以最嚴格標準自清，黨主席親上性平課，期能為風暴止血。

MeToo風暴愈滾愈大，不僅跨出了政界，也跨越性別，讓多年來僅限耳傳人云的故事紛紛走上檯面。幾位男性公開指控前民運人士王丹涉及性騷，讓清華大學停止了他的課程，多少位獨占文壇祭酒地位的作家，紛紛遭爆有不當性騷行為，儘管可能是多年往事，但昔日文人間的風流，一夕間成了性騷疑犯，許多媒體巨筆名嘴也被指為「性騷老手」，騷擾細節描繪讓這些昔日偶像跌落神壇，就連獨派理論大師吳乃德都為舊事道歉，因失去社會信任而宣布退出公眾事務。

受傷害的弱者能夠走出多年的心理傷痛，鼓起勇氣向社會公開，撕破偽善者的假面具，當然是一場嚴肅而重要的性別平等教育課。性騷的複雜，在於私密難以舉證，往往是司法等領域無從救濟的範圍，而高位者藉由權力不平等欺凌弱者，在保守東方社會裡，更受到權力結構的容忍與坦護，更造就這種性騷惡事無所不在的環境。

這波MeToo風暴來得又快又猛，再藉由社群媒體匿名且快速傳播的特性，昔日的弱者頓時有了可靠的宣洩武器，像是到處埋藏著不定時炸彈，誰也不知道何時會突然引爆。

許多長輩面對這波風暴感到不知所措，因為人與人間互動的親密舉動，稍有不慎，都可能成為令人不舒服的性騷，必須反思自我社交舉止。同時，因為性騷有極具「個人感受」的主觀標準，自也不免有挾怨報復情事。日本曾有過「鹹豬手事件簿」電影，反省因性平指控造成電車癡漢冤案的現象，為求自保，許多日本男性在擁擠電車上一定雙手拉桿或互握。

美國在當年MeToo風暴時，當時副總統潘斯有所謂避嫌的「潘斯規則」，不單獨與女性用餐，甚至造成減少任用女性的「厭女情事」，成為女權倒退現象。同樣的，這波台北MeToo風暴也有疑似「冤錯假案」尚待調查，有些長輩辭職以止血，也有人發表聲明，對自認莫虛有的指控表達憤怒，指豈能由一紙匿名爆料或模糊記憶，毀人一世清譽。

其實，關鍵不在於個人舉止是否性騷擾，而在於是否利用不平等的權勢，欺凌弱者以滿足私欲。民進黨中央所引爆的憤怒，關鍵在於黨中央的官官相護，最應保護婦女權益的婦女部主任竟然是共犯結構的欺壓者，當時職司管理婦女部的前副秘書長林飛帆也因此出面道歉。

麻煩的是，林飛帆才剛被提名為北市立委候選人，和賴清德要推行的「民主大聯盟」政策支持對象李正皓同時在黨中央亮相，也同樣被捲入這波風暴，李正晧在黨內怒火下宣布退選，但林飛帆在黨部調查報告裡是「符合規定」，換句話說，民進黨棄李保林方向已定，在政治權力考量下，民進黨對性平事件仍然是雙重標準，並未從這波風暴裡有真正的反省與改革，也將在選戰裡，勢必付出一定的代價。