國安法與疫情 讓香港難回過去繁榮

香港 最近幾乎天天發生精神病患當街砍人事件，看港聞有如看狂人日記，8日一名40歲男子，在港鐵彩虹站出口，持刀連砍一名女子四刀；又如，5日一名27歲單親媽媽，用枕頭悶死三名2至5歲女兒。

最恐怖的莫過於鑽石山荷里活商場案，已確診精神分裂症的39歲男子，在商場隨機砍人，與他不相識的年輕女子遇害。他用又尖又長(12吋)的「生魚片刀」，先攻擊一名26歲女子，她倒地後，他繼續舉刀向下猛插約30刀；女子同伴眼見遇襲擊，欲上前阻止，被他割喉而死。

香港有29萬精神病人，其中6萬多是精神分裂症；由於精神科醫生嚴重缺乏，以致醫生與病人比例下降至1：761，比半世紀前(1970年代)還不如。香港大學精神科醫學系的資料顯示，醫生看診，每名病人平均只有5分鐘，醫生根本無法追蹤病情，更無法知道病人的真正需要。大多數的精神分裂症病人，只能每三個月複診一次，除非醫生指定額外治療，否則這些病人每天仍可上街走動，人人都擔心，隨時可能成為被砍的對象。

荷里活商場的那名39歲精神病人，與父母同住，靠「綜援」（即福利金）維生；他已失業數年，失業時間正好在2020年國安法實施之後，部分輿論因此把矛頭指向國安法。

事實上，國安法實施三年以來，加上疫情 ，直接造成香港數十年來未見的經濟衰退；三年來，香港一直在掙扎，卻無法回到之前的繁榮和自由。

去年香港跟隨北京 實施清零政策，全年GDP萎縮3.5%（四季分別負增長1.4%、3.9%、4.6%、4.1%）；今年第一季隨大陸開放清零，經濟反彈，增長2.7%，但4月和5月又因大陸經濟恢復不如預期而再度減速，大陸5月出口大跌7.5%。美國巴隆周刊6日報導，大陸經濟可能正在重蹈日本1990年代陷入長期低增長的「失落十年」。

旅遊業向來是香港消費支柱，但三年疫情，旅客大減，尖東和港島中區的酒店、餐廳和商場，大量關門；今年頭5個月旅客雖回升至1000萬，但仍然只及疫前四成。港股恆生指數持續下跌，截至5月底，恆指以1萬8000點收盤，比最高時的3萬點下跌了40%。房價繼續跌，今年已連跌4個月；出口更連跌12個月，4月跌幅達13%。

最低迷的是人氣，駐港外企許多撤走，大多移到新加坡；港人也能走的都走。截至5月，英國已批准、持BNO海外護照的申請者17.25萬。每年暑假香港都爆發出走潮，因為父母帶孩子離開，中小學學生大減，各級學校遭受最大衝擊，九成的幼稚園因學生不足而出現財政困難。

香港政策研究所5月中所做民調顯示，49%的港人都「政治冷感」。事實上，在國安法的威脅下，港人被迫冷感。5月中，美國國會為香港問題舉行聽證，作證者都說香港法治已蕩然無存，新聞自由已死。拜登政府的香港委員會（CECC）所提交的報告建議，制裁香港29名國安法法官，因為這些法官剝奪被告人的司法權利。香港的國安法案件，不設陪審員，由法官直接裁決。

香港被北京收回的前30年，每年六四，維園都會舉行燭火悼念，但國安法實施後，悼念被禁；今年六四那天，港府出動6000名警察，整天24小時在維園四周搜查行人，結果逮捕了23人（11男12女），這些人之中，包括手拿鮮花的人、帶著一本新書「1989年5月35日」的人、以及穿黑色T恤的青年。

香港著名漫畫家尊子，40年來沒有停刊過的漫畫，終於在港共和港官不斷批評後，在5月中被停刊；尊子的政治漫畫其實很溫和，例如諷刺書籍被下架和平價旅行團等，但這樣溫和的諷刺，在討好北京的港共和港官的眼中，仍不能接受。

魯迅1918年發表中國史上第一篇白話小說「狂人日記」，小說指出中國舊社會的「吃人」本質；北京和港府都說國安法「一法定香江」，而香港最後一任港督彭定康卻說，國安法三年，有如礦坑裡的金絲雀，十足反映出香港失去自由和繁榮的真相。