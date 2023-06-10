待罪選總統 選民決定川普命運

川普 卸任總統後，扣留數百件國家機密文件，被依37項聯邦刑事罪名起訴。這是歷史上第一位卸任總統遭聯邦起訴，更是第一位正在競選總統，民調領先的政黨候選人被起訴。聯邦司法部 特別檢察官要川普13日下午到佛州 邁阿密聯邦法院到案應訊。川普自己率先在社群平台宣布自己「無辜、清白」，前所未有的政治司法混合的選戰，就此正式展開。

首先，川普儘管被聯邦起訴，仍有資格做為政黨代表，競選總統。他若被裁定有罪，甚至坐牢，仍可當總統。憲法學者認為，被定罪的重罪犯，或甚至人在獄中服刑，仍可競選總統，沒有任何法律障礙。憲法第二條規定總統職位資格，但對刑事指控或定罪者，法無明文禁止。

1920年社會主義者尤金·德布斯(Eugene V. Debs)被判入獄10年，罪名是一戰時煽動青年拒絕從軍，他在獄中仍獲得100多萬即3%選票。據「政治」網站引述憲法學者的普遍觀點是，獲得選民支持，正式當選的總統，其履行職責的必要性，將高於刑事定罪之上，也就是說，川普被定罪，但又參選獲勝，他就可以宣誓就任總統；甚至就任後「可以嚐試特赦自己」；或者可以推遲在卸任後才服刑。

其次，這是川普卸任後，第一個被起訴的案件，此外，還有兩件聯邦大案與喬治亞州干涉選務案都將陸續進入起訴階段。特別檢察官史密斯手上還有川普涉唆使國會暴動案正在調查中。但第一件進入審理程序的，將是紐約市檢方起訴川普豔星封口案，將在明年3月開審。在明年共和黨初選開始之際，川普將要頻繁進出州與聯邦法庭。

川普卸任前2021年1月自白宮搬運大批文件到佛州莊園自宅，卻未曾遵守政府檔案法規。國家檔案局2月依法通知川普要歸還密件，川普隨即歸還若干文件，但檔案局稱數量不止，通報司法部執行索取；聯邦調查局8月出動大批探員搜索莊園，帶回更多密件。川普與聯調局展開法律程序之戰，11月司法部長任命特檢官史密斯，調查川普擅自帶走密件是否違法。

據目前所知，特檢官史密斯主要以「間諜法」(Espionage Act)的「明知故犯」(willful violations)條款起訴川普37項罪名，包括未獲授權、非法持有國家安全文件、密謀犯罪、蓄意阻礙司法調查、陳述不實、編織不實、毀壞官方文件、藐視法庭等，每項罪刑自數年到20年不等。

法界人士指，特檢官應該掌握確實證據才會收網，川普自稱他是總統有權隨時對文件解密，但檢方稱「川普並沒有採行解密程序 」，種種作法都證明川普明知故犯，而川普辯解自己是被政治追殺，關鍵在取得陪審團支持。

特檢官最後選擇在佛州邁阿密大陪審團起訴川普，這令川普律師團隊驚喜，原因是佛州是紅州，遴選陪審團比在華府對川普有利。在這37項罪名中，川普團隊若能說服「友善」陪審團支持，裁定偏向川普，將讓其競選如虎添翼。

再就大選操作來看，政黨候選人一旦被司法起訴，多數棄選，即使不主動，所屬政黨也會動手切割，何況是總統候選人。但是川普兩次被國會彈劾，至今兩次刑事起訴，黨內竟然無法逼退，各項黨內民調繼續遙遙領先，其他陸續宣布參選的人都絲毫撼動川普不得，各項法律訴訟，無一不被川普轉為「政治迫害」，成為更豐富的政治資本。

起訴之事被公開後，川普競選團隊立即電郵募款，呼籲大家資助，在3月30日川普的第一件曼哈頓刑事起訴案宣布後，24小時募得400萬捐款，兩周後捐款達到1500多萬元，多是小額捐款，從此可測出川普基本盤非常穩定。

國會眾議長麥卡錫代表共和黨，為川普背書此案，批這是「國家公權力武器化」，「將與川普站在一起對抗嚴重不公不義」 ，挑戰者佛州州長德桑提斯聲稱若他當選總統，將特赦川普，連推特老闆馬斯克都推文稱「追殺川普比追殺其他人物更有興趣」。

由此看出共和黨內目前支持川普聲浪壓倒反對者，但川普自己本人忘記，他在2016年大選時抨擊民主黨對手喜萊莉‧柯林頓卸任後，拒不交出任職國務卿上的機密檔案，違法銷毀大量公務電郵，高喊「(把她)關起來」，如今自己不交出國安密件而被起訴。兩人最大的不同是，聯調局結案認定柯林頓無事，卻輸掉大選；川普沒有逃脫特檢官法網，但仍有可能再贏得大選。