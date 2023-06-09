主導OPEC+減產 沙國恐吃力不討好

OPEC+(石油 輸出國家組織，以及十個非組織的石油輸出國)上周集會，經過折衝協調，沙烏地阿拉伯7月將自願減產每天100萬桶，其他會員國的減產計畫延至2024年底；沙國主導的這次減產，一方面是要打擊空頭，另一方面想藉此推升油價 ，增加收益以資助本國經濟發展，但市場人士認為油價下跌趨勢，恐怕難以逆轉。

打擊空頭，力求市場穩定，是沙國額外減產的外部原因；原油在5月底遭逢十年來最強的空頭挑戰，沙國石油部長阿布都阿濟茲以此向石油投機客叫板挑戰，若不推動減產，那麼油價可能會進一步下跌。

沙國同時面臨低油價的內部壓力，據IMF(國際貨幣基金組織) 估算，沙國原油價格須達每桶81美元以上才能實現收支平衡，而且沙國需要在未來五年內維持油價在這個水平上，才能為沙國經濟轉型的超級計畫，繼續提供資金。

在王儲薩爾曼親王主導下，沙國正在利用源源不斷的石油收入改造該國經濟。最近沙國啟動一個「超級計畫」(giga projects)，其中包括一個面積相當於比利時的度假勝地，以及一個耗資5000億美元、比紐約大33倍的沙漠未來城市。

可是即使沙國大幅減產，此刻面臨全球衰退隱憂，油價前景也很難樂觀。歐盟和中國還在經濟榮枯線上掙扎，美國則是幾已確定下半年淪入衰退。

雖然過去十個月沙國多次收緊供應，但原油價格還是難逃下跌趨勢。去年10月和今年4月，OPEC+先後突襲式宣布減產，規模超過160萬桶，油價雖曾短暫反彈到90美元，之後再次走軟至70美元，較去年年底下降近30%，若納入通膨因素，跌幅甚至更嚴重。

沙國現在需要推升油價上漲14%，才能彌補4月初以來減產帶來的收入缺口，但事實上，即使加上7月的最新一次減產，油價仍低於目標約3.4%。

而且世界局勢背景也對沙國不利，歷史是一面鏡子，不但可能重演，更應視為警惕；沙國穩定油價的作法，讓人回想起該國史上最出名的石油部長雅曼尼。

在24年任期中，雅曼尼將油價穩定作為全球能源政策的關鍵目標。在1980年代初的第二次石油危機之後，這項任務變得尤為艱鉅。一方面，由於北海油田的投資開始取得成果，歐洲國家產油量激增，1979年至1985年間，光是英國日產量就增加了100多萬桶。

差不多同一時期，需求也大幅下降。1973年的禁運促使石油消費國尋找石油替代品，石油消費國在1970至80年代競相建造燃煤電廠和核電廠、關閉燃油發電廠，在1970年代初，燃油占全球發電量的四分之一，但很快就降到5%以下，再也沒有回升。

與此同時，當時的Fed主席沃爾克(Paul Volcker)不斷提高利率，以遏制石油危機引發的通膨，此舉固然最終見效，但也付出經濟嚴重衰退的代價，並進一步抑制了石油需求。

為了追求穩定，沙國不斷減產，拚命限制供應以保持市場平衡。但這卻給沙國帶來了沉重的代價，在1985年沙國將最大原油出口國地位讓給了蘇聯。

將這些過去的歷史場景套用至當前局勢，幾乎如出一轍：俄羅斯在陸基油管遭封殺後，改以油輪無限制地出口原油，以逃避制裁並補充其外匯儲備；Fed又一次大幅升息遏制40年來僅見的高通膨，給全球經濟踩下剎車；在此同時，技術替代正在如火如荼地發展中，消費者現在偏好購買低排放的汽車；今年全球賣出的汽車中，有五分之一是電動車 ，在中國和歐盟，電動車銷售更分別占有約三分之一和四分之一的市場。

沙國想處理原油供需的矛盾，但很少會有好結果。1980年代，沙國曾試圖一肩扛起整個全球石油市場的興衰，但最終1985年9月，雅曼尼棄守多年政策，放手讓OPEC油國自由生產，後來的事實也證明，全球原油市場會自動形成一套供需法則，市場總會找到出路。

沙國自願減產，以及OPEC+最新決議，意圖對油價造成的影響，很可能只會是曇花一現，太多大環境因素都對短中期油價不利，而且俄烏戰爭一日不休，俄羅斯這個全球最大原油出口國永遠是張不確定的「外卡」，其所牽動的全球通膨和經濟衰退才是一切問題的核心。