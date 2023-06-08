俄烏大戰前夕 水壩洪災生靈塗炭

烏克蘭 目前整軍集結，預備大反攻，但始終按兵不動，時間一直往後拖延，從春季已經都到夏季了，歐美援助的坦克與裝甲車也已到位，雖遲遲不發動總攻，但目前戰事正擴大蔓延中，從空襲到炸水壩，完全不擇手段。

首先是空襲；自5月以來，俄軍加強對烏克蘭首都基輔的空襲力度，至今已經發動近20輪襲擊，然而不只是俄羅斯 打烏克蘭，烏克蘭也反擊，至今克里姆林宮與莫斯科都遭到無人機的襲擊。

俄羅斯不斷發射巡弋飛彈與空射飛彈，大大消耗烏軍防空導彈庫存，增加西方的援助負擔，「愛國者」系統導彈一枚約300-400萬美元，以三枚愛國者迎擊一枚巡弋飛彈計算，俄軍一晚上發射幾十枚巡弋飛彈，攔截的防空導彈就耗資過億美元了。

更重要的是，在烏克蘭反攻前夕，俄軍不能消極待戰，更要避免烏軍掌握最有利的時機發動反攻，所以此刻要加強對於基輔的空襲，增加烏克蘭公眾的恐懼與無助。

同樣的，烏克蘭潛伏進入俄羅斯的特種部隊，也伺機施放無人機，24日對克里姆林宮與30日對莫斯科郊區權貴別墅，發動攻擊，目的同樣在打擊俄國的集體士氣。其實這些無人機不是軍用等級的，而是民用級改裝的，被帶入俄羅斯境內，就地組裝、就近發射，既沒有足夠的殺傷力，也沒有多遠航程，不可能造成實質性的殺傷。

但空襲無疑在俄羅斯造成很大震撼，這是二次大戰80年後，莫斯科第一次遭到敵對勢力的空中攻擊，烏克蘭製造壓力的目的達到了，普亭特別親自回應，聲稱烏克蘭的恐怖攻擊必將受到俄羅斯的嚴厲反擊。

烏克蘭發動的另一種攻擊則是邊界騷擾，企圖把俄國軍力牽制在邊界，以免派至前線增援；位於俄羅斯邊境的別爾哥羅德（Belgorod）地區22日就遭到「俄羅斯自由軍團」和「俄羅斯志願軍」兩武裝組織的襲擊，雖然這兩支游擊隊是由不滿莫斯科的俄國公民所組成，但都與烏克蘭軍事情報組織有合作關係，也都擁有美國提供的裝甲車與悍馬車。

受到戰火波及的人道悲劇，還發生水壩被炸：卡科夫卡水壩是烏克蘭最大水壩，位於第聶伯河上，1956年竣工，約30公尺高、長度約3.2公里，蓄水量高達1820億立方公尺，全世界排名第二，足足比中國的三峽水壩總庫容，多了四倍多。

5日壩體突然遭炸毀，釀成洪災，從空拍照片可見，滾滾洪水 穿過破口奔騰而下，導致第聶伯河沿岸泛濫成災，下游一些地方的水位，已經抬高了10米，大批城鎮正在被洪水淹沒，災民流離失所。

烏俄立即互控對方蓄意破壞水壩，烏克蘭譴責是控制水壩的俄軍所為，被烏軍砲火擊毀的可能性很低，必須從內部埋設炸彈。而水壩破損的時機正值烏克蘭展開反攻之際，水壩被炸毀後，烏軍再也無法進入赫爾松洪水氾濫的區域，俄軍可專注防守烏東即可，而且蘇聯在二戰時曾炸掉水壩，阻止德軍進攻，是典型的焦土作戰。

但是俄羅斯則指責這是繼北溪管線之後，又一次烏克蘭特種部隊幹的好事，目的藉此破壞克里米亞水源，同時掩蓋烏克蘭反攻的失敗。

但無論是誰炸毀大壩，都已造成人道的悲劇，赫爾松的300萬人口，淪為災民，其次洪水導致大片良田被淹，對生態系統造成毀滅性的破壞，烏克蘭不再是歐洲的糧倉，最後則涉及紮波羅熱核電站的安全，因為這座歐洲最大的核電站，所需要的大量冷卻水，就來自卡科夫卡水庫，雖然暫時幾個月內沒有問題，但是以後將迫使核電站關閉。

烏克蘭至今一直按兵不動的原因，外界猜測，可能還在等待西方援助的F-16戰機到位，奪回空優後才開打，可是即使現在所有F-16都齊聚，也不可能在短期內形成戰力。不過烏克蘭的F-16也有可能以波蘭、羅馬尼亞為基地，但在出擊和返航中，在烏克蘭境內的簡易機場蜻蜓點水一下加油、裝彈，技術上就不算從波蘭或者羅馬尼亞的基地出擊了。

烏克蘭對總攻的訊息，一直不願意公開宣布，據烏克蘭總統府幕僚稱，是「沒有足夠的武器發動成功的反攻」，但真正原因是烏克蘭這次反攻，只有一次機會，一定要完全準備好了，才發動總攻，同樣的俄羅斯方面，入侵代價太高，也不能夠容許失敗。

大戰前夕，山雨欲來，空襲與炸水壩已經造成生靈塗炭，真的戰火全面爆發，還不知道有多少無辜平民要犧牲。