拜登對上德桑提斯 結果將如何？

拜登 總統又摔倒了。他1日出席美國空軍官校畢業典禮，進場時步履不穩，險象環生，上台後找不到講台，竟和其他將領站一起，被引導到講台上致詞，並在和最後一名學生握手後，轉身離場時突然摔倒，他試著用手撐地面想站起來失敗，又坐回去，身邊的人趕緊把他扶起，攙扶他離開，場面讓人很不忍。白宮發言人說，總統摔跤後無礙。但眼見總統老是跌倒，成為讓美國人尷尬和擔心的事。

年老絕不是過錯，年長者跌跤也常見，但美國人選出歷史上年紀最高的總統，讓今年80歲的他肩負世界最強大國家的領導職責，日理萬機，還要處理詭譎多變的世界事務，太難為他了。拜登已宣布要競選連任，民主黨內無人敢挑戰他，2024年大選，共和黨如把拜登連串跌倒畫面作成競選廣告(或許不至於吧)，選民感受如何？能放心把總統重任再交付、屆時已82歲、經常有年邁虛弱表現的拜登嗎？這是民主黨無法忽視，也讓美國產生領導危機的嚴肅課題。

拜登這次摔得不輕。2021年3月，拜登登上「空軍一號」扶梯時曾腳軟而「一步三拜」；2022年6月，拜登騎自行車接受群眾和記者歡迎，下車時整個人側身摔倒在地；上月出訪歐洲登機時，拜登又腳軟跪跌在空軍一號扶梯上。拜登公開摔倒多少次，人們已記不清，民眾沒看到的跌跤可能更多，對照他演講經常誤說國名、記錯人名，他的心智認知能力也常被質疑。

美國兩黨面臨不同難題。民主黨面對政績和領導能力不錯，卻老邁不退、還要力拚再戰川普 的拜登，明知他該交棒了，卻少有人公開反對。共和黨則群雄並起，挑戰亟需「復仇雪恥」卻官司纏身的川普。前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)30日斷言，川普將贏得共和黨初選，但輸掉總統大選，這也成部分共和黨人的夢魘。

川普正面臨多項刑事、民事指控或調查，司法部調查他私藏機密文件案、國會暴動騷亂案，喬治亞州調查川普干涉選舉、紐約州對川普集團涉嫌詐欺貸款起訴，並對川普涉嫌封口費刑事訴訟，上月間紐約法院判定川普應對封口費案負民事責任，還有多件性侵指控剛開始。媒體分析，前三個控案成立使川普被判刑機會很高；被川普開除的前聯調局長柯米預測，川普可能成首個戴著電子腳鐐參選的總統候選人。

共和黨150多名前川普政府官員日前連署，呼籲黨內支持佛州州長德桑提斯 ，別選川普。德桑提斯黨內民調仍以39%比47%大幅落後川普。他30日起在愛阿華州初選造勢，但拉抬聲勢的效果有限。3日在愛阿華州首府第摩因(Des Moines)的草根機車族烤肉大會，共和黨八位角逐總統提名者如德桑提斯、潘斯等都出席，唯獨川普避免為對手拉抬聲勢而缺席。

唯一有實力挑戰川普的德桑提斯，砲轟川普在犯罪、墮胎和非法移民議題態度軟弱左傾，總統任內簽署司法改革法案，擴大提前假釋對象，對非暴力毒品前科犯強制性最低刑期降低，連川粉都不支持。墮胎議題也立場搖擺，對抗新冠疫情完全被防疫顧問佛奇牽著鼻子走，但死忠的川普草根力量並未改變支持對象。

德桑提斯3月接受福斯新聞專訪，指「中國如入侵台灣，就是侵略，絕對是侵略」，台灣是美國的強大盟友和關鍵利益，和美國對日、韓等盟友關係相同。他在日本強調，習近平「顯然想在某個時間點奪取台灣」，維持台灣現狀至關重要，美國應以威懾來防止軍事情況發生，他的立場可能比拜登、川普強硬；年輕、有衝勁，或許是北京更頭疼的對手。

觀察家認為，德桑提斯缺乏聯邦經驗，競選策略犯錯，並不看好他最終能打敗川普。但川普如被判刑，或民意轉向讓德桑提斯初選後來居上，2024年如出現46歲的德桑提斯對戰82歲的老拜登，年齡、形象和活力等差距，也是民主黨的夢魘。

民主黨或許樂見川普初選勝出，再度利用多數選民厭惡和防備川普，讓拜登輕鬆連任。而拜登如勝選，主客觀條件能否完成第二任期，副總統繼任的機會大增，人選格外重要。拜登和副手、川普和德桑提斯共同勾畫出下任總統選舉的連環複雜議題，使美國和選民都在徬徨抉擇的十字路口。