台灣晶片雖卓越 無限風光在險峰

黃仁勳近日訪台，掀起旋風。大陸媒體1日報導，他將於6日訪問上海。彭博也報導，他將與騰訊、抖音母公司「字節跳動」、手機商小米、以及電動車公司比亞迪等高層會面。消息一出，立即引起不安，因為當前的美中晶片 戰愈打愈烈，黃仁勳剛以創新晶片掀起人工智慧狂潮，上周將輝達 市值一度推至「破兆」，讓輝達成為全美第五大公司(只落後給蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜)，若以「AI教父」的聲勢訪中，將引起聯想，更可能牽動晶片戰新波瀾。

台灣甚至有報導稱，這則消息是因為選舉而放出的假消息。黃仁勳1日在出席台北國際電腦展時表示，是否前往上海，還沒有決定。他日前在倫敦對金融時報說，晶片戰對美國科技業造成巨大損失，33.3%的美國科技產品是出口到中國，輝達20%的收入也來自中國市場。

特斯拉的馬斯克，剛於5月30日到6月1日訪問中國，期間見了多名官員，包括副總理丁薛祥、外長秦剛、商務部長王文濤、工信部長金壯龍，以及上海市委書記陳吉寧，官員打的主旋律是中國開放和歡迎投資，馬斯克也不放過機會，表示不支持脫鉤。

美國總統拜登剛於G7峰會上，與盟國達成對中共識，要實行「去風險」(de-risk)的政策，即分散投資，將生產線撤出中國，移到其他地方，以保安全，避免重蹈清零封城供應鍊斷裂的覆轍。馬斯克在商言商，策略明顯與拜登政府背道而馳。

馬斯克與中國建立關係，折射出來的，其實就是華爾街不願放棄中國市場的路線；這點可從美企CEO們「絡繹於途」看得出來，摩根大通的戴蒙、通用的巴拉、星巴克的納拉辛漢，還有英國晶片設計公司安謀(Arm)的哈斯，都在過去一周到北京訪問。蘋果的庫克早在3月率先訪問中國，他也同樣藉著訪問，發出不應脫鉤的聲音。從這個角度看，黃仁勳訪滬，並不奇怪。

輝達創新晶片所達到的成就，加上台積電 近年演變成全球晶片製造中心的非凡成就，兩者剛好在過去一周結合，成為台灣晶片的卓越時刻，達到前所未有的聲勢高峰。台積電2022年底的全球晶片市占率達60%，更重要的高端晶片，市占率更高達92%，台積電打一個噴嚏，晶片世界就會震動。但是台灣晶片也不是沒有隱憂，因為無限風光在險峰；從黃仁勳訪上海所引起的惴惴不安，就可看得出來。

輝達和台積電要續領風騷，當然要繼續技術創新，以及分散生產線和供應鍊的多元化策略。但台積電和輝達的最大風險，莫過於中共一直沒有放棄攻台的威脅。中共去年10月剛舉行過20大，習近平很可能掌權至2032年，在這十年期間，時間愈往前移，台灣承受的攻台壓力就愈大，台積電和輝達有必要制訂一個「十年計畫」，為隨時可能爆發的地緣政治風險作好準備。

十年計畫最重要的一點，應是不斷創新技術，以因應其他晶片代工廠和製造商的競爭。例如台積電目前的技術雖已推進至3奈米的晶圓，但自去年底投產以來，成本一直未能降低，以至英特爾、AMD和高通等仍不願下單，等待成本進一步下降；台積電預計，3奈米晶圓未來五年可創造1.5兆美元的生意。今年2月，中國的華為，宣布才剛突破14奈米晶圓的設計，在進程上遠遠落後。

除了技術創新，台積電目前93%的生產線都設在台灣，理論上有必要分散，否則台海出現緊張時，必將產生混亂；台積電雖然已在美國亞利桑納州設廠，這是重要分散手段，但仍然不夠，還有必要在歐洲或美國進一步擴展。

輝達也有分散供應鏈的必要。黃仁勳日前在台北說，台積電在台的晶片產能、產量和成本都很好，所以輝達將會把下一代的產品都交給台積電代工製造。南韓三星也是輝達的供應商，黃仁勳上月曾說，近年銳意改革的英特爾，為輝達試製的晶片，測試成績很好，有可能為輝達代工，但暫時仍未有下單時間。

不過根本上來說，台積電所產晶片，全球市占率雖高達60%，但晶片的設計(2022年)，63%卻控制在美國手裡，台灣只占18%，中國17%；預計到2026年，美國仍占60%，台灣減至15%，中國則增至18%；這裡的警訊是，台灣設計的晶片正在減少，愈分散生產線，可能意味著台灣的生產價值愈來愈減少，這對於「護國產業」極為不利。