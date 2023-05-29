柯文哲真的會是北京的選擇？

華府兩岸專家葛來儀日前在座談會上評論2024台灣總統大選，指北京 傾向「支持」民眾黨主席柯文哲 ，因為北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜 不熟悉，把他與已故總統李登輝相比，傾向支持擔任台北市長期間曾透過雙城論壇與中方往來過的柯文哲。

葛來儀這席話立馬引發台北政壇一陣騷動。柯文哲自己洋洋得意地解讀葛來儀用語，是指他是最能和中美溝通的人。葛來儀立馬澄清她非為柯背書，用語遭曲解，她只是強調北京對柯較熟悉。「台灣的選擇」是柯文哲選總統的主標語，但「北京的選擇」對任何一位候選人而言，都不會對台灣選舉加分，唯獨柯文哲另類解讀，想以此加碼民眾黨對兩岸關係的比重與籌碼。

柯文哲所以能在總統選局裡三足鼎立，就在玩弄「忽藍忽綠」空間，強調自己是藍綠惡鬥外的新選擇，他不加修飾的直白用語，頗能得到年輕人的認同，使得他在年輕選票的支持度居高不下，但是民眾黨無法說服選民其有治國的實力與能力，也成為柯文哲勝選的障礙，忽然有人認真把柯說成「可能的選擇」，當然讓柯喜出忘外。

葛來儀說北京對侯不熟悉的說法，事實上也小瞧了北京。侯友宜早期曾在兩岸共同打擊犯罪和對岸合作過，現在兩岸警界的共打機制，是大陸斷絕和台灣官方互動下，唯一能正常運作的兩岸溝通管道。北京對侯功課做了幾十年，當然清楚侯在維持「本土形象」的選舉訴求下，和北京保持一定距離的設計。面對台灣大選，北京最熟悉的對象，當然還是有百年恩怨情仇的國民黨，只不過侯友宜以「非典型國民黨」台籍角色出線，自然會引起部分人士的揣測。

事實上，枱面幾位候選人，包括賴、柯、侯，都或多或少在爭奪李登輝路線支持者的票源。賴清德標榜李登輝民主路線，繼承台灣實質主權論，自不在話下，柯文哲雖反對綠營反中主張，但為搶奪淺綠票源，柯文哲不能也不會批判李登輝路線，至於侯友宜，一路警界生涯，在李登輝、陳水扁時代邁入警界高官生涯，也和台籍高層淵源甚深，當年民進黨甚至一度考慮徵召侯選縣市長，也正因侯超越傳統藍營角色定位，使得他雖披著藍旗，卻很可能搶到南部票源，這一點也是民進黨最忌憚侯的所在。

因此，民進黨傾全力要打侯友宜對九二共識立場，就是要全盤打亂侯友宜刻意保持的「戰略模糊」策略，想以「九二共識等同一國兩制」宣傳，逼侯友宜本土票失血。侯友宜雖一再強調忠於中華民國憲法，反對一國兩制，就是不願理會綠營的挑釁。在這當下，來自這席「北京對柯文哲較熟悉」的談話，微妙地讓紅帽往民眾黨偏倚，也正好符合侯陣營對自己的角色定位與期待，讓侯更容易保持戰略模糊，搶奪中間票空間。

正如綠營想方設法要侯傾中的立場現形，國民黨則集中火力要凸顯賴清德的獨派風險，提醒選民讓民進黨持續執政，將造成台灣更大不幸。正如侯在淡江大學的演說中所強調的，政府更應該用心對待青年，政府才是造浪者，讓青年可以站在浪頭之上，而不是把青年推向風口浪尖。侯賴初交手就要對手掀底牌，這場統獨論辯的大戰才剛開打。

當然，侯友宜的模糊戰術不僅會讓北京迷惑，也會動搖深藍選票對侯友宜的信心。侯友宜在請益之旅，先是拜訪前台大校長管中閔，爭取知識藍的支持，彰顯對民進黨政府卡管迫害的不滿，然後再拜會馬英九，粉碎外界馬侯不合傳言，也得到馬英九全力支持的承諾。侯友宜說「我們對台灣的和平、繁榮、永續，都有著同樣的堅持」。兩人事後新聞稿無一詞提及九二共識，卻也讓綠營無見縫插針的機會，顯示藍營高層對侯友宜堅持守護中華民國憲法的戰略模糊路線，存在一定的默契。

關鍵在於，北京對國民黨與侯友宜的領導有沒有一定信心，理解這個默契？又要如何在不影響台灣選舉狀況下，有效降低獨派勢力的發展？北京當然希望未來的台灣領導人能扭轉當前的反中親美走向，最期待的就是政黨輪替能成真，這就得看台灣的反獨勢力如何能有利於選票的拓展，選不上，北京挺藍或挺白都沒有意義，而北京的明白表態，其實對台灣選舉而言，是個反指標。

可以確定的是，北京當然反對賴清德，至於挺侯或挺柯，大選投票還有一段時間，選勢走向自然會提供好事者明白的答案。