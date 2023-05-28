黃仁勳定律與人工智慧狂潮

最近台灣爆發一股「黃仁勳 熱」，他27日應邀出席台大畢業禮，擔任主講人；YouTube直播所見，他雖然滿頭白髮，但精神奕奕，用台語開場，更引起全場轟動和喝彩；在演講中，他用輝達 創業遇到的困難鼓勵畢業生，不怕困難，全力實現夢想。

台大本月初宣布邀請他主講時，已引起轟動，因為他是科技界當前大紅人。今年初以來，輝達股價漲幅驚人，領先矽谷其他科技公司；本周輝達財報，不但收入和獲利超過預期，今年5至7月季度收入將驚人的高達110億美元，比華爾街預期的72億元，超過52.7%，增幅之大震動矽谷和華爾街。輝達這次財報，帶來24%的單日股價大漲，不但帶動其他科技股，還帶動以科技股為主的史坦普指數連漲兩天。華爾街一名分析師說，他評論科技股23年，從未見過單季收入有如此巨大的漲幅。黃仁勳於此時擔任主講人，「黃仁勳熱」也及時傳到台灣。

1993年創辦的輝達，股價在24日財報前，已漲了109%，財報後再連漲兩天，截至26日收市，市值已增至9632億元，逼近1兆元大關。美國的債限危機，可望於下周解決；聯準會的升息政策，也可望於6月中改變。這兩個因素讓輝達股價仍有上升空間，成為全球第一家市值破兆的晶片公司。

輝達目前的9632億元市值，只落後給蘋果(2.75兆元)、微軟(2.47兆元)、谷歌(1.58兆元)和亞馬遜(1.23兆元)，卻在波克夏(7015億元)、臉書(6715億元)、特斯拉(6123億元)、以及台積電(5353億元)之前。至於黃仁勳的身家，水漲船高，富比世最新統計顯示，他26日的個人身價已增至340億元，單是24日財報後股價大漲24%，單日就增加了近70億元。

由於人工智慧(AI )當前的熱潮，是輝達股價大漲的主要原因，所以擔心輝達股價泡沫化，也就等於擔心AI熱潮是否可以持續？為這兩個問題尋找答案，不只是應否買入或賣掉輝達股票，更關係到AI和經濟走勢。

黃仁勳9歲移民美國，大學畢業於俄勒岡州大電機系(1984年)，碩士畢業於史丹福電機系(1992年)；大學畢業後曾在矽谷一家半導體公司工作，主攻晶片設計，這一工作方向決定了他後來設計顯卡(GPUs)的發展。他1993年30歲時創辦輝達，1999年上市，同年推出全球第一塊可處理3D圖像的顯卡GeForce 256，2010年再製成顯卡GeForce GTX 480；輝達每一代顯卡，在功能和速度上，都不斷向前推進，例如GeForce GTX 480的複雜程度，就是GeForce 256的130倍，具有3億個晶體管和480個處理器的核心。顯卡的組成愈複雜，處理文字、圖像和影像的功能就愈強，速度也愈快，這是為什麼輝達GPUs勝過別人的基本原因。

去年11月，利用生成式AI(generative AI)製成的聊天機器人ChatGPT推出，一時之間席捲全球，掀起顛覆整個互聯網行業的革命。輝達在這波AI革命爆發前，已作好準備，包括2020年推出目前炙手可熱的A100顯卡，去年再進一步推出功能更強速度更快H100顯卡。黃仁勳眼光獨到，在ChatGPT掀起AI狂潮時，輝達這兩款顯卡成為推動ChatGPT和其他生成式AI軟體所必需的晶片。

過去數十年，摩爾定律(Moore's Law)決定電腦中央處理器的發展。由英特爾創辦人摩爾(Gorgon Moore)提出的定律說，中央處理器的功能和速度每隔兩年就會增加一倍；但這一定律已走到盡頭，因為中央處理器的電路板空間有限，難以容納更多的晶體管；黃仁勳定律(Huang's Law)剛好補上。黃仁勳說，顯卡(GPU)的發展，每隔兩年所增功能，超過CPU兩年所增功能。所以ChatGPT、谷歌Bard和微軟Bing、以及亞馬遜、微軟和谷歌等大型雲端數據中心，必須使用輝達的A100和H100顯卡，才能運作。

當然，不是只有輝達才能製作顯卡，英特爾和英偉達(AMD)也可以；雲端大廠亞馬遜、微軟和谷歌等，也爭相研製自己數據中心所需的顯卡；但這些公司暫時難以追上輝達，輝達的A100和H100仍是一枝獨秀，無人能及。輝達預估5至7月收入110億元，其中的大部分收入，正是來自輝達的顯卡。

從輝達顯卡目前所占的優勢看，未來的一段時間，輝達仍將主導市場。今年3月黃仁勳在輝達發展商大會上曾說，眼前這波AI熱所創造的收入，開始時會很少(tiny)，但接著的12個月，將會變得很大(quite large)，至於會有多大，難以估計。