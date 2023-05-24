印度取代中國製造 可能是神話

美國和中國開啟貿易戰、科技戰後，緊接著中國封城清零三年抗疫，嚴重打擊中國製造業和外企外商信心，估計三分之一台商撤出中國，轉進東南亞，代工蘋果產品組裝的富士康等台商部分或全部撤出；日本松下、東芝和佳能等知名企業、南韓樂天集團等都撤出中國，美歐寄望印度 取代中國，重建供應鏈，在G7集團峰會中昭然若揭，但近幾年發展似驗證，寄望「印度製造」取代「中國製造」，可能是一廂情願的神話。

最近新發展，蘋果主要代工企業之一、在印度發展已15年的台商緯創(Wistron)，4月全面撤出印度，並將iPhone組裝廠售予印度最大企業塔塔集團。主因除今年首季獲利劇減95.7％，印度投資 環境不如中國，2020年印度勞工 暴動，數千部iPhone被偷走，損失5600萬美元，印度勞工紀律、生產力、法律制度和政府管理都不理想，既然勢不可為，就壯士斷腕，給美台日韓的「印度熱」，當頭澆下一盆冷水。

不過，蘋果最大代工廠鴻海集團富士康仍繼續在印度投資，3月初宣布再投入7億美元建廠。鴻海不懼印度嚴苛條件繼續加碼，可能和蘋果的態度有關。鴻海印度廠2022年初也遇勞工示威，當時蘋果怪鴻海和緯創管理不當，台商只能忍耐應變。

台商和日韓廠商大量撤出中國，正從越南、印度、泰國、馬來西亞、墨西哥等國，尋找替代的地方設廠。中國勞工成本上漲、政策不夠穩定，使美歐台日韓等企業不約而同逃離「我們不知道它會發生什麼」的中國，今年4月已取代中國、成全球人口最多國家的印度(今年底人口將達14.3億)，肩負外商最大的期望。

印度每年有1000萬年輕人投入勞工市場，與中國相當，勞動資源充沛，英語教育優於中國勞工，印度政府也承諾解決外資土地、基建等問題；莫迪政府並提供100億美元獎勵外商，但美好希望漸被捅破，迄今僅三家外商申請獎勵，只要中國能調整政策、放鬆管制，靠中國的產業規模優勢，「中國製造」仍大有可為。

幾個大因素決定了中、印競爭關係。一，不少學者認為，中國市場已飽和，經濟增長放緩，美中地緣政治局勢緊張，使投資中國變得複雜而具高風險，北京政策的不確定性，也嚇跑外資。

二，中國基礎設施健全，道路、機場和港口設施一流，海關等都配合，是吸引外商協助中國崛起的主因。印度總理莫迪2020年承諾將削減官僚手續、改善基建，為大型跨國公司和其他外商鋪平道路，但紐約時報等評論，莫迪這些競選政綱幾乎沒有一項按目標進行，政府效能低落、基礎設施不完善，成印度最大軟肋。

三，製造業須靠完整供應鏈，中國無論蘋果的電子產品或其他製造業，上下游原料、零組件等供應鏈完整，隨叫隨到，效率高超，不是印度式管理能比擬，印度初期吸引外商，但實踐後往往後悔，緯創就是案例。

四，印度約5億人口是文盲，雖不缺優質勞工，但全印有1600多種方言，逾百萬人使用的語言也有33種，人口分四大種姓制度壁壘難破，語言、宗教和種族不同，使工廠管理、勞資溝通等更複雜，勞工權利意識比中國高。中印政治制度不同，印度極易出現維權抗爭，緯創、富士康都遇糾紛甚至暴動威脅，彰顯印度投資環境難和中國匹敵。

五，印度也有帝國殖民的歷史創傷，歷來保護主義盛行，美國Coca Cola和Pepsi飲料，數十年來和印度政府多次交手，印度要求交出百年秘密配方或分享高比例利潤，兩大廠商背後有美國撐腰，依然須部分妥協。台商經驗是印度總體投資成本比中國高兩三倍，使投資印度比投資中國更複雜和艱難。

模型預測顯示，印度2064年人口將達17億。摩根史坦利預估，現在至2030年，印度每年GDP平均可達6.3%，飛速發展將超越德國、日本，成全球第三大經濟體，是外商青睞的主因，特斯拉和通用(GM)汽車都準備大舉投資印度。美歐對印度的好感似高於共產中國，美印在外交軍事上聯手抗中等，都有助印度搭上發展的順風車。

但專家也認為，印度以官僚複雜著稱，工業和金融基礎設施要井然有序，還有長路要走，蘋果想將iPhone約25%產量轉移至印度，難以全面撤離中國，說明中國的供應鏈實力短期內難有國家可取代，這也考驗美國想「扶持印度、遏堵中國」政策的成敗。