美同意援烏F-16 美日韓鐵三角抗中

近日全球幾件大事，牽動世局。日本廣島七國集團(G7)峰會場外，美日韓三國領導人會談，決議共同應對中國、北韓和俄羅斯 的安全挑戰。南韓恢復「韓日軍事情報保護協定」，「日韓安全對話」中斷五年後重啟，美日韓三國防長同意重啟聯合軍演。拜登總統19日向G7領袖宣布，准許盟國交付烏克蘭 美製F-16戰機，美國也將參與代訓飛行員等連串計畫，意味美國升級軍援烏克蘭，加快擊敗俄羅斯的步伐。

美日韓「鐵三角」軍事聯盟成形，加上美韓日前宣布美軍核潛艦進駐南韓，所載核導彈五分鐘內可射達中國，連串舉動既牽動台海、南海情勢，連俄羅斯、印度 都牽扯進來。網上許多臆測，中共如武力犯台，可能先攻擊日本沖繩，或北韓可能配合發動戰爭牽制美日韓，俄羅斯也可能攻擊日本，配合中共在台海發動武統，而印度是否趁機挑起中印邊界爭端，也是變數。

中國海關總署15日宣布，中國將增加俄羅斯海參崴(Vladivostok，俄稱符拉迪沃斯托克，奪自中國的港口)，將作為貨物跨境運輸的中轉口岸。這是俄羅斯送給中國的投名狀，象徵中俄戰略合作可能升級。

中共是否在2024、2027或2035年發動戰爭，以謀求併吞統一台灣，美方高層將領和智庫對各時間點言之鑿鑿，都有政治、軍事等理由支撐；中方也擺出建軍備戰姿態，但訊息虛虛實實，連近日西安舉行中亞峰會，都成中國安定西部，再全力部署武統台灣、對付美日的戰略部署。

無論南海、台海是否開戰，美國藉中國在南海作為和威脅對台動武，強化東亞包圍圈、鞏固第一島鏈軍事圍堵中國已完成。日韓捐棄歷史仇恨，日本開放先進半導體製造原料輸南韓，兩國領導人互訪等，美日韓在情報共享、核武磋商、台海突發事件和供應鏈等領域深化合作，發展遠程打擊能力，形成軍事經濟「鐵三角」，對中國都不是好消息。

從更遠戰略部署看，美日印澳「四方對話」(Quad)和美英澳聯盟(AUKUS)，印度也成在南疆牽制中國的對手，中國愛國粉紅期待北韓和俄羅斯牽制美日韓，如今中國同樣受美印、美菲和美越合作制約；澳洲在美英協助下，將耗費1770億至2430億美元，建造核動力潛艦，新艦建成前，可能先購買五艘美軍維吉尼亞級核潛艦填補戰力縫隙，假想敵都是中國。

世局漸演變成隱約有兩大陣營對抗的新冷戰情勢，美元國際地位的攻防和輿論場都如此。俄烏戰爭俄軍久攻巴赫穆特不下，至今俄烏仍在拉鋸僵持，烏軍宣布「愛國者」反導系統擊落俄軍「匕首」十倍音速先進導彈，都被聯想到美中競爭或台海情勢。

澤倫斯基連續造訪多個國家，都要求提供50至70架F-16戰機，美國已批准F-16戰機援烏，挪威、丹麥和荷蘭升級用F-35戰機後，有多餘F-16可贈援烏克蘭。重點在何時交付、配備什麼武器，以及烏克蘭空軍的操作能力何時能全面到位。F-16戰機是用途最廣泛戰鬥轟炸機，美國製造4600餘架，目前約2300架在25國服役，美國有2800餘架，部分已封存。台灣空軍目前擁有逾141架F-16，60架是提升作戰性能的F-16V(Block 20)，2026年美國訂單全部交付後，台灣將擁有207架F-16V(Block 70)戰機，全球國家中最多，性能比烏克蘭想要的F-16高許多。

F-16除了擅長空中纏鬥，也可作為戰術轟炸機、對地攻擊機、電子戰飛機，有更好火力制導和雷達、干擾系統，烏克蘭獲F-16後將全面壓制俄國空天軍，掌握包括克里米亞的制空權，影響戰局甚大。

中國粉紅譏笑台灣F-16是50年前的戰機，殊不知全球F-16迄今擊落63架俄製MiG-29、Su-27等戰機，F-16損失極少，性能完全壓制俄製戰機；中國戰機多半屬俄製或模仿俄式戰機。未來烏軍F-16如配備AIM-120d空對空飛彈，射程達160公里，俄軍戰機、指揮中心和陣地都成目標，潰敗指日可待。

中國自媒體近日刊文，憂慮「收復台灣，解放軍可能陷入四線作戰」。其實除了台海、朝鮮半島、印度洋運輸線和中印邊境，南海、東海都是解放軍的軟肋，俄烏戰爭曝露俄式武器除了吹噓，不堪一擊，也成中國的借鏡。