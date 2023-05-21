應放下黨爭 讓兩黨達成債限協議

拜登 19日出席G7廣島峰會，首日行程包括參觀嚴島神社，被媒體拍到，他步下梯階時，腳下踉蹌，差點摔跤，幸好及時穩住，再小步走下梯階，日相岸田文雄也看得緊張，趕緊上前，握住他的手，但「差點摔跤」立即被放大，暗示已80歲的拜登，不適合再選總統。當天工作晚餐後，拜登立即離席，又引起揣測，是否身體不適；白宮立即澄清說，他提早結束行程，是為返美以便21日主持債限談判。輿論估計，拜登將傾全力投入談判，希望一舉化解正迫在眉睫的「倒債危機」。

財政部長葉倫已一再警告，美國最快將於6月1日爆發歷史性的「倒債」，聯邦政府的債務超過31.4兆元的上限，因此無法再借債，用來支付開支，政府一些部門將要關門，並引發金融和經濟災難，包括美國債券信用下滑、股市下跌，個人和商業無法借債，以及經濟衰退等。

國會於去年底通過31.4兆元的債限，拜登一直拒絕與共和黨 就提高上限進行談判，現在危機逼近，所以上周開始談判。共和黨的眾院議長麥卡錫 18日會談後表示：「看到達成協議之路」，表示樂觀。但19日雙方繼續談判，卻兩度破裂，共和黨的談判代表中午離場，表示無法談下去；之後，再返回談判桌，但到了晚上，談判再次破裂。

由於參院開始放國殤日假期，要到30日才復會；眾院6月1日前只有4天會期，因此拜登21日參與談判，將是關鍵的突破時機。

1960年以來，國會共有78次提高債限，包括共和黨總統任內49次，以及民主黨總統的29次，但每次談判最終都達成協議，這次談判可能也不例外。這次談判僵持不下的關鍵在於黨爭，共和黨右翼和民主黨左翼都不願讓步，只能寄望兩黨放下黨爭，達成妥協方案，才能避免美國歷來首次倒債。

拜登出訪廣島前，委派了兩名白宮幕僚，直接與兩名代表麥卡錫的眾議員談判，希望能繞過兩黨內部意見分歧的派系，提高達成協議的機會。如果拜麥的協議得到民主共和兩黨的溫和派支持，就可湊足眾院所需票數，通過協議，無需共和黨極右的自由黨團和民主黨極左的進步派的支持。

兩黨對債限問題的基本分歧是，共和黨要求削減支出，下年度預算要回到2022年的水平，民主黨卻要求維持今年的開支水平；另外共和黨要求領福利金、糧食券和聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的人，必須提供工作證明或正在找工作，但拜登只同意領福利金和糧食券的人按此規定而行，卻不同意領Medicaid的人提出工作證明，因為領Medicaid的人現在無須提出工作證明。

兩黨有必要向極右派和極左派施壓，逼使他們放下黨爭，讓拜登和麥卡錫達成協議，避過這次債限危機。但這樣做，也許對拜麥都會造成政治風險，對拜登而言，這次施壓進步派，可能意味著將來的國會投票會失去進步派的支持，對麥卡錫而言，這次排斥自由黨團，更可能激怒保守派，導致他們可能發動對麥卡錫的不信任投票，將他趕下議長之位。今年初，麥卡錫幾經艱辛，經黨內15輪投票，才得以當選議長，可見極右派對他造成巨大威脅。

其實美國為借債定出上限，根本沒有必要，從半世紀以來78次提高上限，以及國會每次照例必達成協議，都可看得出來；債限問題變成黨爭的藉口和籌碼，而也因為黨爭引發金融和經濟危機。

除了債限問題政治化，債限問題反映一個更根本和重要的問題：聯邦政府的財政政策問題。半世紀以來，只有1989至2001年，因加稅而出現過財政盈餘，其餘時間年年都是入不敷支，年年出現赤字，而且赤字越來越大。非常事件往往造成國債大幅上升，例如2020年的世紀大疫、伊拉克和阿富汗兩場戰爭、以及小布希時期的大幅減稅等。這是目前31.4兆元「國債」形成的原因，真正應該檢討的是這種年年入不敷支的財政政策。

巨額國債還導致一種以前未見的災難，31.4兆元的債務，單是利息，已難以支付；去年第四季，巨額國債的利息就高達2130億元(去年同期僅630億元)；聯準會為了遏止高通膨，不斷提高聯邦基金利率，以致美國債券的利息兩年前還是1.6%，現在則上升至6%。單是利息一項，就足以讓美國要痛加改革財政政策了。