兩份企圖建構「真相」的調查報告

上周兩份調查報告出爐，一是司法部特別檢察官杜然的「通俄門」報告，宣稱通俄報告假國家安全之名，阻止川普 當選總統，執行機構是聯邦調查局高層；二是新冠病毒溯源報告，參議員魯比歐的調查結論，指新冠病毒是在2019年由武漢 病毒所外洩；這兩份都長達300餘頁的報告，企圖挖掘事件真相，也提出證據，讓各界認識到，這兩起影響美國與全世界的大事，並非偶然。

川普「通俄」傳聞，早自2016年4月開始；彼時他在黨內初選民調已領先群雄，聯調局在2016年7月已立案調查。因為聯調局接到情報，指澳洲外交官當年5月在酒吧自川普人員得知，俄國特工涉入川普競選。前後不到兩個月時間，即刻展開調查，效率速度之快，令人起疑。

杜然的報告，指聯調局完全沒有進一步調查，這名外交官所言是否為實；多位被杜然約談的聯調局探員都表示，在調查過程中發現多處疑點，不符通俄嫌疑，也都被忽略，獲指示要求繼續蒐證；這些指示「來自FBI領導層」。杜然報告一開始就點出兩名「上級」，亦是聯調局最高階主管：前代理局長麥凱博、前反情報事務助理局長史佐克。

特檢官指出，在川普一邊競選總統，一邊被調查過程中，聯調局如終「沒有任何證據或情資顯示，川普競選團隊有任何人被俄國情報特工接觸過。」而聯調局基於「未經證實、未經分析、未經覆核的情報」，就調查「通俄」，完全悖離聯調局一貫程序。一直到川普當選總統進入白宮後，聯調局的調查始終未停。

司法部在2017年5月，指定特別顧問穆勒調查「俄國是否干預總統大選」，此時川普已是美國總統。聯調局最高層仍讓穆勒花費時間與稅金調查。民主黨國會情報委員會主席謝安達領軍，每天上電視狂批川普「邪惡」、「騙子」、「叛國」；多數主流媒體也順勢猛批川普。

穆勒2019年3月公布結論，並沒有發現川普與俄羅斯政府，有共同影響、干預選舉結果的連結。司法部長巴維理隨即在5月指派杜然為特別檢察官，檢視聯調局在調查「通俄門」過程是否有疏失。結果發現聯調局不僅完全悖離該局嚴謹辦案的優良傳統，讓參與此案探員受到嚴重迫害，更指如果經過嚴格查核，一開始就應知道「情報」來源有誤，不該立案調查。

現在看來，聯調局高層何止有重大失職， 實際是已經進入有如助理局長史佐克對同事律師情婦所說，「不要擔心，我們有辦法保證不讓川普當選」的黨派政治操作，涉嫌瀆職。聯調局失職，加上媒體見獵心喜，川普陣營也拚命自保拉鋸，讓美國陷入白熱化的對立，再加上突如其來的新冠疫情 ，美國與世界皆捲入百年不遇的動盪。

參議員魯比歐辦公室出版的報告，花了兩年蒐證，出版「有關新冠疫情爆發的政治事件記事錄」，涵蓋以前其他新冠溯源文件所沒有的中文資料，包括疫情爆發前後的微信微博及中國新聞與官方文件，每個說法都有備註說明供查證。

魯比歐報告指出，2019年4月，武漢病毒所已就防止病毒外洩的等安全措施整改「列入優先事項」。但同年9月12日，突然在深夜關閉線上病毒處理數據；六天後，武毒所通知武漢機場進行「新冠病毒」爆發的演習。

政府文件顯示，11月已發現多起新冠病例，但當局壓住不公布，卻同時通令全中國各病毒實驗室，加強防止病毒逸洩的安全措施。報告提出一項證據，指中方與解放軍相關的研究人員，在2020年2月24日提出有關新冠病毒疫苗的專利申請，顯示中方最晚2019年11月之前就展開疫苗研發，以此證明新冠病毒早已在武漢病毒所研製。

這兩份調查報告，都企圖還原事件「真相」，也留下讓有心人尋找幕後黑手的蛛絲馬跡。無論立場如何，杜然報告至少可令人反思，民主政治體制內政黨競爭對決，不能沒有道德與法律的底線，媒體更不可壟斷真相，成為政黨幫凶，甚至主導鬥爭。魯比歐的新冠報告則是要求，中共必須要儘快開放病毒疫情數據資料，讓世界專家瞭解研究，還原真相，以告慰全球新冠受害者，確保不再發生世紀疫情。