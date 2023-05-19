中亞峰會非針對美國 是針對俄羅斯

首屆中國-中亞峰會於5月18日至19日在中國陝西西安舉行，與會者包括中國國家主席習近平與哈薩克 、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克等五國總統，中國對這場峰會寄予厚望，稱這是今年中國的「首場重大主場活動」。

許多評論往往把中亞峰會，與隔一天在日本廣島舉行的G7峰會相提並論，認為是美國與中國在「競擺擂台」，吆喝支持自己的國家，G7峰會極可能會發表關切「經濟脅迫」的聲明，將矛頭指向中國，而中亞峰會則將發表一份政治文件，強調走自己的路，並且加強中國與中亞五國的經濟合作。

但是進一步看可以發現，G7峰會也許針對中國，但是中亞峰會卻不是針對美國，反而是暗暗的針對俄羅斯 。

中國外交部表示，這次峰會將是中國與中亞五國關係的里程碑，這種形式也是前所未有的，過去僅有中國與中亞各國的雙邊高峰會，或是有俄羅斯參與的上海合作組織的多邊高峰會，但從來沒有將俄羅斯排除在外，單獨中國與中亞國家舉行的高峰會。

值得注意的是，俄羅斯必然對這個峰會表示關切，但也無能為力，國際評論認為，峰會沒有邀請普亭出席，對俄羅斯來說是個「嚴重侮辱」，但是中國假裝沒事，選擇不予理會，這是因為此刻在權力的天平上，明顯地向中國傾斜，雖然不至於到法國總統馬克宏所說的「俄羅斯成為中國的附庸」，但是中國卻忽視莫斯科的不滿。

這次峰會中將討論敏感的俄烏戰爭，中亞五國雖然屬於俄羅斯的「後院」勢力範圍，但是烏克蘭戰爭導致俄羅斯影響力被削弱，中亞各國並不願替俄羅斯的戰爭主張背書，哈薩克還和烏茲別克斯坦一起接納數以萬計躲避莫斯科徵兵令的俄羅斯人。

可是中亞各國也沒有公開批評俄羅斯，在聯合國譴責投票時，都投了棄權票，因為中亞五國國內都有相當俄羅斯族人口，這些國家處於兩難，既企圖與俄羅斯拉開距離，但又不敢觸怒俄羅斯。

中亞各國還有經濟的考慮，由於過去同屬蘇聯，中亞五國與俄羅斯、烏克蘭都有非常密切的經濟關係，戰爭爆發後，貨源被切斷，加上西方施加的經濟制裁，中亞各國目前都遭到程度不等的經濟衝擊。

於是這給了中國一個天賜良機，施展影響力，去年9月，中國領導人習近平在疫情封國三年後首次出訪，就選擇了哈薩克和烏茲別克斯坦作為第一站，現在中國又趁機舉辦首場高峰會，要加速擴展與中亞國家的關係。

中國與中亞的經貿關係，讓其他國家瞠乎其後，去年雙邊貿易高達700億美元，較前年增加四成，中國在中亞的投資截至今年3月底超過了150億美元，可是雙邊貿易是嚴重失衡的，從中亞出口到中國的產品中80%是原材料，但中國出口到中亞的85%是成品，這讓許多中亞人民覺得中國是在剝削他們。

不過中亞五國是中國一帶一路倡議的核心，更是北京 企圖從沿海發展，扭轉為發展內陸的重要政策，雖然一帶一路在疫情三年遇到許多挫折，但是中國還是繼續會貫徹執行下去，據說這次峰會還將宣布中國與中亞強化關係的「宏偉計畫」，外界猜測將包括，中國-吉爾吉斯­-烏茲別克鐵路，這可以讓中國貨物抵達歐洲，節省好幾天的時間。

對中國來說，在中亞面臨的真正問題是安全問題，尤其是美國退出後，沒有人管阿富汗，再加上巴基斯坦政治動盪不已，從中亞越境傳播到新疆的恐怖主義與分離主義，未來會是中國的隱患。

長遠來看，對中國的威脅還有美國介入中亞，從2015年起，美國固定每年都有C5＋1的外長會議，對於近年中亞各國的經濟衝擊，美國也提供相當的援助；更重要的，中亞各國也不希望從「完全依賴俄羅斯走向完全依賴中國」，他們的理想模式是類似東協，以中亞為主的「中亞plus」，與主要國家發展均衡關係，包括中國、美國、日本、南韓與歐盟。

現在的中亞已經不是俄羅斯的後院，但離中國的後院，距離還很遠，中國雖然在中亞有經濟、安全的利益，有意持續耕耘，但北京也沒有能力與意願，在中亞徹底取代莫斯科，更況且中亞已經不像過去，僅是某一個強權的禁臠，這是北京召開首屆「中國-中亞」高峰會之際，所應有的體悟。