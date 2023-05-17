美多州立法禁中國人置產 引發恐慌

網上流傳，美國11州州議會通過或正審議禁止中國公民購買土地或房屋的法案，全美有27州議會考慮類似的立法，有些州甚至非公民都限制租房；或被比擬成1882年「排華法案」重現的立法，但很多內容被以訛傳訛或誇大。中國很多人反對，也有人叫好，認為可遏阻貪官或「有二心」的中國人將財產轉移國外，在美華人 深怕這類立法助長歧視華裔的歪風。

目前完成類似立法的僅有佛州SB264法案，它禁止中國公民在佛州購買或獲得不動產，或擁有此類不動產的間接利益。準備參選總統的州長德桑提斯已簽署法案，但法案排除持有綠卡 的人，被限制的中國、俄羅斯、伊朗、北韓和委內瑞拉五國公民如持綠卡，購買房地產 並未受限；上述國家公民也禁止在軍事基地附近購買土地。

德州最早啟動類似立法，2022年12月提出禁止中國人購買土地的法案，但迄今未完成立法。反而維吉尼亞州後來居上，今年2月通過立法禁止中國、伊朗、古巴和俄羅斯政府購買該州農地；南卡羅萊納州3月也通過禁止中、俄、伊、古和北韓公民在南卡購買房地產，如持有綠卡且有意定居該州，只能購買5英畝以下土地；如擁有母國和美國雙重國籍，在企業占股逾20%、或個人占股逾10%，都禁買房地產，以企業名義購房地產的路也堵死，立法相當嚴密。

阿拉巴馬和路易斯安納州法案更激進，規定今年8月1日起，中國、香港、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉的實體(公司企業)和公民不得購買、租賃、繼承該州土地，並賦予州檢察長權力將房地產沒收拍賣，錢財歸退伍軍人事務部運用。當然，這類法案也排除持綠卡的上述國家公民，法案尚未完成立法。據傳其他州有意跟進，但是否高達27州，尚待查證。

較讓人憂慮的是，這兩、三代美國人的「冷戰恐共症」，不亞於他們的先輩，其排外心態和1882年通過排華法案的心理也相去不遠，甚至更嚴重。很多美國人如今談中國色變，害怕紅禍來襲，和中國近年宣揚崛起、要取代美國地位，美國政客和媒體也推波助瀾有關。

德州立法起源於一名具解放軍中校背景的人，在該州Val Verde縣買下13萬畝土地，距美國最大空軍飛行員訓練基地僅10公里，被指有意窺探軍事機密；2013年中國雙匯集團買下Smithfield Foods的豬肉廠，出口豬肉進中國，這類「買下美國」的舉動傷害部分美國人自尊和信心，因此立法比80年代的排斥日本更激進，美中戰略競爭激烈，更刺激類似立法。

但美國這股立法風潮也被誇大、曲解，或以偏概全，譬如傳聞部分州將沒收中國人在美購置的房產，有人因此賣房，或將房產贈與或改登記他人名下。但實際上，這類嚴苛立法多數尚未通過，也集中在華人較少的州，且不溯既往，譬如紐約、加州等華人密集的州，並無類似立法行動。

美國排中風潮在中國大陸也被渲染，除了咒罵美帝，還誤傳中國人在美買房要被強制出售，否則將被沒收充公，甚至連中國留學生租房都不准了，足證美國有多野蠻霸道。但也有人說，類似立法無法阻擋中國有錢人的美國夢，更無法防制貪官借用有美國公民或綠卡身分的親友或實體企業隱匿財產，逃避約束。

必須正視，疫情後這類地方立法，可能助長排斥華人風潮，挑起中國人和美國人對立，也挑撥國內民眾和美國華人對立，甚至美國紅藍州都對立。所幸許多州的華裔民選官員、律師參與維權，挺身參與立法聽證表達反對，不能立法而助長歧視亞裔面孔的美國居民，否則就違背美國憲法的自由平等精神。

這波風潮也可能把中國資金趕出美國。網上有說法指俄烏戰爭後，美歐制裁俄羅斯富豪，許多中國資金懼怕也轉移出美國，以提防台海如有戰爭，美國將祭出類似手段對付中國人在美隱藏的財富。

有人主張北京當局如與美國談判，應把中國從七個被禁止置產國家移除，但聯邦和地方各有權限，不可能有這種發展。瑞士外交部長今年初說，100位中國人在瑞士銀行有7.8萬億元人民幣存款，如北京堅持在香港實施國安法，這些資產可被凍結。瑞士政府配合美歐已凍結俄國人至少270億美元資產，讓中國富豪心驚膽戰。而美國聯調局(FBI)是否掌握中國人在美全部財產資料，將來如何演變，都是更大的懸念。