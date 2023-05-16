中國怒點低、姿態高 全球側目

怒點低、姿態高、戰狼多，是中國近年給外界的印象。中共 貫徹習近平「敢於亮劍」指示，不再韜光養晦，而是四處出擊，凸顯強國盛世驕傲感，卻讓海外華人備加警惕，深怕自己受害。從新冠溯源方興未艾、美國多州立法限制中國人買房租房，華人隨時遇「Go back to China」等無禮吆喝，海外華裔五味雜陳。

中國舉國上下怒點很低，芝麻綠豆小事都可能引發中共官方或愛國小粉紅追擊，以偏概全。譬如幾年前台灣有名不知是無知或有意挑撥的學者，在電視政論節目說大陸人吃不起茶葉蛋，從此網上充斥「台灣人嘲笑大陸人吃不起茶葉蛋」說法，離間兩岸感情、拉開民間距離，外國也動輒得咎，怒點低正是民族主義非理性膨脹的彰顯。

台灣駐美代表蕭美琴2021年在「全美議會交流理事會」(ALEC)演講，曾提到中國「憤怒的門檻很低」，「任何我們做的事、我們的存在、我們在奧運上贏他們，都讓他們不爽」，引發美國議員們一片哄笑和掌聲。

中國怒點低的事例不勝枚舉。2020年馬里蘭州中國留學生楊舒平在畢業典禮致詞，誇讚美國空氣新鮮甜美，立即被惡批是逢迎跪舔美國、詆毀祖國家鄉，被拉黑成漢奸。南韓總統尹錫悅日前在華府說，兩韓和台海問題都是國際問題，反對用武力改變和平現狀；他在美國國會演說，稱讚1950年長津湖戰役美軍奇蹟般地突破共軍12萬人包圍，立即招來北京 外交部駁斥，聲稱「台海問題是中國內政、抗美援朝戰爭是偉大勝利」云云。

至於NBA球星言論，或上海出身的奧斯卡華裔女導演趙婷早年曾說「中國是充滿謊言的國家」，Nike廣告或外國電影中一句台詞，都會成「辱華」，中國用放大鏡照射全球各角落，再拉黑或報復，讓部分外國企業寧可放棄中國市場，日韓菲更擁抱美國，台商和外企資本紛紛退出，政策不穩定、勞動成本上揚，辱華怒點愈來愈低，踩到地雷身家財產堪虞，都是主因。

怒點低的相對，是姿態高。中國等不及國力鼎盛達巔峰就伸展肌肉，揚言輸出中共管治模式，增進人類生命共同體，激起國際間提防抵制，讓中國陷入孤立。怒點低，襯托缺乏自信，動輒玻璃心碎滿地，增加自己挫折感，外交內政都充滿戾氣，準備武統台灣引發國際反對，自陷爭議，治絲益棼。

中國擺高姿態最新案例，是拒絕拜登 與習近平通話、多次拒布林肯訪中國，美防長奧斯汀要求6月會見中國防長李尚福也被拒。北京高姿態拒絕，無非想以這些作外交籌碼，要美方先鬆手經濟制裁和科技禁運作交換，但底牌是誰有求於誰？情勢很明朗。

中共中央外事辦主任王毅和美國國安顧問沙利文，周末在維也納連兩天馬拉松會談十餘小時，美方想管控分歧，不讓美中緊張呈螺旋式上升，導致擦槍走火。在總統大選逼近下，拜登很難放寬制裁。而北京高姿態對內向民族主義者交代，製造「美方有求於我，我們在主導中美關係」假象，中國有多少籌碼能逼美國放棄遏制政策，讓人存疑。

中國派遣歐亞事務特別代表、曾駐節莫斯科16年的李輝，15日啟程訪烏克蘭、俄羅斯和波蘭、法、德等國，對照中國5月2日首次在聯合國對包含俄羅斯入侵烏克蘭的決議案投贊成票，國際解讀，中國可能在調整立場；最後如能促使俄烏停火、俄國撤軍，中國會成戰爭最大贏家，順便把美國塑造成挑起或暗中支持戰爭的一方。問題是除了中、俄、伊朗、北韓、敘利亞等國家，有多少國家或民眾相信中國是和平締造者或調停者？

中國駐法大使盧沙野宣稱，前蘇聯加盟共和國沒有主權國家地位，舉世震驚抗議，逼北京聲明不代表中國外交政策。盧沙野可能被召回國，國際秩序即使不是美國說了算，但中國難道能改變二戰或冷戰後世界秩序？而加拿大因一名中國外交官(實際上是國安部人員)騷擾加國國會議員莊文浩家屬而驅逐他後，北京也驅逐上海一名加國外交官報復，北京只能柿子挑軟的捏。

戰狼外交和強硬政策終究使中國得不償失，北約和美日韓菲結合日益緊密呼應，日本著手正式加入美英澳聯盟(AUKUS)，南韓開放美核潛艦進駐或增加薩德部署，北京「國家安全壓倒一切」，實際是「維持中共執政壓倒一切」，這些政策都嚴重破壞中國提升國際形象的努力，也影響振興經濟政策推動。