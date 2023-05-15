國民黨推人選不難 難在對民承諾

國民黨 已決定在17日推出最強人選參選總統，鴻海創辦人郭台銘 南北造勢活動告一段落，新北市長侯友宜施政總質詢也完成，民進黨 團未能難倒侯，反讓侯藉以直批中央政府施政不當，表明問鼎中原心跡。

直到最後一刻，國民黨主席朱立倫也未對「最強侯選人」誰屬鬆口風，但朱立倫早就說過尊重或是參考所有科學數據，還有意見領袖，如立委、縣市長意見等推出人選。即使郭台銘全台衝場造勢，他和侯友宜民調數字仍在伯仲之間，但黨內意見，郭台銘遠不如侯，尤其在立委、縣市長支持度上，郭難和侯相較量，這也是何以侯能好整以暇迎戰郭董的理由。

朱立倫當下最難處理的，不是國民黨的分裂，而是如何維持在野大聯盟的團結，達到下架民進黨的目的。郭台銘日前造訪民眾黨主席柯文哲，就是想營建自己能成為在野大聯盟領袖形象；然而，郭台銘積極想爭權，卻始終無法掌握政界的權力遊戲規則，在爭取地方派系支持時，往往又得罪到其他派系，反而挫傷自己的支持度，例如在高雄仰靠前縣長楊秋興力挺，卻又讓立法院前院長王金平不是滋味，在郭造勢場合刻意避走台北，也說明了郭爭奪政治權力的手腕侷限，也難怪柯文哲要酸郭，連國民黨總統徵召的比賽規則都不清楚，還去跟人家參加比賽。朱立倫要做的，就是要提出讓郭心服口服的說法，順利讓侯出線，不重演國民黨四年前瓦崩的惡局。

朱立倫很清楚，國民黨這仗必須打群體戰，不只要固住郭侯兩端，還不能讓柯文哲形成實質「三腳督」，逸出在野大聯盟。

柯明知不能當選，卻執意放話將參選到底，就因不能讓民眾黨變成泡沫黨，必須要以總統候選人母雞帶小雞的態勢，為民眾黨求得一線生機。柯文哲也心知肚明，他早成綠營叛將，是爭不到綠營票，卻可以有相當游離票和藍營談判，然而，這要在「藍白可能合」的前提下才有價值，一旦藍營潰敗，柯文哲「關鍵說」也自然無法成局，因此民眾黨雖不願做小，成他人附庸，卻也不能不維持這「在野聯盟」大局以成事。

柯文哲民調固定有兩成支持，就白了就是不喜傳統藍綠票的「中間選民」，這也是藍綠最不易突破的選票難題。民進黨為爭取，捨棄傾獨主張力爭和平，國民黨則始終無法在議題上引領風潮，另建新猷，也因此有許多人認為民進黨將因在野聯盟自亂陣腳，賴清德出線機會濃厚。

國民黨最難的是，在下架民進黨、痛責民進黨執政諸多亂象外，提不出明確訴求主張，讓一般民眾看到未來的希望。眾所周知，下任總統的重大責任，在能穩住台海緊張局勢，在國際新局裡，找到台灣新突破點與希望。民進黨當下的路線，是全力擁抱美國，但也因而必須承擔無力解決兩岸惡局風險；國民黨固然有九二共識為憑，能和對岸爭取和平空間，但九二共識早已被綠營扭曲為一國兩制同義詞，難以爭取到年輕選票的支持與理解，以至於藍營始終困守傳統支持選票，讓民進黨縱然執政不彰，仍能站穩領先態勢。

郭台銘所以在眾多候選人裡找到空間，就在他較其他候選人更具有美中高層關係與國際經驗，也因此他要彰顯自己打捐贈疫苗牌，發表和平宣言，要與大陸談判。然而，郭台銘的優點也正是他的缺點，鴻海在大陸投資與政經關係，正是他難以撇清的利害所在，他要如何能取信於民，維護中華民國應有的國家尊嚴與利益？郭台銘的難一樣也是國民黨的難，在民進黨執政「去中國化」的多年洗禮下，年輕世代的「天然獨」要如何接回「中華民國」的「中國觀」，這是國民黨無可廻避的課題。

「周雖舊邦，其命唯新」，正基於此，馬英九訪大陸，讓中華民國話題重登檯面，要兩岸青年共思中國與兩岸未來，就是為國民黨大選訴求鋪路，侯友宜在議會質詢中，再三堅持「我的國家就是中華民國」，更為總統議題預設前提。辯倒民進黨不難，難在如何爭取年輕選票的支持，這才是國民黨領導人必須要解決的難題，解決不了，也就難過得了2024這道坎。