巴菲特論馬斯克 專挑不可能任務

馬斯克 11日透露，他將會從推特(Twitter)CEO之職退下，另外聘人接管，特斯拉 (Tesla)股價應聲漲至173元；但12日他正式宣布新CEO人選是環球NBC的廣告主管亞卡里諾時，特斯拉的股價卻不升反跌。特斯拉股價如此敏感反應，反映出馬斯克事業的複雜性；傳言馬斯克可能於本周的特斯拉股東大會上一併辭去特斯拉CEO之職。

身家1800億元的馬斯克，是美國近20年最重要的創業家，巨額身家反映他創業的成功。特斯拉和火箭發射公司SpaceX是他所創最著名的公司；除此以外，他還創辦了改造人腦的神經鏈接公司(Neuralink)；以及最近因ChatGPT興起，他誓言要建造的TruthGPT。12日宣布推特新CEO人選時，他又透露了推特的未來將轉型為一個超級平台(Super APP)，像中國微信那樣無所不包的平台(Everything APP)。從這些公司的不同性質，就足以反映他事業的複雜性，媒體和傳記家因此對他的事業大感興起，並作出不同的詮釋。

股神巴菲特上周在波克夏的股東大會上評論到馬斯克，正好為馬斯克的事業提供了一個觀察角度。92歲的巴菲特，精神矍鑠，眼光獨到，粉絲蜂擁到奧馬哈，希望能夠從他的發言中得到啟發；他回答了10多個問題，不少都充滿智慧。他被問到對馬斯克的看法，他說馬斯克的最大特點是，喜歡選擇「困難和不可能的任務」(the impossible)。選擇這樣工作的人，必須投入生命，過程十分艱苦；相對而言，巴菲特自言，喜歡較容易的工作。用馬斯克的話說，巴菲特的工作，就是「尋找價值被低估的公司」，然後進行投資；但這就是巴菲特喜歡的工作和生活，他不喜歡也不會做馬斯克的工作，當然馬斯克也不會喜歡巴菲特的工作。

怎樣去了解巴菲特所說的「不可能的任務」？可以從兩方面去了解，一是馬斯克所創各個事業的不可能性；二是各個不可能事業至今已取得的成就、以及各個事業的最終目標，亦即將會在什麼情況下才算達標和完成。

在各個事業的不可能性方面，特斯拉創辦之初，馬斯克已明言，要推動電動車 革命，用電動車去取代汽油車，改變地球使用汽油的污染習慣。特斯拉2003年創辦時，甚至到2017年推出售價5萬元的Model 3前，人們難以想像，「電動車」可以發展至眼前全球激烈競爭的情況。特斯拉占了全球電動車市場的25%，中國的電動車市場更呈現百家爭鳴之勢，因此當前的電動車市場，好像已發展至普及化的臨界點。記得2014年世界日報社論曾以馬斯克和電動車革命為題，當時還有讀者感嘆，社論竟以這樣的內容入題，但到了現在，不評論馬斯克反才叫人感到詑異。

火箭發射公司SpaceX於2002年創辦後，馬斯克已說，以人類太空旅遊和火星殖民為目標，這樣的目標當然被視為不可能的任務。但SpaceX 21年，發射了220次火箭，不但將太空人和貨物送到國際太空中心，近年又發射大量人造衛星(去年發射了61枚)，在地球上空組成星鏈，向地球提供互聯網的無線通訊。星鏈已開始賺到收入，截至去年底，已有120萬訂戶，每戶月費110元。這些發展，創辦之初當然也被視為不可能。

特斯拉現有四個車廠，分別位於舊金山灣區、德州、上海和柏林，去年產量137萬輛，今年預計為180萬輛；馬斯克已訂出2030年2000萬輛的目標，屆時全球將有12座車廠。目前全球電動車的數量，只占全球汽車的2.2%；如果電動車數量增至占10%，將是一大躍進；如果增至30%，那就表示，電動車革命正式形成。至於特斯拉發展的最重要里程碑，應是自駕車的完成。

至於馬斯克將電腦植入人腦的目標，以及地下隧道飛車(已在南加和內華達兩地建成隧道)，但至今仍沒有實現的跡象，反而上月宣布要打造的TruthGPT、以及本月12日宣布要將推特轉型為超級平台(Super APP)的目標，最可能成為馬斯克下一階段的不可能任務。

馬斯克可能不會像傳言那樣於本周的特斯拉股東大會上辭去CEO之職，但他曾多次說過，在適當時候將會辭職；他只有51歲，仍當盛年，TruthGPT和推特超級平台都以人工智能為基礎，這正好是一個理想的不可能的任務的目標。