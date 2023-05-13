拜登邊界移民新規的完美風暴

聯邦政府在三年前頒發的新冠病毒公衛緊急狀態，已在10日深夜11時59分結束，美國正式擺脫奪走110萬人性命的夢魘，恢復正常；同時結束的，還有因為擔心病毒境外傳入、可根據就地遣返非法入境移民的第42條遣返令。

今年以來，美墨邊界爆發偷渡海嘯，每天都有以1萬以上無證移民偷渡入境。儘管拜登 政府臨時抱佛腳，推出新的邊防政治庇護政策，但第42條遣返令此刻取消，邊界失控危機的完美風暴已經形成，讓人無法對拜登政府的處理樂觀，若是美國移民體系能因此次危機而徹底改革，或是唯一在悲觀之餘，可看到的一線希望。

爆發之前，南部邊界偷渡與黑槍毒品走私猖狂，已是川普矢言整頓的對象，他上台後修建邊牆、採取「留在墨西哥」審核政庇政策等手段，遭到民主黨與左派媒體漫天批評「毫無人性」「拆散家庭」，川普政府的殘酷政策，成為民主黨人大選攻擊目標。疫情爆發，川普政府毫不猶豫啟動第42條遣返令，直接遣返捕到的非法移民 ，雖有火爆爭議陳抗，但收效有成。

拜登總統上任後，結束川普時代「留在墨西哥」等政策，拜登2021年3月隨即指派副總統賀錦麗為邊界總監處理偷渡危機，但她除了跑了一趙中美洲三國「瞭解原因所在」外，毫無建樹，拜登政府可說把頭埋在沙裡，屈服黨內極左移民維權勢力，放任偷渡氣焰高漲。

拜登政府向中南美洲發出的信號是，美國「邊界開放」；即使偷渡不成，被捕出庭獲釋後，可能永遠不會再出庭，就此消失在社會底層，編織美國夢，靜等大赦。數以百萬計的移民心領神會這個暗示，以創紀錄的人數湧入。

外在環境則是疫情與經濟衰退，重創拉丁美洲，當地各國政經動盪，黑道橫行，數百萬人陷入飢餓、貧困和絕望。烏戰影響糧食與能源，引發食品價格飆升。加上社群媒體助長原來就已盛行的偷渡走私行業，真假訊息廣傳流竄，偷渡美國浪潮方興未艾。

此時強制遣返無證客的第42條遣返令失效，曾任歐巴馬總統拉美事務首席顧問的雷斯崔波(Dan Restrepo)形容「真是一場完美風暴」。本月9日就在美墨邊界逮捕超過1萬名非法移民，創單日記錄。德州艾爾帕索和其他邊城已先後宣布進入緊急狀態，無法負擔，拜登政府臨時調派1500名士兵到德州，但他們的任務不是阻擋偷渡潮，而是支援邊防局幫忙填寫登記無證客資料等文書工作，以便邊防人員可以去處理逮捕偷渡客 ，由此可見人力吃緊程度。

之前德州州長艾伯特與佛州德桑提斯怒於聯邦政府坐視邊防失控，憤而把偷渡客以大巴士送到民主黨主政的城市，人數高達近10萬，而紐約市、芝加哥市、華府等民主黨執政者最後受不了，也宣布進入緊急狀態。紐約市將在中央公園建立移民帳篷庇護所，芝加哥的無證客已被安置在警局睡地板，這種情況毫無改進跡象。

拜登政府因應第42條遣返令失效推出的配套措施，是否有效擋住偷渡潮，仍是未知數，多數評論都不抱樂觀。例如新政策重新恢復申請政治庇護者應先到第三國申請的規定，不僅被譏重拾舊規，也被挑戰第三國規定過於嚴苛，等於斷絕拉丁美洲申請政庇機會，有違民主黨人道主義精神。

眼前最緊急情況就是自12日起，各拘留中心在登錄無證客身分後就得釋放，進入社區，加上已偷渡入境的無證客也出面投案登錄，新規措施與現行移民法規如何配套解釋，無人能預測將會如何混亂，邊界各城都在嚴陣以待。

拜登政府本來在一上任，是有足夠政治資本來面對移民與邊界問題，那時參眾兩院都在民主黨手中，但拜登另有施政優先，僅虛晃一招，指派賀錦麗交差。保守派團體與右派媒體一直在批評拜登政府毫無作為，坐視邊界偷渡危機。這是一個內政國安問題，更是兩黨選票攻防的政治議題。川普第一次能當選總統歸因於強化邊界的立場強硬，痛批民主黨「邊界開放」，深獲民心。拜登政府新規若無法在短期收到嚇阻效用，偷渡大軍仍絡繹於途，等於是為川普捲土重來，搭建政治造勢舞台。