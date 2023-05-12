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債務上限談判僵局 不見棺材不掉淚

社論

拜登總統和共和黨國會領袖9日的會談沒有結果，但同意12日將進一步談判，打破當前的債務上限僵局，不過倒數計時越來越近，距離6月1日可能出現的債務違約大混亂，只剩三周時間。

拜登率先向共和黨遞出橄欖枝，承諾考慮收回未動用的疫情救助資金，以減少政府支出，但也重申共和黨必須採取行動消除違約威脅，他警告不排除最終援引憲法第14條修正案，宣布債務上限違憲。

憲法修正案第14條第4款規定：「法律授權合眾國公共債務的有效性，包括為因支付鎮壓作亂或反叛有功人員提供的年金而產生的債務，其效力不得受到質疑。」

對第14條修正案和債務上限的含義，法律學者看法不一。支持一方認為第14條第4款的確強化了與當今債務上限危機直接相關的憲法授權。但反對者認為，憲法只授予國會借錢的權力，白宮沒有單方面提高債務上限的權力。

美國在今年1月19日達到31.4兆美元的上限，但財政部採取一系列「非常措施」截長補短，尚有餘力勉強償付債務。

如果兩黨未能達成共識，在6月1日之後的幾周內，財政部很可能會依據2011年制訂的應急計畫，在債券到期時繼續支付利息以避免出現違約。另外隨著債券到期，財政部將拍賣相同數量的新債券來支付本金，不再增加債務總量。

政府關門的可能性雖然不大，但聯邦雇員可能拿不到薪水。而其他支出項目，像是支付給機構、社安金或醫療保險金的款項可能會被延後。

即使債務沒有違約，這種情況也會對市場和經濟造成極大的破壞。利率將會飆升，尤其是國債殖利率和房貸利率；這將導致消費者和企業的借貸成本上升。長期利率將永遠走高。而且從長遠來看，美元價值也可能會受到影響。經濟學家更警告，長期債務違約會讓美國經濟陷入深度衰退，失業率飆升，同時破壞以美國債券安全性為基礎的全球金融體系。

國會於1939年首次對政府總借款設定450億美元的上限。比當時的聯邦債務總額高出約10%。但之後美國經濟大幅擴張，借貸水位也水漲船高。到2022年時，聯邦債務已達30.9兆美元。根據IMF數據，2021年一般政府債務占GDP的比率約為128%。

與美國設定債務上限作法最接近的國家是丹麥，但丹麥並沒有陷入常年的政治對抗。丹麥在1993年實施債務上限，確定借款上限為9500億丹麥克朗，遠高於政府債務水平，又因經濟規模不同，丹麥的借貸規模與其經濟規模相比要少得多，2021年債務占GDP比率為 37%，而且它總是享有預算盈餘。

過去的債務上限之爭，兩黨通常在談判最後幾個小時倉促達成協議，避免真的出現違約。1979年美國曾短暫違約，雖然最終國會達成協議，但四天後信評機構標準普爾(Standard & Poor's)將美國政府債務的AAA評級調降，導致美股在一天內下跌超過5%，並加劇了當時不斷加深的歐元區危機。

穆迪分析預測，若長期違約，美股將下跌近20%，經濟將收縮超過4%，導致超過700萬個職位流失。

金融市場對可能違約的預期不斷惡化，將會導致買家縮手，進而推升美債殖利率。一旦金融市場開始全面拋售美國國債，財政部在延長到期債務時可能很難找到買家，這將會給聯準會帶來壓力，買進更多美國國債，結果抵消近一年多來的縮表努力，繼續向市場釋出流動性，進而延長這個升息周期。由於美債殖利率是許多利率參考指標，因此其衝擊會逐漸擴散到經濟其他領域，股票價格下跌、消費者和企業信心喪失以及私人信貸市場收縮。

聯準會(Fed)主席鮑爾上周強調，未能提高債限，將使美國經濟陷入「未知領域」，前景不僅非常不確定，而且「可能相當嚴重」；而且「沒有人認為Fed能夠保護經濟和金融體系免受此類事件可能造成的損害」。

最壞的情況是，財政部會被迫延後支付美債利息或本金。這種對美國國債的徹底違約將會嚴重破壞美債信用，並嚴重波及全球其他金融市場，並影響家庭和企業的信貸成本。

一般預期民主黨和共和黨會在最後一刻達成協議。但如果失敗，已經動盪不安的金融系統將出現另一波大幅波動。目前雖然美國就業市場持續強勁，可能還可以撐過一段時間。然而，債務違約仍將是記對金融市場的重擊。

殖利率 財政部 國債

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