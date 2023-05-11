南韓仇中友日 非尹錫悅一人決定

美國的亞太小北約計畫，第一階段包括把澳洲與日本 納入自己的四方安全對話「Quad」，第二階段則是加強美國與菲律賓、南韓 的雙邊安全防衛關係，但菲律賓與南韓在美中之間游移，開始從中國這邊往美國靠，其中以南韓的變化最為明顯。

南韓過去與美國的雙邊安全關係深厚，美國甚至在南韓駐軍，但是南韓與日本的歷史問題，讓東北亞的美日韓集體安全體系一直建立不起來，而朝鮮半島上，南韓又要仰賴中國牽制北韓 ，所以也不敢仿效日本，追隨美國抗中。

但最近以來，南韓與日本，以及南韓與中國的雙重關係，都發生了巨大變動；日本岸田首相剛剛訪問首爾，月底尹錫悅總統作為岸田首相的特邀貴賓，將參加G7廣島高峰會；而對於中國批評尹錫悅，南韓外交部不假辭色、強烈譴責，其背後，不是尹錫悅一人的外交決策，更有民意與經濟板塊的大移動。

在日韓關係中，最敏感的就是歷史問題，大家都在注意，岸田訪韓的時候，會不會道歉，或有新的表述？

岸田首相在7日聯合記者會上，先後做了兩次發言，首先在開場白時表示「我本人對許多人在當時的嚴酷環境中，遭遇非常痛苦而悲慘的經歷感到心痛」。接著，被記者問及「此番發言是否是對強徵勞工受害者所說的」時，岸田文雄回答道，「關於歷史認識，整體上繼承歷屆內閣對於歷史認識的立場，包括1998年10月發表的《韓日共同宣言》(金大中-小淵宣言)在內。對於當時經歷過艱難經歷的人，我只是坦率地說出了自己的心情」。

南韓方面認為，岸田的說法差強人意，雖然此番講話，是繼2015年「安倍談話」後，時隔八年日本首相再次對歷史問題親自表示遺憾，可是卻是以「個人心情」為前提進行的，與南韓期待的「有誠意的回應」相去甚遠，也未做出如「金大中-小淵宣言」中寫入的「痛心疾首和謝罪」等具體道歉。

南韓內部的批評，主要集中在尹錫悅身上，尹錫悅之前在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，若要改善韓日關係，不能接受日本「必須因為100年前的歷史而下跪道歉」的想法，但進步派的政黨與媒體卻認為，兩國首腦以「未來」為優先，提出了經濟、安全合作，但歷史問題是回歸正義的問題，不能被犧牲掩蓋。

可是南韓的仇日情緒正快速消失，今年第一季日本威士忌、燒酒和葡萄酒的進口額分別比去年猛增了80.4%、20%和25.2%，服裝、高爾夫用品和汽車等領域的「日本製造」產品進口也在劇增。而南韓觀光客已超過台灣，成為到訪日本遊客的首位。

同樣值得注意的是，南韓民意已經從仇日轉為仇中，一項針對南韓20至39歲的調查顯示，91%的受訪者對中國感到「反感」，甚至還超過北韓的88%，日本則以63%位列第三。對於想要提升支持度的尹錫悅來說，當然希望用反中言論討好年輕選民。

這就是尹錫悅在出發赴美訪問前，提到兩岸問題，「是因(中國)嘗試用武力改變現狀」，「我們同國際社會一道堅決予以反對」。這引發了中國外交部發言人批評，解決台灣問題不容他人置喙，南韓外交部則召見中國駐南韓大使邢海明申斥。近日《環球時報》社論批評尹錫悅，南韓駐華大使館也發出抗議信稱：「用低俗到難以啟齒的方式，無端指責南韓元首」，對此，引發環時發文回擊，中國外交部則聲稱，「有關媒體」的觀點不代表中國政府立場，但「反映了當前中國國內的民意」。

南韓對中態度之所以如此強硬，不只是依據民意，還有經濟因素。今年頭兩個月，南韓對中國的貿易逆差達51億美元，這是南韓對所有貿易夥伴之最，而僅在五年之前，南韓原本對中國貿易順差逾550億美元，一來一往差距逾600億美元。

部分原因是美國禁止南韓晶片輸往中國，導致去年前九個月的晶片出口大幅下滑，但更重要的是由於南韓產品喪失競爭優勢，三星手機的市場被中國國產的華為與小米所取代。

現在要看中國如何回應？各方估計，不會像之前「薩德事件」那樣全面報復，以中國現在需要外資孔急的情況來看，嚴厲的經濟制裁只會傷到自己；對於中國來說，拉住南韓還是重要的，越強硬反應，只會把南韓逼得越遠。