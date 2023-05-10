川普、拜登再選 最終有何退場機制

老成謀國，本不應受到年齡歧視，但全球最強大的美國，71%選民不希望看到拜登 再競選連任，因為他太老了，如再選連任成功已82歲，卸任時逾86歲。同樣，川普 6月滿77歲，如當選就職時已逾78歲，卸任時逾82歲，民調指60%至70％選民不希望川普再選。主流媒體甚至甘冒大不韙預測，兩人無論誰當選，有無可能在任內病故或因健康原因請辭，讓國家陷入危機？

拜登上月25日宣布競選連任時坦言，福斯新聞網民調，川普以53%比21%領先德桑提斯，拿下共和黨 初選提名機會極高，他自比是「正派」候選人，可抵禦川普執政時的「混亂」，因此要再戰川普。有如自喻是川普的剋星，但他真正表達的毋寧是逾多數選民「討厭川普」，這是拜登最大的勝選本錢，不怕自己年齡超高。

民主黨陷入矛盾中，既希望川普在黨內初選出線，代表共和黨參選，這樣可利用共和黨建制派和中間選民討厭川普，民主黨事半功倍，輕鬆再度擊敗川普。但民主黨也害怕川普擅長造勢、煽動民粹，能設定議題、左右大選話語權，在大選辯論中讓拜登老態畢露、灰頭土臉。到底哪種情況有利，川普讓民主黨陷入矛盾。

拜登明知自己太老，因政績不差，才能在去年11月期中選舉意外不敗，續掌參院多數、眾院也僅以些微差距小敗，他的支持度提升。但選民也嫌他太老，他為什麼不得不選？除了上述自認與川普特質對比和克制川普等因素，有個說法頗有意思，或可參考。

有人認為，拜登如不參選連任，副總統賀錦麗必然參選，但賀民調和聲望不理想，肯定無法擊敗共和黨候選人，尤其川普；但如不提名賀錦麗，可能流失非裔和印度裔選票，對大選不利。拜登的猶豫和考量，除在等待川普宣布參選，也在提防黨內出現變局。

這種揣測有幾分根據，考量黨內初選是跨黨選民投票，須靠自己的能耐和聲望，賀錦麗基層實力是否夠強，讓人懷疑。拜登當初提名她當副手，上任後常交付她處理非法移民或外訪等大事，既培養她的聲望，也在考驗她，甚至有栽培未來少數族裔女性總統、再創美國歷史，這是自由派崇高目標。

無奈賀錦麗得分有限，支持度僅40%，即使黨內初選投票，她未必能戰勝拜登以外的其他對手。民主黨內迄今只有甘迺迪家族後輩小羅伯‧甘迺迪和女作家瑪麗安娜·威廉森宣布參選，都缺知名度，有實力的加州州長紐森等人反而宣布不選；避免挑戰現任總統，是兩黨黨內傳統。

而拜登很可能繼續提名賀錦麗當副手，從他和賀一起出席150名民主黨金主的籌款會，已見端倪。而一旦拜登健康出岔，或不幸任內去世，依憲法副總統是第一順位繼任者，同樣也創造歷史。以賀錦麗歷練、政績和人望，黨內外看法分歧，拜登面臨新難題：要提攜誰出任副總統，成為可能遞補總統的人？

而拜登有無可能當選連任就職一段時間後，依憲法第25修正案宣布無法勝任(ABC News和華盛頓郵報民調，高達62%選民這樣認為)，交棒給副總統，使副總統人選更顯重要。這些發展如造成政局動盪，並非美國之福，如何避免它出現，須靠拜登維持健康和心智能力，並非他主觀上能左右。

反觀共和黨，川普宣布參選後，支持他的「紅色浪潮」激情不如以往，尤其各種誹聞訴訟，更對川普造成衝擊，最新的則是紐約陪審團裁決，川普性侵女作家卡洛爾判賠500萬元；但各項民調顯示，川普仍以53%比21%等不同幅度遙遙領先德桑提斯。分析認為，川普一生追求勝利、贏家和成功、超愛面子，他再度參選想洗刷2020年敗給拜登之耻，想靠當選免於各種刑事調查，避免牢獄之災。

但共和黨建制派明顯想疏遠他，潘斯、麥康諾、德桑提斯和共和黨大金主，都不希望看到川普在初選勝出。前駐聯合國大使、有意總統提名的海理甚至說，兩黨超過75歲的候選人，都應接受心智能力測驗。

外界揣測，川普的女兒女婿和幕僚都遠離，自己體力和精神壓力空前，最後會不會以健康理由辭選，換取民眾同情，檢方或法院順勢撤銷或不起訴各種指控。但這樣發展的可能性偏低，目前情勢看，總統由兩老對決的機率依然很高，渺茫的可能性是川普退選，或在黨內初選敗給德桑提斯，拜登也順應民意辭選，讓年輕人接棒，否則兩黨選民即使不情願，最後只得在兩位老人中選一個。