亞洲版小北約 美在菲基地影響大

拜登總統近日連續在白宮接待南韓 總統尹錫悅、菲律賓總統小馬可仕，強化美韓、美菲軍事同盟。美菲3日公布1951年來首個防務準則，美方強調，對菲律賓的防禦涵蓋南海地區，對菲國海岸防衛隊的襲擊將觸動防衛機制，美軍未來可能介入中菲船艦摩擦對峙。更重要的，小馬可仕2月已批准新增四處菲國軍事基地供美軍使用，使美軍在菲律賓的海空軍基地增至九個，其中最北的基地距台灣僅400公里，用意不言而喻。

現在情勢很明顯，美國在努力打造「亞洲版小北約 」，以圍堵中國，防範和因應美中軍事衝突，維護台海現狀不被破壞，也維持東北亞和平。這項戰略聯盟近期得到前所未有的多項突破。

一，原是世仇的日韓，近期抛棄歷史恩怨，日本首相岸田文雄6日訪南韓兩天，日本也邀尹錫悅訪日，突破12年來冰冷的外交關係；日本早先已解除對南韓半導體出口管制，美方居間斡旋下，美日、美韓聯盟整合獲進展，美日韓軍事同盟有助因應北韓和中國的挑戰。

尹錫悅訪白宮和接受路透專訪都說，台灣議題像兩韓議題一樣，都是影響國際社會的全球性議題，不單純是中國與台灣之間的問題；台海緊張是因中國試圖以武力改變現狀，南韓和國際社會堅決反對。這項表述立即引發北京 駁斥，南韓則召喚中國大使邢海明，抗議中國外交失禮，雙方互不相讓。

二，美國在東亞部署近期頻有斬獲，北約宣布，2024年在東京開設印太第一個聯絡辦事處已展開磋商。北約將觸腳伸進亞洲，北京想用經濟利益分化美歐關係，近期屢遭挫折。

美日、美韓都有共同防禦條約，加上美英澳軍事外交安全合作協議(AUKUS)、美日印澳四方安全對話(Quad)，北約將中國視為「系統性挑戰」，英法等國軍艦都曾駛入台海，捷克想退出北京倡議的中國和中東歐合作機制14+1，宣稱它已名存實亡。這些不利北京的發展，使中共武統台灣或南海伸張主權，都面臨新壓力。

俄烏戰爭漸接近轉折點，俄羅斯獲勝機會渺茫。烏克蘭宣布，俄軍6日發射號稱最先進、可攜帶核武的十倍音速「匕首」 超高音速導彈，被烏軍部署在基輔的美製「愛國者三型」導彈成功攔截，意味普亭失去最重要戰略籌碼，加上與瓦格納傭兵齟齬，可能加速戰爭結束。愛國者導彈成功攔截匕首如屬實，具非凡意義，因為中共也在發展類似武器，將牽動美中軍事較量格局。

三，美菲1951年簽訂共同防禦條約，80年代菲律賓掀起反美浪潮，美軍撤出菲律賓基地，條約如同虛設。前任總統杜特蒂特立獨行、親中反美；新總統小馬可仕家族與美國關係密切，其父馬可仕暗殺反對派領袖艾奎諾後，家族流亡夏威夷，據傳還有30億美元被美方凍結。

小馬可仕1月應邀訪北京，受習近平禮遇。但走經濟親中、政治軍事親美，尤其南海主權爭議上，中國占黃岩島，海警船多次擠迫菲方船隻，菲國無力抵抗，因此完全倒向美方。華府新獲四個軍事基地，菲方強調是威懾防禦，不是攻擊，但菲律賓北部基地距台灣僅400公里，美軍進駐有利扼控巴士海峽，應對中國潛艦或艦隊從海南出入西太平洋；有分析說，共軍如武力犯台，美軍戰機從菲北起飛僅需數十分鐘即可抵台灣，有利美軍援台，意義重大。

越戰期間美軍在菲國克拉克空軍基地、蘇比克灣海軍基地，都曾發揮莫大功能。如今美日聯手在日本西南各島嶼部署中程導彈，菲國基地可填補駐澳洲達爾文港距離台海太遠等缺點，而美方如何運用菲國九個基地，繫於美軍財力和各種考量，美軍在台灣附近強化部署，對台灣是福是禍也未可知。

拜登強調，美國對菲律賓防禦承諾如鐵一般堅定。中共黨媒則稱，華盛頓正把菲律賓綁上戰車。美軍F-22戰機日前首次在菲律賓起降，除了2015年部署的P-8A反潛機，近日在菲國部署先進大型無人偵察機，使第一島鏈美國聯手韓、日、菲、澳互防條約趨堅實；有評論說，台灣實質已納入，只是沒有條約約束。

這些對中國的圍堵或威脅，都是國際外交軍事合縱連橫，期待遏止破壞和平的戰爭出現，抑制武力犯台或南海動武等。北京攻擊尹錫悅獻媚美國，要付代價，近日開始嚴查南韓進口貨物，但隨著中國經濟放緩，殺人一千、自損八百的情況可能愈來愈多，亞洲版小北約成了北京的夢魘，但誰是始作俑者？答案不難追尋。