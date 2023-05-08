俄烏戰爭引爆全球軍備競賽

2.24兆美元是今年全球花在國防的金額，這前所未有龐大的金額，也是一個讓人不舒服的數字：不時隱現的戰爭威脅、見血方休的誓言、愈來愈厚的國防帳單，都是這個數字底下的真貌。

相較於嚴峻但無感的全球暖化議題，迫在眼前的國家安全問題，更容易讓人有實質感受。各國政府雖陸續公布針對氣候變遷應採取的階段性步驟，但總是把責任推給那些會產生大量溫室氣體排放的企業和產業。但國防，畢竟是民眾對國力的最真接感受。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新調查結果，今年各國在軍備上的支出將占全球國內生產總值（GDP）的2.2%。其中美國、中國和俄羅斯 占全部的56%。調查還指出，全球軍費開支在2013年至2022年間增加了19%，自2015年以來每年都在增加，而去年軍費開支較2021年增加0.7%至2.11兆美元。

最大貢獻者是美國、中國、印度、英國和俄羅斯；這五個國家占全球總支出的62%。美國五角大廈以8770億美元預算 獨領風騷，是中國的三倍多，占全球國防開支總額的39%。

事實證明，2022年對全球軍國主義者是個「好年」，區域的不穩定讓部分地區的增幅比其他地區快。在歐洲，支出水平達到冷戰以來的最高水平，高於前12個月的13%。最直接的理由是俄羅斯入侵烏克蘭 。東亞國家的軍事開支也在上升，澳洲與日本的國防經費都翻倍，理由是美中日益敵對；華盛頓方面一直對北京的野心念茲在茲，中國也因此更理直氣壯地充實自家軍火庫。

中國將2023年國防預算增至2247.9億美元，較去年成長7.2%，為連續第八年增加；高於去年7.1%的增幅。北京的理由是：過去一年全球安全形勢惡化，包括俄烏衝突和美中在台灣問題上的對峙，因此除了去年進行一系列大規模軍事演習外，強化國防現代化變得愈來愈重要。此外，根據Global Data數據，2023年俄羅斯預計將把其GDP的2.5%用於國防，金額超過9兆盧布，約合1430億美元，將占俄羅斯全年預算超過30%。

歐洲一直想擺脫對美國的依賴。歐洲外交關係委員會（ECFR）—直認為歐洲是美國「附庸國」，尤其是在烏克蘭戰爭發生後，要達到戰略自主的願景，比以往任何時候都更加遙遠。

北約數字指出，2022年是歐洲盟國和加拿大連續第八年增加國防開支，自2014年以來累計投資接近3500億美元。此外，國防預算中許多優先支出項目包括戰鬥機、防空系統、主戰坦克和裝甲戰車等，顯示它們已認知到需要更有威懾力武器，必要時防禦大規模的領土侵略。

這股趨勢直接造福了發戰爭財的軍火商。無論歐洲是否選擇繼續依賴華盛頓，軍火商和製造商都雨露均霑。根據最新的美股財報，美國幾家軍事國防企業如洛克希德、雷神等，都因高度受惠於烏克蘭戰爭，上季業績呈倍數成長。

不過，即使最近國防開支激增，歐洲的國防能力仍然處於令人憂慮的狀態。幾十年的投資不足讓歐盟付出沉重的代價：缺乏關鍵阻卻能力，武器庫存不足，戰備水平低落。

而西歐和東歐盟國的數字存在明顯差異，北約東部國家增幅遠高於其西部。例如，1999年和2004年加入北約的10個中東歐國家在2014年至2022年間國防開支相對於GDP的平均增幅超過65%，而北約創始成員國的相應數字小於20%。但考量俄羅斯持續威脅的背景下重建防禦的挑戰規模，這些增幅是否足夠將是個很大的問號。

加強歐洲防禦需要各個盟國的緊急和持續投資。備戰能力的建立和國防物資採購需要多年努力，尤其是當前全球經濟復甦也對工業有很高的需求。然而當前的國防開支增加通常是一次性的補充性開支方案，而且優先順序在任何情況下都很難長期確定，前一天做出的承諾可能會在第二天被撤銷。

西方國家在向烏克蘭提供大量武器和裝備的同時，還要繼續努力扭轉戰爭和新冠疫情對本國經濟的影響，烏克蘭的重建也需要資金。與此同時，美國對中國動向的高度關注，也將迫使歐洲國家採取措施為自身安全承擔更大的責任。

從交火一年多的俄烏戰爭，到日益緊張的美中對峙局勢，自冷戰結束以來逐步冷卻的軍備競賽，重新擺上檯面，但恃強欺弱的心態一日不改，世界和平始終只是一個口號。