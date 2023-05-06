真正的大國博弈 既競爭也合作

美中關係因2月氣球事件而冰封，在美方不斷公開表示願「與中國恢復更廣泛的對話」，似乎開始有融凍現象，估計到5月底，北京必須接受美方高層到訪對話，才能對美國，對國際，做出修正後的適當反應。

去年8月前眾院議長裴洛西訪問台灣後，中國外交部立即宣布八項反制美方措施，這些中方單方面採取的制裁措施，有的涉及兩國之間，如非法移民與禁毒，有的涉及區域性如海上軍事安全，有的涉及全球的氣候變化，對話全部停止。

爆發氣球事件後，至今無論中美雙方都沒有公開解釋，中方尤難以下台，美中關係進入短暫冰凍期。如今情勢在變，美中正重新啟動。

先是4月20日財政部長葉倫發表談話，闡述拜登 政府對美中經濟關係的願景。她說，美國仍將是全球占主導地位的經濟大國，也會在一些領域限制與中國的聯繫，美中經濟的全面脫鉤對雙方都是災難，但保護美國國家安全將是首要，即使這會造成經濟增長減緩，展示她對中的強硬立場。

這番軟中帶硬的講話，被視為是再次向中方遞出橄欖枝，中國駐美大使館對葉倫講話做出反應，「反對以競爭來定義整個中美關係，反對泛化國家安全概念，反對以犧牲全球產業鏈和供應鏈為代價進行脫鉤斷鏈」，通常中方不會有立即的反應，這已被視為是美中在開始對話。

美駐中大使伯恩斯到任一年多後， 24日終於向中國國家主席習近平遞交國書，他還在最近與華府智庫視頻會上再次表示「隨時準備好與中國舉行高層對話」，稱從未打算「冰凍中美關係」。

更大的動作來自習近平主席與烏克蘭總統通話，並表示將派出特別代表後，國務卿布林肯 在3日對華盛頓郵報外交專欄作家伊格納西斯表示，中方可以在烏俄談判中扮演角色，發揮影響力，「這或許會很有幫助」。

他還對中國宣布的12項和平計畫表示，「有一些積極正面內容」，例如中國說要「尊重所有國家主權獨立和領土完整」，「這代表俄羅斯應該撤軍」；中國說要「降低戰略風險」、認同不可使用核武，也說要逐步緩和局勢、實現全面停火。布林肯更明確表示，「 有影響力的大國如果願意追求公正的和平、促使俄烏停戰，美方對此表示歡迎」。

布林肯如此正面肯定中方在烏俄之間的影響力，與他今年2月中旬在慕尼黑安全會議上公開與私下警告中共 不要跨越紅線，提供俄國軍援，有如天壤之別，他隨即再次表態希望能重新安排訪中。

與此同時，美國氣候特使柯瑞3日公開表示，他接到中方邀請「近期去訪問」與中方氣候代表解振華會面，五角大廈接著表示國防部長奧斯丁期盼與中方國防部長李尚福6月在新加坡的香格里拉對話上會面，李尚福已被美方制裁，但並不妨礙與奧斯丁見面。再加上美中之間民航班次，美方從目前每周8班增到12班，雖然這與疫情前每天50班次來回，相比還差甚遠，但已是有所進步。

一連串動作說明，中方似乎終於開竅了。去年5月底，拜登政府就對中政策確定「以競爭界定美中關係」基調，「競爭、合作、競賽」三大方向，就一直要讓中共理解，美方已確定已經將中國認做大國與對手，大國就要負責任的管理好彼此關係，這是對美國自己，「也是對中國的要求」，大國關係至少必須有個底線，這就是雙方要對話以設置護欄。

這是拜登政府因應習近平威權統治，欲重定國際關係秩序，幾經討論而做出對中政策相對調整的脈絡，但中方似不理解，而依然陷在歇斯底里的零和反對。例如外長秦剛3月在人大記者會上抨擊稱「美方所謂的『競爭』，就是全方位的遏制、打壓，是你死我活的零和博弈」，還說「再多護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗」。

看得出中共仍是把所有的國際交往都算在一帳，以淺易博弈心態，以做買賣的討價還價方式，進行交易，以一種絕不吃虧或交換利益的心態看待與美國的來往。

殊不知拜登政府對中政策，早就不來這套，改以分門別類方式處理交往。中方一直看不懂，也說不清什麼是合作，什麼是對抗，什麼是競爭。從最近的這些發展互動可以看出，中方終於明瞭美中合作(民航、氣候)、競爭(晶片)、對抗(南海、台海)的意義。美國一直在耐心教導中共，如何做一個負責任的大國，從在展開對話中，設置護欄。這才是大國在博弈。