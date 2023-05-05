烏戰終須謀和 中國要等待時機

3日兩架無人機襲擊克里姆林宮，企圖暗殺普亭，雖然基輔方面否認，但這卻大大鼓舞了烏克蘭 的士氣。而5月1日，烏克蘭國防部長宣布，烏軍已完成反攻準備，隨時將展開春季攻勢。

這是否意味著烏俄戰爭將會以烏克蘭大勝、而俄羅斯 退回邊界而告終？事實上，烏俄戰爭的結局，分析起來要由四國決定，前兩個是交戰雙方：俄羅斯與烏克蘭，由各自的戰鬥意志、士氣、資源，以及其所界定的戰爭目標來決定，但是另外兩國雖未直接介入戰爭，卻同等重要，一是美國對烏克蘭的支持，二是謀和的努力，尤以中國近日在俄烏間的穿梭，最受全球重視。

俄羅斯至今在戰場上傷亡慘重，白宮官員1日表示，在攻奪烏克蘭東部城市巴赫姆特的過去五個月戰鬥中，有超過2萬名俄國戰鬥人員喪命，巴赫姆特被稱為絞肉機，名不虛傳，烏克蘭的死傷雖然不見宣布，但是也應相當。

問題是，烏克蘭奮力守護國土，俄羅斯是入侵者，正當性受質疑，士氣不振，只有仰賴亡命之徒的瓦格納集團，其他攻勢乏善可陳，而且全線已呈現頹勢。而瓦格納之所以有進展，是濫用炮擊，以壓制烏克蘭的防禦，並且不計後果地派遣人員，組織成襲擊小組，襲擊烏克蘭防線。

俄羅斯其實早就不想打了，只不過要基輔投降，早已不可能，要解放頓巴斯，現在看起來，需要的人力物力，也超過俄軍能力所及；俄軍近日節節敗退，4月底，俄軍實際控制烏克蘭領土已縮減為16.7%，不過已經占領的區域不能放棄，放棄就意味著戰爭失敗和合法性喪失，所有發動和支持這場戰爭的人都得被清算，所以莫斯科只能不斷增兵苦熬。

而烏克蘭正在上風，準備春季攻勢，趁著俄羅斯希望收縮，完全恢復到烏克蘭1991年時的版圖，包括頓巴斯和克里米亞半島。烏克蘭現在主要戰術包括：一是，對後勤中心和倉庫進行遠端打擊，使俄羅斯軍隊陷入絕境，近來已有多列貨運火車出軌，克里米亞油庫被炸等等；戰術之二則是，最新西方提供的機械化車輛坦克已到齊，完成編隊，正準備深入前線，縱深打擊俄軍，等待泥濘的路況變好，春季攻勢就會展開。

中國是極少數能和兩邊都說上話的中立國家，在俄羅斯這邊，雙方有政治互信，高層關係極好，經過這些年，俄羅斯領導人也相信中國不會出賣他，調停的難點主要在烏克蘭這邊。

中國與烏克蘭原本在軍事技術、經貿上有緊密合作關係，俄羅斯入侵烏克蘭至今，澤倫斯基 從沒批評習近平，兩人近日更通上話，中國將派出歐亞特使、曾任外交部副部長的李輝，穿梭俄烏兩國，而烏克蘭也派任新任駐中大使，與中國有直接溝通管道。

澤倫斯基自己透露，習近平在通話中，承諾不提供武器給俄羅斯，烏克蘭有了北京關係，可以拉住中方不往俄羅斯靠；另一方面，戰爭終有結束的一天，如何結束，沒有人知道，如果美國一旦拋棄烏克蘭，至少還有中國作為緩衝。

不過美國是不會讓中國主導俄烏和局，一定會千方百計去阻止，通過給烏克蘭施加壓力，而烏克蘭是有求於美國的，得罪不起美國。

雖然美國信誓旦旦保證支持烏克蘭到底，可是經歷過川普與拜登兩屆政府的澤倫斯基心裡清楚，美國翻臉如翻書，即使現在烏克蘭占上風，未來到了某一個時刻，情勢會變。

第一個可能是，6、7月間，兩黨對舉債上限必須達成協議，要砍預算，會先從對烏克蘭的軍援經援下手，屆時烏克蘭措手不及，會被俄軍得逞。

第二個可能是，拜登希望在2024年11月總統選舉投票前，戰爭能夠結束，可以宣稱勝利，這就意味著戰爭必須在明年年初進入終局，前提是烏克蘭屆時要能收復失土，把俄國趕出去，如果沒有，就必須見好就收，達成可持續的停火協議。

習近平在與澤倫斯基的電話中說，「應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件」，就是不急於馬上促成政治解決，先為政治解決積累有利條件，慢慢來，慢慢磨，找到一條政治解決的道路。

不只是俄羅斯與烏克蘭兩軍最後會師老兵疲，打不下去；美國基於預算或政爭，也不願意無限制的支持烏克蘭下去，再加上國際對謀和愈來愈支持，中國若真想謀和，成就全球大業，就要等待時機，時間終究會是站在和平這邊的。