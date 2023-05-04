中國航母的發展與台海情勢

4月8日至10日，正當蔡英文總統在美國與眾院 議長麥卡錫會晤之際，中國首艘國產航母「山東號」於台灣東部海上進行演練，其後，「山東號」還一口氣駛至關島以西710公里的海域，進行了殲-15艦載機的起降訓練。

外界認為這有文攻武嚇的政治性作用，就像去年8月時任眾院議長裴洛西 訪問台灣時，解放軍 演習的性質一樣，但是每次演習也都有軍事上的意義，這次「山東號」的演練，證明其在距離本國2000公里的遠洋，具備作戰的能力，尤其重要的是，讓「山東號」在日後可能的作戰海域，實地進行航艦戰鬥群的攻防演練。

解放軍若武力犯台，為追求速戰速決，並應付美軍的干預，會在開戰前，派遣航母特遣艦隊，從宮古海峽或巴士海峽突破第一島鏈，搶占台灣東面、西太平洋水域的戰術位置，目的是「外阻內封」，對外阻止外軍(美軍或日軍)介入，而對內則封鎖台灣的國軍。

尤其重要的是，台灣的國軍過去對大陸突襲，有轉移實力的構想，解放軍航母進占東部海面，目的在攻擊自台灣本島西部機場，轉移到花蓮佳山與台東石子山的坑道、進行戰力保存的空軍戰機，以及使國軍海軍實施遠海疏泊、保存戰力的計畫落空。

這樣的解放軍戰術構想，並非不合理，但是必須克服雙重障礙，其一是，能否到得了預定位置？目前無論是台灣北邊的宮古海峽或是南邊的巴士海峽，都有重兵防守，包括日本在西南諸島部屬的岸置飛彈，以及美國新近獲得的菲律賓呂宋島基地，都將讓中國的航母難以到達東部海面。

其二是，即使航母編隊到達預定位置，也將陷於美台夾擊的不利地位，台灣憑藉著東海岸的戰機與飛彈，而另一邊則有美國航母馳援；這次山東號演練時，曾有剛結束與日韓反潛聯合演習的美軍航母尼米茲號在旁逗留監控，其實兩者戰力懸殊，山東號上的戰鬥機平均每天出擊20次左右。而尼米茲號每天的平均出擊次數為120次左右，前者僅為後者的六分之一，兩者的水準差距幾乎等同於小學生與大學生。

可是解放軍航母並不是原地踏步，而是一直在改進中的；遼寧號是接收俄羅斯未完成的瓦良格號，只能因應原本的艦體設計，但到第二艘山東號、也就是自行建造的首艘航母，排水量雖然與原來6萬噸的遼寧號差不多，但是設計上做了許多修改，包括將艦橋移位，大幅增加甲板面積，以增加可搭載的戰鬥機數量，此外，山東號還引入了在甲板下面設置艦載機存放空間的設計。據說遼寧號可搭載24架J-15，而山東號可搭載32架固定翼戰機，戰力較遼寧號增加。

更令大家矚目的是，完全由中國設計的第三艘航艦「福建艦」，已經在去年6月17日下水，預計今年將展開海試，可能會在2024年年中移交海軍。

福建號與前兩艘航母最大的不同在於，後者靠戰機本身動力，以跳台滑跳起飛，所以必須減少武裝或裝載燃料，讓機身夠輕，這讓艦載機的載彈量不夠、續航力不夠，尤其致命的是，中國前兩艘航母無法搭載機身較大的預警機或電子戰機，進一步削減戰力。

可是福建號就是中國自主設計建造的首艘「彈射型航空母艦」，美國航母的彈跳器，可以利用蒸汽或電磁將飛機時速迅速提升至250公里以上，福建號的電磁彈射，據說性能可媲美美國最新的福特級航母。

有了新型彈射裝置，福建號如虎添翼，據中國官媒報導：「電磁彈射的起飛方式決定福建號可以搭載固定翼艦載無人機、重型艦載戰鬥機、以及固定翼艦載預警機等多種新型艦載機」，外界猜測這包括了：殲-15B(殲-15的升級改良版)、殲-15D(雙座版的艦載電戰機)、空警-600(與美軍的E-2空中預警機相似)等可能機型。

福建號最大的限制，則是仍然採取傳統動力，以山東號為例，依靠自備燃料航行的航程時長僅有約15天，即使隨行有補給艦，延長的也很有限，現在福建號噸位為8萬噸，又有極耗能源的彈射裝置，燃料消耗更大更快。反觀美國的核動力航母理論上可以在無需燃料補給的情況下航行數年之久，中國下一艘航母據說已在論證採用核動力的可能性。

航母是軍事實力的象徵，也是各種軍事科技的綜合體，解放軍的航母發展速度驚人，衝擊台海情勢，但能否追上美軍，還要看各種條件的配合，不是這麼容易的。