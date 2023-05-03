中國偷渡美國者暴增 近30年罕見

華爾街日報等媒體報導，中國經濟惡化，遭擠壓的私人企業被迫裁員，企業家選擇遠走他鄉，一般人更踏上危險重重的偷渡之路。去年10月中共 20大召開至今年3月，美國海關及邊境保護局(CBP)在西南邊境查獲中國偷渡客 達4271人，最新報導達6500人，是2021年同期的15倍。

國際媒體以「中國人逃避習近平終身執政的中國，通過拉丁美洲向美墨邊境闖關的中國移民爆增」形容這種趨勢。Foxs News也報導，美南邊境最繁忙的格蘭德河谷地區，非法中國移民數量暴增900%，比2021年、2022年大增。

這些報導都未提成功偷渡進美國的人有多少，也不知用觀光、應聘等合法簽證 入境，但逾期居留，或留學生學成後不回國的中國人有多少。總體來看，大陸改革開放後，經濟變好，集體偷渡在1993年「金色冒險號」搭載286名偷渡客在紐約外海擱淺，造成十死多傷後，中國人冒險偷渡風潮收斂；但中國政治、經濟條件改變，偷渡潮再起。

英國BBC報導，新冠疫情後，中國爆發「潤」潮，許多民眾迂迴多個國家，最後到中南美洲，跟隨著難民腳步，冒險穿越巴拿馬雨林到美墨邊界，再進入美國。這條被稱為「世界上最危險偷渡路線之一」，偷渡客每人須向人口販子支付3萬5000美元，再乘坐小船或翻牆進入美國。抖音等平台近期出現許多「偷渡攻略」，可見偷渡風氣有多盛行。

華爾街日報訪問十多名正準備偷渡或闖關成功的中國人，指他們通常屬於「低收入、教育與技能程度偏低」族群，因為幾乎沒機會申請到美國簽證。有些人在新冠疫情期間受封城影響，現在一無所有，因此走上冒險偷渡之路，且都很年輕。

YouTube上有許多中國偷渡成功者現身說法，有人一家三口跋涉82天，經過九個國家，千難萬險才進美國；也有年輕女偷渡客聲稱，「寧可死在路上，也要帶孩子逃離中國」；有個90後年輕人偷渡進美國後在餐館洗盤子，月入2700美元，聲稱「生不如死也要留在美國」，反映習近平治下部分民眾的心聲，也證明中共再怎麼醜化美國，美國夢依然是部分中國人追求的目標。

美國朝野提防中國，媒體互相詆毀對方，但大陸民眾「雙腿比嘴巴更誠實」，即使辦理美國觀光、留學或應聘等簽證審核嚴厲，但大陸各美國領事館外等待簽證面談的長龍依舊，高官富人更早把財產、妻兒送國外。中共宣傳美國走向衰落、槍枝泛濫和濫殺頻傳等，國家不安全，都未打消國人千方百計要來美國。

美中兩國民間交流和移民迭有變化。2018年有項統計，清華大學1146名本科生選擇出國留學，占比69.5%，但其中逾80%表明學成後選擇留在美國；北大當年也有687名學生來美國留學，逾90%表達強烈留美意願，僅有10%表示學成後願回國發展。中國著名大學成為幫美國培育科技人才的搖籃，成為中國民族主義者攻擊對象，但近年美中關係交惡，中國學者、留學生被懷疑可能為中國搜集情報，改變了這種趨勢。

美國清查中國「千人計畫」，起訴隱瞞拿中國政府經費、協助中國科技發展的學者，多位白人或華裔美籍學者被起訴，其中也造成多起冤案。中國商業間諜案頻爆發，學者和留學生求職、工作都被懷疑，逼許多人回國。有報導指去年全美逾1400華裔科學家離職，可能返中國發展。北京教育部也說，中國各類出國留學人員，超過80%完成學業後選擇回國發展。

對照美國社會仇視華亞裔的犯罪猖獗，屢有華裔無端遭辱罵毆打。民調顯示，高達83%美國人對中國持負面看法，更有逾38%或更高比率視中國為敵人，然而偷渡潮既打破中共宣傳美國水深火熱，也反映習治下的中國正遭遇逆襲，前景不確定。

聯調局(FBI)日前在紐約逮捕福建長樂同鄉會兩名負責人，指控他們協助中共建立海外警察局，監控僑民。國土安全部長梅奧卡斯4月21日在國會作證透露，將開始90天針對中國威脅的雷霆行動，強化應對中國網路攻擊，並加強篩查以合法身分進美國，卻為中共收集情報和威脅異議人士的中國公民。而北京也修訂擴大「反間諜法」適用範圍，對抗美國。此時偷渡潮再起，即使成功也面臨數十年艱辛沉重的苦日子，這群人卻甘之如飴，引人省思。