中國經濟和國力巔峰期是否已過？

美中競爭和新冷戰，是21世紀最熱門話題。在美中貿易戰、科技戰和三年疫情 影響下，兩國脫鉤現象愈來愈擴大。有中國人評論說，中國人口崩塌，即使沒有外部壓力，但未富先老、缺乏創新、資源枯竭、債台高築、社會福利制度不符需求，將把中國拖入幾十年倒退；更重要的，中國國力巔峰已過，接下來將面臨緊縮日子。這種悲觀看法不符中國人預期，到底有幾分真實性也見仁見智。

習近平標榜民族的偉大復興，要讓中國躋身世界一流強國，「兩個一百年」就是中國共產黨成立100年(2021年)全面建成小康社會；中華人民共和國成立100年(2049年)全面建成社會主義現代化強國。但對內，中國人熱中炫富；對外，北京 自稱是發展中國家，享受國際貿易最惠國等待遇，全球企業30多年來也瞄準中國，名車、名表、高檔服飾化妝品等，都以中國為主要銷售對象，只是這種局面逐漸在改觀。

前總理李克強公開說，中國還有6億人月入在人民幣1000元以下，未細說的是，9億人的月入2000元以下，95%人口月入5000元以下，達成小康或富裕人口只有幾千萬。中國人給外界有錢印象；但據胡潤報告，2021年，中國富裕家庭(資產達600萬人民幣)只有518萬戶；扣除港澳台只有416萬戶，中國其實不像自己人或外界認定的那麼富裕。

疫情三年封控，似成中國黃金大爆發期結束的催化劑。中國低廉勞工、外資信心、外國訂單等都減少或消失；美國遏制打壓、日韓等周邊國家提防，削弱科技、外貿和經濟實力。但北京宣布，中國2023首季GDP增長4.5%，3月出口同比大增14.8%，只有進口降1.4%，對美貿易順差更達881.9億美元，用樂觀數據反駁外界質疑，到底哪一個說法是真的呢？

中國成為全球第二大經濟體很難阻擋，為提升人民幣國際地位，近年大量採購黃金，現在已成第二大黃金儲備國，但最終GDP總量能否超越美國，成為全球最大經濟體，取決於這幾年的變化。中國能否從區域強權轉變為世界強權，繫於經濟發展能否跟上，否則可能走入中等收入陷阱，像日本一樣進入失落的若干年。

悲觀者認為，中國崛起之路還很漫長，無數危機橫亙在前，經濟下行、房地產 轉入長期下跌、人口老化難逆轉、勞動力減少、失業嚴重，國際間日漸陷孤立，外資撤離，產業鏈斷裂，經濟前景不明，人民不敢消費，無法靠內需拉動經濟等，所有劣勢湧現。中國之前只用30多年，就走完外國上百年才完成的發展道路，自認有「制度優勢」，如今被打回原形後變「制度劣勢」。

譬如地方政府、各行各業追求GDP績效和眼前利益，但企業不重視創新和永續，政府以基建拉動GDP，產業依賴外來技術，芯片業窘境反映最壞的例子。而過度重視面子工程使基建過剩、地方政府債台高築，高鐵總負債已逾6萬億人民幣，絕大多數路線營運虧損，成為錢坑；地方財政依賴批地收入，如今房地產業停滯倒閉潮，批地收入只剩原來三分之一。官方承認地方負債總額已達人民幣60萬億，民間更盛傳高達250至500萬億。

最窮的貴州省負債逾1.25萬億，日前宣布無力償還，求助中央，成為第一張倒下的骨牌。而各省都有房地產和財政暴雷等問題，各省城投公司債務可能逾500萬億，連償還利息都困難，一旦爆發可能成中國最大炸彈，迄今卻找不到解藥。

不少專家同意，中國經濟一直存在嚴重的結構性問題，但之前高速發展掩蓋掉問題的嚴重性，如今經濟放緩，結構性矛盾凸顯，後果難料。從江澤民、胡錦濤到習近平，都意識到問題嚴重性，卻下不了決心或無力解決。習當局更鼓吹朝社會主義移動，例如城管之外各省設農管，干預農民種植畜養、試辦供銷合作社、鼓吹知識青年下鄉等，民怨四起，到底是為經濟失控和加稅等作準備，或演練戰時經濟，引發揣測。

中國改革開放的後發優勢、人口紅利都用完了，當局不得不調整政策，收斂戰狼外交、想扮國際和平調停者，但與美國軍備競賽卻方興未艾，開支浩繁，入不敷出，內外條件都顯示，高速發展時代或已走到盡頭，即使經濟能恢復，再難有往日高速崛起的美好輝煌；資源有限、盲目擴張和樹敵漸多，稍有不慎將步入類似南非、阿根廷等先盛後衰的國勢，這也是美國加大遏制中國想達成的目標。