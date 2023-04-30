拜登超級高齡 兩因素決定再選

拜登 25日終於宣布參選。他和他的白宮幕僚當然知道，接近四分之三的美國人都不希望他再選，因為他實在年齡太大，現在已是歷來最高齡的總統，若他成功連任，2025年初上任時將是82歲，完成第二任期時，將是86歲。如此高齡，對一般人來說，健康堪慮，這樣高齡的人當美國總統，實在危險。但為什麼他仍要再選？主要有兩個原因。

第一，他一直在等候宣布參選的時機，現在共和黨的形勢已明朗，川普 的民調 大幅領先，例如27日公布的福斯新聞民調顯示，川普領先德桑提斯53%比21%。這種情況顯示，川普拿下共和黨初選的機會極高；這麼一來，拜登在明年的大選將與川普對決。拜登的盤算是，若大選由他和川普對陣，他就有可能擊敗川普，贏得連任。

白宮消息透露，拜登相信，他2020年的勝利，正因對手是川普，相對於川普執政時的「混亂」，選民渴望從混亂返回常態，因此更願意把票投給「正派」的他。川普卸任兩年，國會、司法部和多個州仍在調查他任內的種種涉嫌犯罪的行為，包括強暴、逃稅、私藏機密文件、陰謀推翻投票結果，煽動支持者攻擊國會等，這些調查進一步揭露川普任內的「混亂」，讓拜登相信，只要他的對手仍是川普，他就大有可勝之機。

NBC民調發現，71%的美國選民不希望拜登參選，但政治策略家指出，「不希望他參選」與「實際投票行為」有很大分別，因為到大選時，只剩下拜登和川普，選民就只能在兩人之間作出選擇，即在正派與混亂中作選擇，因此很可能把票投給拜登。

「牛津經濟」用經濟模型預測2024年大選結果，顯示拜登可得到55%「普選票」。2020年拜登得普選票51.3%(8128萬票)，川普得46.9%(7422萬票)；總統選舉雖由「選舉人票」決定，但拜登2020年得到較多普選票，讓他取得306張選舉人票，超過所需的270票。如果牛津經濟的預測準確，拜登得55%普選票，他能取得的選舉人票，將會超過306張，可輕易擊敗川普。

第二，美國經濟的走勢對拜登有利，這是讓他決定參選的另一重要原因。民調顯示，選民雖然普遍認為拜登不善於處理經濟，特別痛恨目前的物價高漲，可是經濟學者卻普遍認為，他的經濟政策相當成功。只要列舉一些數字就知道，美國現在的失業率只3.5%，是1969年以來最低的；物價指數已從去年6月的9%，回降至現在的5%；去年6月，汽油每加侖飆至5元，至今就已回降了28%。

聯準會說，今年底前可能會出現輕度經濟衰退，原因是3月爆發的銀行危機，可能造成借貸緊縮；聯準會的升息行動，也可能將經濟推向衰退。但另一方面聯準會很快就會結束升息，加上就業強勁，消費者仍持續消費，這樣美國經濟就仍有可能避過衰退。最重要的是，如果如經濟學者所預測，明年夏天，也就是明年大選前，物價指數將回落至3%。高通膨和高物價將在選舉前四、五個月消失，對拜登的殺傷力也可降低。

如果上述兩大有利因素，仍沒有化解人們對「超級高齡」的憂慮。那該怎麼辦？其中一個辦法，落在副總統的人選上。本月28日，拜登和賀錦麗一起出席150名民主黨金主的籌款會，顯示副總統人選仍可能是賀錦麗。但賀錦麗兩年來民調支持度偏低(40%左右)，因此過去數月一直有傳言說，拜登可能換人，值得注意的是，在明年初民主黨初選開始前，拜登仍有可能更換副總統的人選。

其實，拜登的內閣有兩名成員，都是合適的副總統人選。第一個是國安顧問蘇利文，46歲，民主黨新星，擅長政策；兩年來，拜登的國安和外交，蘇利文是策畫者和執行者，2020年上任之初，他在「外交事務」發表長文，主張對中政策須「競爭與合作」雙頭並進，這一政策一直是拜登兩年來的核心策略。拜登如用蘇利文作拍檔，就算拜登在任內去世，民主黨人在國安問題上可以放心。

另一是財政部長葉倫，今年76歲，與川普同年，在出任財長前，曾擔任聯準會主席，她是美國史上唯一擔任過這兩個最重要經濟職位的人。兩年來，她支持拜登的經濟策略，特別是在2020年疫情爆發和造成就業危機後，推行紓困和刺激經濟政策，令丟失的2000萬就業機會得以迅速恢復。兩年來，她贏得國際財經界的肯定與尊重。拜登如邀她作拍檔，選民對美國經濟將可增添信心。