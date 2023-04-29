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中烏領導人通話 習近平騎虎難下

社論

中國國家主席習近平烏克蘭總統澤倫斯基終於通上話，在開戰14個月後，烏克蘭即將展開春季大反攻之際，俄烏交戰雙方終於有一個傳話者，似乎出現一絲和平希望，但因為北京一貫支持俄羅斯，加上盧沙野事件，使更多人雖樂見中烏領導人通話，也對北京推動「勸和促談」毫不樂觀。

習近平3月訪俄後表示會致電澤倫斯基，充當和平使者，但遲無行動；他曾對歐盟執委會主席范德賴恩表示「願意在條件和時機成熟時」與澤倫斯基對話，各方都在等待何時通話。終於烏中雙方26日宣布習澤兩人通話。澤倫斯基先以推特簡短表示「我跟中國國家主席習近平進行了一次很長且很有意義的通話。我相信這次通話，以及烏克蘭任命駐中國大使，將大力推動雙邊關係發展。」澤倫斯基在推文中避談俄國，著重烏中兩國雙邊關係，但透露任命新的駐中國大使。

新華社官方發布較長內容指「中方堅持勸和促談，並將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決『烏克蘭危機』與各方深入溝通。」但以「危機」而非「戰爭」，更絕口不提「俄羅斯入侵烏克蘭」的事實，顯示習近平仍站在普亭立場；習近平訪俄多日，但對被入侵挨打的烏克蘭就是打通電話，輕重不公。

北京在隨即舉行的特別簡報會上，主要陳敘12點和平方案，但對媒體詢問的主要問題都避而不答，即使第二天北京外交部記者會上，國際媒體進一步要求中方提供更多資訊時，中方仍未能提供。值得追問的是為何習近平此刻通話？外界推測兩個原因迫使習近平打這通電話，一是中國駐法國大使盧沙野瘋言風波未息，二是美歐軍援到位，烏軍即將發動春季後大反攻，俄軍無力再戰。

盧沙野一周前接受法國媒體有關「前蘇聯國家無主權國地位」、「克里米亞不屬於烏克蘭」等談話，引發軒然大波。中駐法使館與中方外交部遲至四天後才出面澄清，稱這是盧沙野「個人觀點表達」、「各方不應過度解讀」，但仍沒有對盧沙野做任何懲處；盧本人沒道歉或收回言論，使得各方懷疑中國的歷史認識，不具資格來調停俄烏戰爭。

中共官媒除無譴責評論，甚至認為盧是替中共官方「講了一直不敢的話」，也許這才是習近平個人對蘇聯解體念茲在茲的核心看法。習一直把蘇聯解體看成是悲劇，是要全力防止的「顏色革命」，更要中共黨員認真學習避免的歷史教訓，從而接受俄羅斯併吞克里米亞的公當性，併呑烏克蘭也不足奇。

曾任中共中央外事工作領導小組辦公室政策研究局局長的盧沙野，與中央及習近平思維保持一致，這絕不是他「個人觀點」，而是中共涉外系統的統一觀點。盧沙野說法，摧毀30多年中共在歐陸的外交工作，遭到全歐輿論猛烈抨擊，直接影響到習近平要推動俄烏談判的正當性，所以逼得他必須致電烏方。

在此同時，美歐新增軍援坦克火砲都陸續到位，即將在烏東烏南發動大規模攻擊，奪回頓內次克與克里米亞，美國北約決心要讓俄羅斯保不住已占領的烏克蘭領土，取得停火談判優勢。

本來各方研判，習要到烏軍攻勢結束後再「勸和促談」，但莫斯科久戰兵疲，擔心可能失去已占領的烏國領土，因此要求中方在烏軍發動攻勢前就先致電。

中共官媒評論，關於俄烏爭議的具體問題(領土主權占領)，要自己談判解決，現階段目標就是要雙方停火，推上談判桌。但有些官方評論更露骨的指「停火就先要美方停止供應烏方軍火」，在中共的邏輯敘事裡，俄羅斯沒有侵略問題，西方更沒有支援烏克蘭必要。 

目前各方對習澤通話多持正面看法，更指出習近平之舉可建立「負責任全球大國」形象，但也意識到，中國已將俄烏戰爭視為一場未來世界新秩序的鬥爭一部分，如果接受中國出面協調停戰，就形同接受中俄設下前提的烏戰後世界地緣政治格局雛型。 

習近平這通電話後並未改變俄烏兩國的既定立場，他必須要施出渾身解數讓雙方對話，但盧沙野風波已讓整個歐洲看穿習近平對歐洲歷史的認識，想「勸和促談」、兩邊討好，又要改變國際秩序，這通電話已讓他騎虎難下。

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