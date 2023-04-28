去美元化呼聲四起 美元地位仍穩固

巴西總統魯拉本月訪問中國時語出驚人地表示：「我每天晚上都會自問：為什麼所有國家都要用美元來結算？為什麼不能讓人民幣或其他貨幣 成為國際結算貨幣？」「為什麼金磚銀行不能用自己成員國的貨幣來提供貸款？我知道大家都習慣使用美元，但21世紀我們可以做做不同的事。」

事實上，「去美元化」沒有明確定義，貨幣有著計價、支付和儲值等功能，只要跨國貿易和金融交易透過某種中介媒介，這個中介就是國際貨幣。

二戰後，國際貨幣系統就以美元作為國際貨幣，去美元化也就是代表美元的國際貨幣功能被取代，體現的方式包括：以非美元為商品及貿易定價和結算、國際投資 客和各國央行 減持美元資產、外匯交易減少美元兌換等。

幾十年來，美元一直是全球貿易的王者，不僅因為美國是全球最大經濟體，還因為石油是所有大小經濟體都需要的重要商品，它是以美元計價，而大多數商品也以美元定價和交易。

一個最常引用的數字是各國央行儲備的美元資產占比，自1999年的占比71%，雖然穩步下降至2021年的59%。有趣的是，雖然中國經濟實力在過去20年高速成長，但美元在央行儲備的下降，只有一小部分被人民幣資產取代，人民幣只占各國央行儲備約2.7%。其他傳統儲備貨幣如歐元、英鎊和日元都沒有增加；反而澳元、加元、韓元、新加坡元等比率上升。這顯示各國央行都在分散投資。

這現象正好反映了暫時沒有單一貨幣可以挑戰美元。歐債危機之後，歐元區內部調節機制尚待完善，部分歐洲國家幾乎就要脫離歐元。日本自1990年代經濟泡沫爆破後一蹶不振，日元也無法媲美美元。中國金融體系發展不及美國，資本管制讓貨幣無法自由兌換；加上最近地緣政治局勢愈趨複雜，難以想像西方國家會轉向大量使用人民幣作為國際貨幣。

中國是推動去美元化最積極的參與者之一。早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國就已很努力地營造去美元化的貨幣環境，盡量以人民幣採購原油。習近平近日訪問莫斯科，會見普亭，雙方達成更多恊議；之後又促成伊朗和沙烏地阿拉伯復交；中國與法國石油公司完成首筆人民幣結算的液化天然氣合約。中國雖然卯足全力，但問題在於人民幣自己不爭氣，不太可能取代美元。

中國也不是唯一想擺脫美元的國家。除了巴西總統魯拉之外，馬來西亞首相安華最近訪問中國期間曾建議設立「亞洲貨幣基金」以減少對美元的依賴。在3月於印尼舉行的東盟財長和央行會議上，與會者針對減少對美元、日元和歐元的依賴，討論「轉以當地貨幣結算」的想法。印度外交部4月宣布和馬來西亞開始以印度盧比結算貿易。

地緣政治風險也加速要脫離美元的趨勢。根據統計，如今高達30%的國家面臨美國、歐盟和日本的制裁，這個比率在30年前僅為10%。只不過在俄烏衝突之前，美國及其盟友制裁的目標通常都是小國，直到俄羅斯因2022年2月入侵烏克蘭遭到全面制裁，切斷了俄羅斯銀行與以美元為基礎的全球支付體系聯繫。

那麼，以美元為核心的國際貨幣制度是否無法動搖？並不盡然，如果要想動搖美元制度，除非是針對美元出現信心危機。

由於以美元為中心的國際貨幣系統，已維持一段很長時間，金融市場陸續發展出很多以美元為核心的資產。像是美國國債被視為國際安全資產，流通量高、交易頻繁，持有美國國債的投資人不擔心賣出時無人接手，美國國債作為貸款抵押品，已是市場普遍接受的共識。

此外，由於美元資產流通量大，也發展出以美元為基礎的衍生工具市場，例如期貨、期權和換匯市場等，這些市場更便利國際機構和個人以美元交易，進一步鞏固美元地位。任何貨幣要挑戰美元，重新建構以另一種貨幣為基礎的資產系統，談何容易？

全球不少財富都持有美元計價安全資產，美國則是一直發債來滿足這些需求，這也代表美國向別國借貸；當借貸相對美國的產出愈來愈多，有朝一日還不出錢時，國際投資人就會賣掉美元資產，轉投其他貨幣資產。這樣其他貨幣有可能與美元一同成為主要國際貨幣，成為多元國際貨幣制度。但短期內，這種情況不會發生。